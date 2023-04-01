Gladiator Gold Pro

*Gladiator Gold Pro — Institutional Gold Trading Engine* 

In today's financial markets, Gold (XAU/USD) remains one of the most volatile and capital-intensive instruments in the world. Gladiator Gold Pro has been engineered exclusively for professional Gold traders seeking disciplined algorithmic execution based on momentum, capital flow, and strict risk management.

Unlike grid systems, martingale strategies, or recovery algorithms, Gladiator Gold Pro executes only when its mathematical trading conditions are fully satisfied.

 *Backtest Performance* 

High-Volatility Test (From January 1, 2026)

•Initial Deposit: $100,000

•History Quality: 100% Real Tick

•Total Net Profit: $957,346.70

•Profit Factor: 3.76

•Sharpe Ratio: 11.27

These results demonstrate the algorithm's ability to operate efficiently during highly volatile market conditions while maintaining strict execution discipline.


Long-Term Historical Test (From April 1, 2023)

•Initial Deposit: $100,000

•History Quality: 74%

•Total Net Profit: $331,993.25

•Profit Factor: 1.54

•Sharpe Ratio: 2.08

The historical test covers different market environments, including trending and corrective phases, demonstrating the robustness of the trading logic over an extended period.


 *Core Features* 

• Optimized exclusively for Gold (XAU/USD)
• Advanced Chaikin Money Flow (CMF) market participation filter
• RSI momentum confirmation
• Dynamic money management
• Intelligent position sizing
• Automatic position management
• Strict entry confirmation logic
• Automatic position exit before candle completion
• No Grid
• No Martingale
• Fully automated execution


 *Risk Management* 

Gladiator Gold Pro incorporates built-in money management designed to scale position size according to account balance (optional), while maintaining strict control over trade execution.

Users may also configure fixed lot sizing if preferred.


 *Recommended Usage* 

•Instrument: Gold (XAU/USD)

•Platform: MetaTrader 5

•Recommended Leverage: 1:100 or higher

•VPS recommended for uninterrupted execution.


 *Important Notice* 

Past performance shown in the Strategy Tester does not guarantee future results. Trading financial markets involves substantial risk. Users should always perform their own testing before using the Expert Advisor on a live account.


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Gladiator Gold Pro — محرك تداول الذهب الاحترافي

في الأسواق المالية اليوم، لا يزال الذهب (XAU/USD) أحد أكثر الأدوات المالية تقلباً وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال حول العالم. تم تطوير Gladiator Gold Pro خصيصاً لمتداولي الذهب المحترفين الذين يبحثون عن تنفيذ آلي منضبط يعتمد على الزخم، وتدفق السيولة، وإدارة صارمة للمخاطر.

وعلى عكس أنظمة Grid، أو استراتيجيات Martingale، أو أنظمة التعويض، فإن Gladiator Gold Pro لا ينفذ أي صفقة إلا بعد تحقق جميع الشروط الرياضية الخاصة بالاستراتيجية.

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أداء الاختبارات التاريخية (Backtest)

اختبار التقلبات العالية (ابتداءً من 1 يناير 2026)

• رأس المال الابتدائي: 100,000 دولار

• جودة البيانات: 100% (Real Tick)

• صافي الربح: 957,346.70 دولار

• معامل الربحية (Profit Factor): 3.76

• نسبة شارب (Sharpe Ratio): 11.27

تعكس هذه النتائج قدرة الخوارزمية على العمل بكفاءة خلال فترات التقلبات العالية مع الحفاظ على انضباط صارم في تنفيذ الصفقات.

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الاختبار التاريخي طويل المدى (ابتداءً من 1 أبريل 2023)

• رأس المال الابتدائي: 100,000 دولار

• جودة البيانات: 74%

• صافي الربح: 331,993.25 دولار

• معامل الربحية (Profit Factor): 1.54

• نسبة شارب (Sharpe Ratio): 2.08

يغطي هذا الاختبار ظروفاً سوقية مختلفة، بما في ذلك الاتجاهات الصاعدة والهابطة وفترات التصحيح، مما يُظهر متانة منطق التداول وقدرته على العمل عبر مراحل مختلفة من السوق.

