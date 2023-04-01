Gladiator Gold Pro
- Experts
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- Version: 3.11
- Activations: 5
*Gladiator Gold Pro — Institutional Gold Trading Engine*
In today's financial markets, Gold (XAU/USD) remains one of the most volatile and capital-intensive instruments in the world. Gladiator Gold Pro has been engineered exclusively for professional Gold traders seeking disciplined algorithmic execution based on momentum, capital flow, and strict risk management.
Unlike grid systems, martingale strategies, or recovery algorithms, Gladiator Gold Pro executes only when its mathematical trading conditions are fully satisfied.
*Backtest Performance*
High-Volatility Test (From January 1, 2026)
•Initial Deposit: $100,000
•History Quality: 100% Real Tick
•Total Net Profit: $957,346.70
•Profit Factor: 3.76
•Sharpe Ratio: 11.27
These results demonstrate the algorithm's ability to operate efficiently during highly volatile market conditions while maintaining strict execution discipline.
Long-Term Historical Test (From April 1, 2023)
•Initial Deposit: $100,000
•History Quality: 74%
•Total Net Profit: $331,993.25
•Profit Factor: 1.54
•Sharpe Ratio: 2.08
The historical test covers different market environments, including trending and corrective phases, demonstrating the robustness of the trading logic over an extended period.
*Core Features*
• Optimized exclusively for Gold (XAU/USD)
• Advanced Chaikin Money Flow (CMF) market participation filter
• RSI momentum confirmation
• Dynamic money management
• Intelligent position sizing
• Automatic position management
• Strict entry confirmation logic
• Automatic position exit before candle completion
• No Grid
• No Martingale
• Fully automated execution
*Risk Management*
Gladiator Gold Pro incorporates built-in money management designed to scale position size according to account balance (optional), while maintaining strict control over trade execution.
Users may also configure fixed lot sizing if preferred.
*Recommended Usage*
•Instrument: Gold (XAU/USD)
•Platform: MetaTrader 5
•Recommended Leverage: 1:100 or higher
•VPS recommended for uninterrupted execution.
*Important Notice*
Past performance shown in the Strategy Tester does not guarantee future results. Trading financial markets involves substantial risk. Users should always perform their own testing before using the Expert Advisor on a live account.
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Gladiator Gold Pro — محرك تداول الذهب الاحترافي
في الأسواق المالية اليوم، لا يزال الذهب (XAU/USD) أحد أكثر الأدوات المالية تقلباً وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال حول العالم. تم تطوير Gladiator Gold Pro خصيصاً لمتداولي الذهب المحترفين الذين يبحثون عن تنفيذ آلي منضبط يعتمد على الزخم، وتدفق السيولة، وإدارة صارمة للمخاطر.
وعلى عكس أنظمة Grid، أو استراتيجيات Martingale، أو أنظمة التعويض، فإن Gladiator Gold Pro لا ينفذ أي صفقة إلا بعد تحقق جميع الشروط الرياضية الخاصة بالاستراتيجية.
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أداء الاختبارات التاريخية (Backtest)
اختبار التقلبات العالية (ابتداءً من 1 يناير 2026)
• رأس المال الابتدائي: 100,000 دولار
• جودة البيانات: 100% (Real Tick)
• صافي الربح: 957,346.70 دولار
• معامل الربحية (Profit Factor): 3.76
• نسبة شارب (Sharpe Ratio): 11.27
تعكس هذه النتائج قدرة الخوارزمية على العمل بكفاءة خلال فترات التقلبات العالية مع الحفاظ على انضباط صارم في تنفيذ الصفقات.
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الاختبار التاريخي طويل المدى (ابتداءً من 1 أبريل 2023)
• رأس المال الابتدائي: 100,000 دولار
• جودة البيانات: 74%
• صافي الربح: 331,993.25 دولار
• معامل الربحية (Profit Factor): 1.54
• نسبة شارب (Sharpe Ratio): 2.08
يغطي هذا الاختبار ظروفاً سوقية مختلفة، بما في ذلك الاتجاهات الصاعدة والهابطة وفترات التصحيح، مما يُظهر متانة منطق التداول وقدرته على العمل عبر مراحل مختلفة من السوق.
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المميزات الرئيسية
• مُحسَّن بالكامل لتداول الذهب (XAU/USD).
• فلتر متقدم يعتمد على مؤشر Chaikin Money Flow (CMF) لتحديد مشاركة السيولة في السوق.
• تأكيد الزخم باستخدام مؤشر RSI.
• إدارة ديناميكية لرأس المال.
• تحديد ذكي لحجم العقود.
• إدارة تلقائية للصفقات.
• منطق صارم لتأكيد إشارات الدخول.
• إغلاق تلقائي للصفقات قبل اكتمال الشمعة.
• لا يستخدم نظام Grid.
• لا يستخدم نظام Martingale.
• تنفيذ آلي بالكامل.
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إدارة المخاطر
يحتوي Gladiator Gold Pro على نظام مدمج لإدارة رأس المال يقوم -اختيارياً- بتعديل حجم العقود تلقائياً وفقاً لرصيد الحساب، مع الحفاظ على رقابة صارمة على تنفيذ الصفقات.
كما يمكن للمستخدم اختيار استخدام حجم عقد ثابت إذا رغب بذلك.
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الاستخدام الموصى به
• الأداة المالية: الذهب (XAU/USD).
• المنصة: MetaTrader 5.
• الرافعة المالية الموصى بها: 1:100 أو أعلى.
• يُوصى باستخدام خادم VPS لضمان تنفيذ مستمر دون انقطاع.
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ملاحظة مهمة
نتائج الاختبارات التاريخية (Backtest) المعروضة في منصة Strategy Tester لا تضمن تحقيق نفس النتائج مستقبلاً. ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر مرتفعة، لذلك يُنصح دائماً بإجراء اختباراتك الخاصة قبل استخدام المستشار الخبير (Expert Advisor) على حساب تداول حقيقي.