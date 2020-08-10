NightSniper

NightSniper - полностью автоматический советник.

 

Особенности

-Советник торгует по нескольким валютным парам из одного графика
-Советник использует оптимальные параметры для каждой валютной пары и не требует оптимизации
-Советник использует минимальное количество входных параметров доступных для понимания
-Советник не входит в сделки при завышенных спредах(Max_Spread=4 - не доступно для изменения, указано для 4-ех значных котировок, для 5-ти знака пересчитывается автоматически)
-Советник всем ордерам устанавливает фиксированный стоплосс и тейкпрофит(не доступны для изменения)
-Советник не подвергает риску более Max_Risk процентов от депозита
-Советник автоматически расчитывает объем ордера при Lot=0 исходя из значения Max_Risk/Trade_Pairs
-Советник приближает тейкпрофит к цене открытия ордера в случае неблагоприятной обстановки на рынке
-Советник использует разные магические числа при этом первые цифры всегда равны Magic
-Советник может не открыть ни один ордер, если завышено значение Lot и занижено значение Max_Risk
-Советник можно установить на любую валютную пару и любой тайм фрейм

Рекомендации

-Используйте настройки советника по умолчанию
-Для торговли подойдет любой 4-ёх или 5-ти значный брокер с узким спредом и быстрым исполнением приказов
-Минимальный рекомендованный депозит - $100
-Перед использованием на реальном счете протестируйте советник с параметрами по умолчанию

Параметры

Slippage - проскальзывание цены
Magic - базовое магическое число
Lot - объём ордера, при Lot=0 автоматически рассчитывается с учетом Max_Risk/Trade_Pairs
Max_Risk - процент от депозита подвергаемый риску за день

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5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
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Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Real Trading Account LIVE SIGNAL 100K REAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2388151 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and res
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
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Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
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EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
Quantum Gold Miner
Siphesihle Mabhengu
Experts
Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
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4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
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EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
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Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
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Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
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Experts
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