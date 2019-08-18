CPA Candle Pattern Analyze

CPA - "Candle Pattern Analyze" - Индикатор поиска и анализа свечных моделей.

Индикатор осуществляет поиск наиболее ликвидных свечных моделей, а так же производит анализ истории, как развивалась цена в прошлом.

Внимание!

В тестере стратегий индикатор показывает только свечные модели. Линии возможного движения, формируются на истории, и показываются только в терминале (естественно при условии наличия истории выбранного интервала).

Настройки индикатора по умолчанию - минимальны, то есть, перед использованием, надо настроить на конкретный график.

Первые два параметра настроек влияют на формирование свечных моделей, остальные на уровень возможного движения цены.

Уровень возможного движения цены - это вероятность движения цены после появления свечной модели, в верх или в низ, на уровень пунктов указанных в настройках "Completed points after the signal". Изображается в виде линий, над и под свечной моделью, зависит от истории и от настроек.

Настройки индикатора:

  • Trend level - Уровень тренда - в среднем равняется 1/2 пунктов размаха цены в канале (чем больше, тем меньше ложных свечных моделей показывается);
  • Trend analyzed - Анализ тренда - на каком количестве данных производить анализ тренда (в среднем от 3 до 6 наиболее оптимально);
  • Analyzed Candles - Анализируемые свечи - размер данных для сравнения с историей (если значение будет больше 300, то возможно, индикатор будет существенно притормаживать);
  • The analyzed period - Период анализа - размер данных истории для сравнения с анализируемыми свечами (параметр подбирается индивидуально и влияет на показ уровня возможного движения цены после появления модели, если рынок от года в год очень сильно изменяется, то значение должно быть меньше, если же рынок часто повторяет то что было давно в истории, то значение должно быть больше);
  • Number of candles in the analyzed period - Количество свечей в анализируемом периоде - ручной ввод предыдущего параметра (в предыдущем параметре надо выбрать "Manual Number Candles");
  • Given the percentage of matches - Учитывать процент совпадения свечной модели, для формирования уровня возможного движения цены (уровень процента совпадения задаётся в "Pattern match percentage");
  • Given only pattern (or all candle) for compare - Рассматривать только образованные свечные модели = true, или рассматривать, все свечи = false (при "false", показывает больше уровней возможного движения цены);
  • Given the change of pattern direction - Не рассматривать движение цены, если уровень не пройден, при этом появилась новая модель (на большинстве графиков, мало влияет на индикацию);
  • Pattern match percentage - Размер процентного совпадения, для выявления уровня возможного движения цены (чем больше, тем более точно выявляется уровень, но так как графики сильно изменчивые, данный параметр хорошо показал себя на значениях от 30 до 50, при значении более 90, возможно не будет показывать уровни вообще, максимальное значение - 100);
  • Completed points after the signal - Количество пройденных пунктов, для зачисления уровня возможного движения цены (обычно равняется 1/4 от размаха цены в канале, подбирается индивидуально под график);
На скриншотах приводятся, основные варианты входа в рынок. Один из вариантов входа можно рассматривать отскок от уровня возможного движения цены (смотри скриншоты), это было получено в результате эмпирического формирования уровня, хотя сам уровень показывает - куда цена обычно ходит после данной свечной модели. Уровень тренда так же рассчитывается по эмпирической формуле. Индикатор можно использовать как один, так и в совокупности с несколькими, для подтверждения входа или для его сомнения.

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Quant Direction is a 3 dimensional market analysis tool. It provides a purely objective, algorithmic view of the market by calculating exact percentage-based biases across multiple dimensions simultaneously. Developed utilizing advanced AI modeling tools and subjected to thorough testing, this algorithm is engineered to read the market with unique precision. It can analyze any currency pair or financial instrument available on your platform.  Quant Direction is the ideal tool whether you are a S
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FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
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