NightSniper
- Experts
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Denis NikolaevRobots for MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, ProRealTime, QuanTower, TradingView, QUIK, TradeStation, ThinkOrSwim, JForex and other platforms.
- Version: 1.7
- Updated: 10 August 2020
- Activations: 5
NightSniper - полностью автоматический советник.
Особенности
-Советник торгует по нескольким валютным парам из одного графика
-Советник использует оптимальные параметры для каждой валютной пары и не требует оптимизации
-Советник использует минимальное количество входных параметров доступных для понимания
-Советник не входит в сделки при завышенных спредах(Max_Spread=4 - не доступно для изменения, указано для 4-ех значных котировок, для 5-ти знака пересчитывается автоматически)
-Советник всем ордерам устанавливает фиксированный стоплосс и тейкпрофит(не доступны для изменения)
-Советник не подвергает риску более Max_Risk процентов от депозита
-Советник автоматически расчитывает объем ордера при Lot=0 исходя из значения Max_Risk/Trade_Pairs
-Советник приближает тейкпрофит к цене открытия ордера в случае неблагоприятной обстановки на рынке
-Советник использует разные магические числа при этом первые цифры всегда равны Magic
-Советник может не открыть ни один ордер, если завышено значение Lot и занижено значение Max_Risk
-Советник можно установить на любую валютную пару и любой тайм фрейм
Рекомендации
-Используйте настройки советника по умолчанию
-Для торговли подойдет любой 4-ёх или 5-ти значный брокер с узким спредом и быстрым исполнением приказов
-Минимальный рекомендованный депозит - $100
-Перед использованием на реальном счете протестируйте советник с параметрами по умолчанию
Параметры
Slippage - проскальзывание цены
Magic - базовое магическое число
Lot - объём ордера, при Lot=0 автоматически рассчитывается с учетом Max_Risk/Trade_Pairs
Max_Risk - процент от депозита подвергаемый риску за день