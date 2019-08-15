PHIBO Green Lines

Indicador PHIBO da metodologia PhiCube. Se comporta exatamente como o utilizado pelo Bo Williams em seus videos e estratégias. 

Quando o preço está sobre, ou abaixo, das três linhas, isso indica que há uma forte tendência. Quando não estão alinhadas, podem indicar suportes, resistências e alvos.

Se aparecerem após um longo movimento já esticado, podem indicar que o movimento está terminando.

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Olá. Algumas linhas estao com diferenças pro do BO, talvez seja porque as linhas dele sao contínuas e a do seu produto não. Talvez se tivesse a opçao de manter como está e tambem ter as linhas contínuas seria ótimo, no restante está 100% igual quando as linhas se agrupam pra tendência. O indicador é muito bom.

Gustavo Goncalves
683
Reply from developer Gustavo Goncalves 2020.11.24 14:56
Oi Adonai. Realmente há pequenas diferenças. O que ocorre é que o BO ajusta sempre suas linhas, acredito que sejam em relação a usar preços de cálculo, se considerar mediana, máxima, média, mínima, etc. Pode me passar um exemplo? Posso entender o motivo e ajustar o indicador. Grande abraço.
ivanvieira
91
ivanvieira 2020.07.13 06:48 
 

Olá para chamar esta função no iCustom quais são os buffers onde temos a informação?

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