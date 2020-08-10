NightSniper - полностью автоматический советник.

Особенности

-Советник торгует по нескольким валютным парам из одного графика

-Советник использует оптимальные параметры для каждой валютной пары и не требует оптимизации

-Советник использует минимальное количество входных параметров доступных для понимания

-Советник не входит в сделки при завышенных спредах(Max_Spread=4 - не доступно для изменения, указано для 4-ех значных котировок, для 5-ти знака пересчитывается автоматически)

-Советник всем ордерам устанавливает фиксированный стоплосс и тейкпрофит(не доступны для изменения)

-Советник не подвергает риску более Max_Risk процентов от депозита

-Советник автоматически расчитывает объем ордера при Lot=0 исходя из значения Max_Risk/Trade_Pairs

-Советник приближает тейкпрофит к цене открытия ордера в случае неблагоприятной обстановки на рынке

-Советник использует разные магические числа при этом первые цифры всегда равны Magic

-Советник может не открыть ни один ордер, если завышено значение Lot и занижено значение Max_Risk

-Советник можно установить на любую валютную пару и любой тайм фрейм

Рекомендации

-Используйте настройки советника по умолчанию

-Для торговли подойдет любой 4-ёх или 5-ти значный брокер с узким спредом и быстрым исполнением приказов

-Минимальный рекомендованный депозит - $100

-Перед использованием на реальном счете протестируйте советник с параметрами по умолчанию

Параметры

Slippage - проскальзывание цены

Magic - базовое магическое число

Lot - объём ордера, при Lot=0 автоматически рассчитывается с учетом Max_Risk/Trade_Pairs

Max_Risk - процент от депозита подвергаемый риску за день



