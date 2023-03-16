Sondra Grider Hedge
- Experts
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Denis NikolaevRobots for MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, ProRealTime, QuanTower, TradingView, QUIK, TradeStation, ThinkOrSwim, JForex and other platforms.
- Version: 1.1
- Updated: 20 December 2023
- Activations: 5
Sondra Grider Hedge - мультивалютная сеточная система с мартингейлом, автоматическим безубытком и трейлинг стопом.
Советник достаточно установить на график любого финансового инструмента с параметрами по умолчанию.
Параметры
- Lot фиксированный объем для торговли
- MagicNumber уникальное число для идентификации советником своих ордеров
- Komment комментарий к открываемым сделкам
Минимальный стартовый депозит для торговли составляет 1000 usd.
Прошлые прибыльные трейды советника не являются гарантией прибыльной торговли в будущем.