Levels KEY Integra

Levels_KEY_Integra - это алгоритм глубокого сканирования рынка и вычленения Ключевых ценовых уровней.
 

Параметры

  • HISTORY_D1                           - Глубина сканирования на Дневном графике.
  • Levels_D1                              - Цвет уровней D1.
  • Levels_W1                             - Цвет уровней W1.
  • Leave_Mark                           - "Оставить след". Возможность сохранения рисунка после удаления индикатора. 

Важные замечания:

  • Проверять индикатор-сканер в тестере не имеет смысла. Результаты он выдаёт один раз при загрузке на заданную глубину истории.
  • Чем глубже история на Дневном графике, тем качественнее результаты. 
  • Запускайте индикатор на любом таймфрейме и задавайте параметры. Сканирование начнётся при переходе на D1.
  • СКАНИРОВАНИЕ происходит ТОЛЬКО на ДНЕВНОМ графике т.е. на D1. 
  • После того, как сканирование будет произведено, рекомендую сразу же удалить индикатор, что бы всякий раз, возвращаясь на D1 не производить сканирование заново. Это занимает некоторое время из-за обработки  большого объёма информации и отнимает ресурсы (терминал на слабых компьютерах может даже ненадолго подвиснуть) . Если в настройках Leave_Mark = true (по умолчанию так и есть), то все результаты сканирования будут сохранены на всех таймфреймах. 