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المميزات الرئيسية

• مُحسَّن بالكامل لتداول الذهب (XAU/USD).

• فلتر متقدم يعتمد على مؤشر Chaikin Money Flow (CMF) لتحديد مشاركة السيولة في السوق.

• تأكيد الزخم باستخدام مؤشر RSI.

• إدارة ديناميكية لرأس المال.

• تحديد ذكي لحجم العقود.

• إدارة تلقائية للصفقات.

• منطق صارم لتأكيد إشارات الدخول.

• إغلاق تلقائي للصفقات قبل اكتمال الشمعة.

• لا يستخدم نظام Grid.

• لا يستخدم نظام Martingale.

• تنفيذ آلي بالكامل.

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إدارة المخاطر

يحتوي Gladiator Gold Pro على نظام مدمج لإدارة رأس المال يقوم -اختيارياً- بتعديل حجم العقود تلقائياً وفقاً لرصيد الحساب، مع الحفاظ على رقابة صارمة على تنفيذ الصفقات.

كما يمكن للمستخدم اختيار استخدام حجم عقد ثابت إذا رغب بذلك.

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الاستخدام الموصى به

• الأداة المالية: الذهب (XAU/USD).

• المنصة: MetaTrader 5.

• الرافعة المالية الموصى بها: 1:100 أو أعلى.

• يُوصى باستخدام خادم VPS لضمان تنفيذ مستمر دون انقطاع.

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ملاحظة مهمة

نتائج الاختبارات التاريخية (Backtest) المعروضة في منصة Strategy Tester لا تضمن تحقيق نفس النتائج مستقبلاً. ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر مرتفعة، لذلك يُنصح دائماً بإجراء اختباراتك الخاصة قبل استخدام المستشار الخبير (Expert Advisor) على حساب تداول حقيقي.

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Мультивалютный экспертный советник, объединяющий в себе много экземпляров простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм торговли в моменты рынка с повышенной волатильностью и принципа возврата цены к среднему значению. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних 14 лет. Сигналы, использующие для торговли данный советник:   Nargin ,   Arrival ,   Meltorum Советник использует статистический принцип "правоты толпы": анализирует сигналы
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Experts
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experts
Unlock the full potential of your Forex investments with the Finvesting EA, your trusted ally in the world of currency trading. This expert advisor (EA) is designed to enhance your Forex investment and help you achieve your financial goals with confidence. Live Performance: Finvesting EA has a live track record with stable trading.  Real account  Live performance MT4 and Here MT5 Discover the potential of the Finvesting EA and join a community of successful Forex investors. It's time to maximi
Sevolter
Yuriy Bykov
Experts
A multi-currency expert advisor that combines many simple strategies that work simultaneously. Each strategy is based on a simple trading algorithm during market moments with increased volatility. Each strategy has been optimized over the past five years. The Expert Advisor uses the statistical principle of "rightness of the crowd": it averages signals from different strategies and opens market positions in the preferred direction. This principle, together with the simultaneous work on correlati
Palicent
Yuriy Bykov
Experts
Multi-currency expert advisor that works simultaneously on 15 pairs of major currencies EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. The Expert Advisor combines many simple strategies that work simultaneously. Each strategy is based on a simple algorithm for opening positions when the signal from the Parabolic SAR indicator changes with confirmation for two older periods. Each strategy has been optimized over the past five years. The Expert Advisor uses the statistical principle of "rightness of the crowd": it aver
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Candle Sniper Pro is a high-frequency, institutional-grade algorithmic trading system specifically engineered for XAUUSD (Gold) on the H4 (4-Hour) Timeframe. Powered by a dual-engine architecture, this Expert Advisor masterfully captures price momentum at the exact opening seconds of a new candle, cross-referencing global market structure trends using a dynamic Half-Timeframe Confluence System. Core Trading Philosophy & Engines The Vortex Standard Engine: Exploits premium directional diverg
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