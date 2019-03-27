Levels INTEGRa

Levels_INTEGRA - это алгоритм глубокого сканирования рынка и вычленения наиболее важных ценовых уровней.
 

Параметры

  • HISTORY_D1                           - Глубина сканирования на Дневном графике.
  • Color_Levels                          - Цвет уровней.
  • Width_Levels                         - Толщина уровней.
  • Selection_PRIORITY                - Возможность выделения цветом приоритетных уровней (true - уровень выделен, false - выделение отсутствует).
  • Color_PRIORITY                      - Цвет выделения приоритетных уровней.
  • Width_PRIORITY                     - Толщина выделения приоритетных уровней.
  • Leave_Mark                           - "Оставить след". Возможность сохранения рисунка после удаления индикатора. 
  • Sens                                      - Чувствительность (от 0 до 1). Эмпирический коэффициент. Чем меньше коэффициент, тем значимее уровни. Оптимально 0.21.....0.39


Важные замечания:

  • Проверять индикатор-сканер в тестере не имеет смысла. Результаты он выдаёт один раз при загрузке на заданную глубину истории.
  • Чем глубже история на Дневном графике, тем качественнее результаты. 
  • Запускайте индикатор на любом таймфрейме и задавайте параметры. Сканирование начнётся при переходе на H1.
  • СКАНИРОВАНИЕ происходит ТОЛЬКО на ЧАСОВОМ графике т.е. на H1. Поэтому необходимо заранее позаботиться о том, что бы в вашем терминале в папке "history" была запись максимально глубокой истории (от одного года и более), начиная с периода H1 и старше. Историю на основные валютные инструменты можно скачать здесь. Или заказать на специальном сервисе здесь. 
  • После того, как сканирование будет произведено, рекомендую сразу же удалить индикатор, что бы всякий раз, возвращаясь на H1 не производить сканирование заново. Это занимает некоторое время из-за обработки очень большого объёма информации и отнимает ресурсы (терминал на слабых компьютерах может даже ненадолго подвиснуть) . Если в настройках Leave_Mark = true (по умолчанию так и есть), то все результаты сканирования будут сохранены на всех таймфреймах. 


