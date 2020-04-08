Levels KEY Integra
- Indicators
- Vitaliy Fedyaev
- Version: 1.0
- Activations: 5
Levels_KEY_Integra - это алгоритм глубокого сканирования рынка и вычленения Ключевых ценовых уровней.
Параметры
- HISTORY_D1 - Глубина сканирования на Дневном графике.
- Levels_D1 - Цвет уровней D1.
- Levels_W1 - Цвет уровней W1.
- Leave_Mark - "Оставить след". Возможность сохранения рисунка после удаления индикатора.
Важные замечания:
- Проверять индикатор-сканер в тестере не имеет смысла. Результаты он выдаёт один раз при загрузке на заданную глубину истории.
- Чем глубже история на Дневном графике, тем качественнее результаты.
- Запускайте индикатор на любом таймфрейме и задавайте параметры. Сканирование начнётся при переходе на D1.
- СКАНИРОВАНИЕ происходит ТОЛЬКО на ДНЕВНОМ графике т.е. на D1.
- После того, как сканирование будет произведено, рекомендую сразу же удалить индикатор, что бы всякий раз, возвращаясь на D1 не производить сканирование заново. Это занимает некоторое время из-за обработки большого объёма информации и отнимает ресурсы (терминал на слабых компьютерах может даже ненадолго подвиснуть) . Если в настройках Leave_Mark = true (по умолчанию так и есть), то все результаты сканирования будут сохранены на всех таймфреймах.