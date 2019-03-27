Levels INTEGRa

Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках. Не перерисовывается Синий уровень - это уровень поддержки Красный уровень - это уровень сопротивления Белый уровень - является Pivot-уровнем Настройки Period_SEC - ввод значения периода . Примечание: Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках! Метод торговли: Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены

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