Recommended products
Trend Gap Indicator
Roberto Alexander Quan
Indicators
A Gap often occurs when the price moves with "strength" in a given direction (either up or down).  This Gap is formed when, in looking at 3 consecutive candles, the wicks of the 1st and 3rd candles do not overlap.  When this happens, the indicator creates a rectangle where the Gap is located. It identifies a zone where the price could potentially go back to (mitigation).   The Gap/rectangle is mitigated when the price returns and completely covers the rectangle. Note that the indicator also show
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicators
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicators
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Extended Traders Dynamic Index
Sergey Efimenko
5 (2)
Indicators
The indicator allows you to determine the current price direction and market volatility. This version of the Traders Dynamic Index  (TDI) has the redrawing of the historical data eliminated, the algorithm calculation speed optimized, more external parameters for a more precise adjustments, and its functionalities extended: added the selection of the initial oscillator and the smoothing methods of the averages. Parameters: Mode Osc - estimation oscillator selection; Period Osc - the calculation p
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicators
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
Stock Exchange Channel
Dmitriy Zaytsev
Indicators
Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках. Не перерисовывается Синий уровень - это уровень поддержки  Красный уровень - это уровень сопротивления  Белый уровень - является Pivot-уровнем  Настройки Period_SEC  - ввод  значения периода . Примечание:  Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках! Метод торговли:  Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicators
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Accumulation Distribution Min
Tran Thi Thanh Hang
Indicators
When the Accumulation/Distribution indicator grows, it means accumulation (buying) of a particular security, as the overwhelming share of the sales volume is related to an upward trend of prices. When the indicator drops, it means distribution (selling) of the security, as most of sales take place during the downward price movement. Divergences between the Accumulation/Distribution indicator and the price of the security indicate the upcoming change of prices. As a rule, in case of such divergen
Pips forex
Andrey Kozak
Indicators
Pips forex - is a ready trading system . This indicator shows with arrows on the chart when and in what direction you need to open an order. If the arrow is green, then we open a buy deal, and if the arrow is red, then we open a sell deal. Everything is very simple and quite effective. TakeProfit set 15-25 points. StopLoss set at the level of points. When the dots move, we immediately override the StopLoss. Recommended timeframe for trading M1 and M5. This is a scalping strategy and works best
ProfileVolumesMarket
Sergey Zhukov
5 (3)
Indicators
The ProfileVolumesMarket indicator calculates tick volume on each price level in a selected range. Volume is vital when determining strength and therefore significance of price levels. The calculation range is set by a trader by means of moving two vertical lines. Thus the indicator allows to track important levels on different steps of a symbol price formation. A histogram of volume profile can be displayed on the chart (or removed from the chart) if you press "ON" ("OFF") button. When you chan
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Indicators
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicators
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Price Magnets
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
5 (1)
Indicators
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicators
Introducing Koala Supply Demand ( We encourage you to share your review or feedback—whether positive or negative—so other traders can benefit from your experience.)  Welcome to  Koala Supply Demand Indicator. This indicators designed to identify unbroken supply and demand zones in different time frames, this indicator can help trader to view market as zone areas, you can see how price respect some power full zones, this indicator also can show you price action signals when they formed inside zon
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicators
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Remaining Time MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Utilities
Candle Remaining Time for MetaTrader 4 Never miss a candle close again. Trade with perfect timing. Candle Remaining Time Precision Utility for MT4 Candle Remaining Time is a lightweight and accurate timing utility designed for MetaTrader 4. It displays the exact remaining time of the current candle directly on your chart in real time. This tool is built for traders who rely on candle close confirmation. Whether you trade scalping strategies, intraday setups, breakouts, or price action systems,
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicators
Volume Profile Indicator / Market Profile Indicator What this is not : FMP is not the classic letter-coded TPO display , does not display the overall chart data profile calculation , and , it does not segment the chart into periods and calculate them. What it does :  Most importantly ,the FMP indicator will process data that resides between the left edge of the user defined spectrum and the right edge of the user defined spectrum. User can define the spectrum by just pulling each end of the indi
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicators
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicators
QualifiedEngulfing Is Free Version Of ProEngulfing Indicator  ProEngulfing Is Paid Version Of This Indicator  Download It Here . What is Different Between free and paid version of ProEngulfing ?  Free version has limitation of One Signal Per Day Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Introducing QualifiedEngulfing   – Your Professional Engulf Pattern In
FREE
FVGs MT4
Andrii Hurin
5 (5)
Indicators
A simple indicator that automatically highlights all FVGs (Fair Value Gaps) formed on the chart, as well as FVGs on history. It is possible to select colors for FVGs of different directions (long or short), select the time interval, select the color of middle point and you can also choose whether to delete filled FVGs or leave them on the chart (the option is beneficial for backtesting). The indicator can be very useful for those, who trade according to the concept of smart money, ICT, or simply
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicators
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicators
Raymond Cloudy Day Indicator for MT4 – Pivot-Based Reversal and Trend Levels Raymond Cloudy Day Indicator is a pivot-based level indicator for MetaTrader 4 (MT4). It was developed by Ngo The Hung based on Raymond’s original idea and is designed to give a structured view of potential reversal zones, trend extensions and support/resistance levels directly on the chart. The default settings are optimised for XAUUSD on the H1 timeframe, but the indicator can be tested and adjusted for other symbols
QV2 Histogram
Joao Marcilio
Indicators
The Qv² Histogram - Indicator developed for traders with advanced experience. This indicator has two purposes: 1-) Identify price normality patterns (green color) 2-) Identify abnormal price patterns “outliers” (red color) ====================================================================================================================================== Interpretation for trades in start trend: Histogram (Green color) crossing the zero line upside - uptrend. Histogram (Green color) crossing th
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicators
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
3.5 (4)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (12)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.78 (9)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
UU Bands Win Pro
Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years, Quantum Breakout PRO is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout box. I
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (39)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Indicators
Trading Special – 30% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for your pers
More from author
Levels KEY Integra
Vitaliy Fedyaev
Indicators
Levels_KEY_Integra - это алгоритм глубокого сканирования рынка и вычленения Ключевых ценовых уровней.   Параметры HISTORY_D1                           - Глубина сканирования на Дневном графике. Levels_D1                              - Цвет уровней D1. Levels_W1                             - Цвет уровней W1. Leave_Mark                           - "Оставить след". Возможность сохранения рисунка после удаления индикатора.  Важные замечания: Проверять индикатор-сканер в тестере не имеет смысла. Резу
Filter:
No reviews
Reply to review