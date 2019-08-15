PHIBO Green Lines
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 15
Indicador PHIBO da metodologia PhiCube. Se comporta exatamente como o utilizado pelo Bo Williams em seus videos e estratégias.
Quando o preço está sobre, ou abaixo, das três linhas, isso indica que há uma forte tendência. Quando não estão alinhadas, podem indicar suportes, resistências e alvos.
Se aparecerem após um longo movimento já esticado, podem indicar que o movimento está terminando.
Olá. Algumas linhas estao com diferenças pro do BO, talvez seja porque as linhas dele sao contínuas e a do seu produto não. Talvez se tivesse a opçao de manter como está e tambem ter as linhas contínuas seria ótimo, no restante está 100% igual quando as linhas se agrupam pra tendência. O indicador é muito bom.