Canal R de Person

HJF TRADING SYSTEMS(WIN-B3)

Canal R'Person

Canal de Regressão Linear + Correlação (R²) + PowerMeter

Visão Geral

Canal R'Person negocia nas bordas de um Canal de Regressão Linear, entrando apenas quando sete filtros técnicos independentes concordam simultaneamente: inclinação do canal, R² mínimo, PowerMeter (dominância compradora/vendedora), volume decrescente, HiloActivator, preço dentro do canal e janela de horário. As entradas são ordens pendentes (Buy Limit / Sell Limit) na borda do canal, não ordens a mercado.

Como Opera

• Grade de médio com risco controlado — reforça a posição em até 5 níveis (padrão), mas só enquanto o risco financeiro potencial do conjunto ficar abaixo de um teto configurável em R$ — não é uma grade irrestrita.

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Tempo Grafico sugerido — M1

• Alvo/stop dinâmicos — calculados uma única vez na entrada, ampliados quando R² e tendência favorecem a operação e reduzidos quando o cenário é mais fraco.

• Saída compatível com Hedge e Netting — fecha toda a grade pelo preço médio ponderado, sem depender de ordens contrárias que falham em conta Hedge.

• Proteção financeira diária — meta de ganho e perda máxima diária em R$, com proteção progressiva que passa a defender uma fatia cada vez maior do melhor resultado do dia.

Riscos — Leitura Obrigatória

• Estratégia de grade (martingale controlado): quando o preço vai contra a entrada, o robô pode reforçar a posição em vez de sair no prejuízo pequeno. O teto de risco limita, mas não elimina, esse risco.

• Os 7 filtros reduzem sinais falsos mas não os eliminam; mercados sem tendência clara são o cenário mais desfavorável para uma grade.

• O limite diário de perda e a proteção progressiva de capital reduzem o risco, mas o resultado do dia ainda pode cair até o valor configurado antes de agirem.

• Resultados de backtest ou conta demo não garantem resultados semelhantes em conta real.

Recomendações

• Teste em conta demo por um período representativo antes de operar em conta real.

• Ajuste o teto de risco da grade, o número de níveis e os limites diários ao seu perfil e capital.

• Valide o comportamento em conta Hedge e Netting no seu corretor antes de operar ao vivo.

Requisitos

• Símbolo com tick volume — o PowerMeter depende do volume por tick do símbolo.

• Conta Hedge ou Netting — projetado para funcionar corretamente em ambos os tipos de conta.

Principais Parâmetros

• quantCandles / DesvioCanal / Angulo_tendencia — período, desvio e R² mínimo do canal de regressão.

• Per_Hilo_Rapido / Per_Hilo_Lento — períodos do HiloActivator.

• Per_PowerMeter / PercMinPowerMeter — período e dominância mínima do PowerMeter.

• Qtd_niveis / DistanciaTicks / RiscoMaximoGrid — níveis máximos, espaçamento e teto de risco da grade.

• Contratos / AlvoTicks / StopTicks — volume, alvo e stop base de cada ordem.

• AjusteDinamico / Mult_AlvoBom / Mult_StopBom / R2_Limiar — ajuste de alvo/stop por R² e tendência.

• GainFinan / LossFinan / PercMargem / AtivarProtecao — proteção financeira diária.

• Horario_Abertura / Horario_Almoco / Horario_Fechamento — janela de operação do dia.

• TipoPainel / MagicNumber / Slippage — painel visual e configuração geral.

Aviso Legal

Este material tem caráter informativo. Não constitui recomendação de investimento nem promessa de rentabilidade. Operações no mercado financeiro, especialmente estratégias com reforço de posição como esta, envolvem risco real de perda de capital. Resultados de backtests ou contas demo não garantem resultados semelhantes em conta real. O usuário é o único responsável pela configuração dos parâmetros e por qualquer resultado financeiro decorrente do uso.