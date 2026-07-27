Ea Scalping V4
- Эксперты
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- Версия: 5.0
- Активации: 5
Deskripsi dan Sorotan Kinerja EA
Hasil backtest Strategy Tester menunjukkan kinerja EA yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada pertumbuhan modal eksponensial yang dipadukan dengan manajemen risiko yang sangat ketat .
Berikut adalah rincian keunggulan utama EA berdasarkan metrik backtest:
1. Pertumbuhan Modal Eksponensial
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Setoran Awal: $100,00
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Total Laba Bersih: $18.085,53
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Persentase Keuntungan: 18.085% (Saldo rekening meningkat dari $100 menjadi $18.185,53).
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Laba Kotor vs Rugi: Laba Kotor ($53.869,70) secara signifikan lebih besar daripada Rugi Kotor (-$35.784,17).
2. Manajemen Risiko Ultra-Aman (Penarikan Dana Minimal)
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Penurunan Ekuitas Maksimal: Hanya 1,10% ($191,65).
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Penurunan Ekuitas Relatif: Hanya 4,34% .
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Keunggulan Utama: Penurunan di bawah 5% membuktikan bahwa EA ini sangat aman dari risiko Margin Call (MC) atau kerugian mengambang yang parah. EA ini menghindari strategi berisiko tinggi seperti Martingale atau averaging agresif.
3. Akurasi & Keandalan Data 100%
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Kualitas Riwayat: 100% di seluruh 40.045.716 Tick .
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Keunggulan Utama: Pengujian dilakukan menggunakan Data Nyata Setiap Tick dengan akurasi pemodelan 100%, memastikan bahwa hasil pengujian ini mencerminkan dengan tepat eksekusi pasar secara langsung.
4. Rasio Kinerja dan Konsistensi yang Luar Biasa
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Faktor Keuntungan (1,51): Di atas ambang batas ideal (>1,3), membuktikan profitabilitas jangka panjang yang konsisten.
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Faktor Pemulihan (94,37): Angka yang luar biasa (angka di atas 10 dianggap sangat baik). Ini menunjukkan bahwa EA memulihkan kerugian dengan cepat relatif terhadap risiko penurunan yang diambil.
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Rasio Sharpe (51,09): Rasio Sharpe di atas 3 dianggap luar biasa. Skor 51,09 mencerminkan konsistensi tinggi dan risiko volatilitas yang terkendali dengan baik.
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Korelasi LR (0,96): Kurva pertumbuhan ekuitas bersifat linier (lintasan naik yang stabil dari kiri bawah ke kanan atas) tanpa fluktuasi tajam.
5. Rasio Risiko-imbalan (RRR) yang Tinggi
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Rata-rata Keuntungan Perdagangan ($2,59) vs Rata-rata Kerugian Perdagangan (-$0,94):
Rata-rata transaksi yang menguntungkan hampir 2,7 kali lebih besar daripada rata-rata transaksi yang merugikan.
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Keunggulan Utama: Bahkan dengan Tingkat Kemenangan 35,32% , EA ini menghasilkan keuntungan bersih yang sangat besar karena imbalan per perdagangan jauh melebihi risikonya.
Ringkasan Eksekutif untuk Materi Promosi/Pemasaran:
Sistem Pertumbuhan Tinggi & Risiko Rendah EA
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Modal Awal: $100 → Saldo Akhir: $18.185+ ( +18.000% )
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Penurunan Maksimum: Sangat Aman ( < 4,5% )
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History Quality: 100% Every Tick Execution
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Core Characteristics: High Risk-to-Reward ratio, rapid loss recovery (Recovery Factor 94.37), and a smooth equity curve without heavy drawdown stress.