Levels INTEGRa
- Indicators
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- Version: 3.1
- Updated: 27 March 2019
- Activations: 12
Levels_INTEGRA - это алгоритм глубокого сканирования рынка и вычленения наиболее важных ценовых уровней.
Параметры
- HISTORY_D1 - Глубина сканирования на Дневном графике.
- Color_Levels - Цвет уровней.
- Width_Levels - Толщина уровней.
- Selection_PRIORITY - Возможность выделения цветом приоритетных уровней (true - уровень выделен, false - выделение отсутствует).
- Color_PRIORITY - Цвет выделения приоритетных уровней.
- Width_PRIORITY - Толщина выделения приоритетных уровней.
- Leave_Mark - "Оставить след". Возможность сохранения рисунка после удаления индикатора.
- Sens - Чувствительность (от 0 до 1). Эмпирический коэффициент. Чем меньше коэффициент, тем значимее уровни. Оптимально 0.21.....0.39
Важные замечания:
- Проверять индикатор-сканер в тестере не имеет смысла. Результаты он выдаёт один раз при загрузке на заданную глубину истории.
- Чем глубже история на Дневном графике, тем качественнее результаты.
- Запускайте индикатор на любом таймфрейме и задавайте параметры. Сканирование начнётся при переходе на H1.
- СКАНИРОВАНИЕ происходит ТОЛЬКО на ЧАСОВОМ графике т.е. на H1. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, что бы в вашем терминале в папке "history" была запись максимально глубокой истории (от одного года и более), начиная с периода H1 и старше. Историю на основные валютные инструменты можно скачать здесь. Или заказать на специальном сервисе здесь.
- После того, как сканирование будет произведено, рекомендую сразу же удалить индикатор, что бы всякий раз, возвращаясь на H1 не производить сканирование заново. Это занимает некоторое время из-за обработки очень большого объёма информации и отнимает ресурсы (терминал на слабых компьютерах может даже ненадолго подвиснуть) . Если в настройках Leave_Mark = true (по умолчанию так и есть), то все результаты сканирования будут сохранены на всех таймфреймах.