Ea Scalping V4

Deskripsi dan Sorotan Kinerja EA

Hasil backtest Strategy Tester menunjukkan kinerja EA yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada pertumbuhan modal eksponensial yang dipadukan dengan manajemen risiko yang sangat ketat .

Berikut adalah rincian keunggulan utama EA berdasarkan metrik backtest:

1. Pertumbuhan Modal Eksponensial

  • Setoran Awal: $100,00

  • Total Laba Bersih: $18.085,53

  • Persentase Keuntungan: 18.085% (Saldo rekening meningkat dari $100 menjadi $18.185,53).

  • Laba Kotor vs Rugi: Laba Kotor ($53.869,70) secara signifikan lebih besar daripada Rugi Kotor (-$35.784,17).

2. Manajemen Risiko Ultra-Aman (Penarikan Dana Minimal)

  • Penurunan Ekuitas Maksimal: Hanya 1,10% ($191,65).

  • Penurunan Ekuitas Relatif: Hanya 4,34% .

  • Keunggulan Utama: Penurunan di bawah 5% membuktikan bahwa EA ini sangat aman dari risiko Margin Call (MC) atau kerugian mengambang yang parah. EA ini menghindari strategi berisiko tinggi seperti Martingale atau averaging agresif.

3. Akurasi & Keandalan Data 100%

  • Kualitas Riwayat: 100% di seluruh 40.045.716 Tick .

  • Keunggulan Utama: Pengujian dilakukan menggunakan Data Nyata Setiap Tick dengan akurasi pemodelan 100%, memastikan bahwa hasil pengujian ini mencerminkan dengan tepat eksekusi pasar secara langsung.

4. Rasio Kinerja dan Konsistensi yang Luar Biasa

  • Faktor Keuntungan (1,51): Di atas ambang batas ideal (>1,3), membuktikan profitabilitas jangka panjang yang konsisten.

  • Faktor Pemulihan (94,37): Angka yang luar biasa (angka di atas 10 dianggap sangat baik). Ini menunjukkan bahwa EA memulihkan kerugian dengan cepat relatif terhadap risiko penurunan yang diambil.

  • Rasio Sharpe (51,09): Rasio Sharpe di atas 3 dianggap luar biasa. Skor 51,09 mencerminkan konsistensi tinggi dan risiko volatilitas yang terkendali dengan baik.

  • Korelasi LR (0,96): Kurva pertumbuhan ekuitas bersifat linier (lintasan naik yang stabil dari kiri bawah ke kanan atas) tanpa fluktuasi tajam.

5. Rasio Risiko-imbalan (RRR) yang Tinggi

  • Rata-rata Keuntungan Perdagangan ($2,59) vs Rata-rata Kerugian Perdagangan (-$0,94):

    Rata-rata transaksi yang menguntungkan hampir 2,7 kali lebih besar daripada rata-rata transaksi yang merugikan.

  • Keunggulan Utama: Bahkan dengan Tingkat Kemenangan 35,32% , EA ini menghasilkan keuntungan bersih yang sangat besar karena imbalan per perdagangan jauh melebihi risikonya.

Ringkasan Eksekutif untuk Materi Promosi/Pemasaran:

Sistem Pertumbuhan Tinggi & Risiko Rendah EA

  • Modal Awal: $100 Saldo Akhir: $18.185+ ( +18.000% )

  • Penurunan Maksimum: Sangat Aman ( < 4,5% )

  • History Quality: 100% Every Tick Execution

  • Core Characteristics: High Risk-to-Reward ratio, rapid loss recovery (Recovery Factor 94.37), and a smooth equity curve without heavy drawdown stress.


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EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
Эксперты
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Эксперты
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
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