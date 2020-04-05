Canal R de Person

HJF TRADING SYSTEMS(WIN-B3)

Canal R'Person

Canal de Regressão Linear + Correlação (R²) + PowerMeter 

Visão Geral

Canal R'Person negocia nas bordas de um Canal de Regressão Linear, entrando apenas quando sete filtros técnicos independentes concordam simultaneamente: inclinação do canal, R² mínimo, PowerMeter (dominância compradora/vendedora), volume decrescente, HiloActivator, preço dentro do canal e janela de horário. As entradas são ordens pendentes (Buy Limit / Sell Limit) na borda do canal, não ordens a mercado.

Como Opera

      Grade de médio com risco controlado — reforça a posição em até 5 níveis (padrão), mas só enquanto o risco financeiro potencial do conjunto ficar abaixo de um teto configurável em R$ — não é uma grade irrestrita.

      Tempo Grafico sugerido — M1

      Alvo/stop dinâmicos — calculados uma única vez na entrada, ampliados quando R² e tendência favorecem a operação e reduzidos quando o cenário é mais fraco.

      Saída compatível com Hedge e Netting — fecha toda a grade pelo preço médio ponderado, sem depender de ordens contrárias que falham em conta Hedge.

      Proteção financeira diária — meta de ganho e perda máxima diária em R$, com proteção progressiva que passa a defender uma fatia cada vez maior do melhor resultado do dia.

Riscos — Leitura Obrigatória

      Estratégia de grade (martingale controlado): quando o preço vai contra a entrada, o robô pode reforçar a posição em vez de sair no prejuízo pequeno. O teto de risco limita, mas não elimina, esse risco.

      Os 7 filtros reduzem sinais falsos mas não os eliminam; mercados sem tendência clara são o cenário mais desfavorável para uma grade.

      O limite diário de perda e a proteção progressiva de capital reduzem o risco, mas o resultado do dia ainda pode cair até o valor configurado antes de agirem.

      Resultados de backtest ou conta demo não garantem resultados semelhantes em conta real.

Recomendações

      Teste em conta demo por um período representativo antes de operar em conta real.

      Ajuste o teto de risco da grade, o número de níveis e os limites diários ao seu perfil e capital.

      Valide o comportamento em conta Hedge e Netting no seu corretor antes de operar ao vivo.

Requisitos

      Símbolo com tick volume — o PowerMeter depende do volume por tick do símbolo.

      Conta Hedge ou Netting — projetado para funcionar corretamente em ambos os tipos de conta.

Principais Parâmetros

      quantCandles / DesvioCanal / Angulo_tendencia — período, desvio e R² mínimo do canal de regressão.

      Per_Hilo_Rapido / Per_Hilo_Lento — períodos do HiloActivator.

      Per_PowerMeter / PercMinPowerMeter — período e dominância mínima do PowerMeter.

      Qtd_niveis / DistanciaTicks / RiscoMaximoGrid — níveis máximos, espaçamento e teto de risco da grade.

      Contratos / AlvoTicks / StopTicks — volume, alvo e stop base de cada ordem.

      AjusteDinamico / Mult_AlvoBom / Mult_StopBom / R2_Limiar — ajuste de alvo/stop por R² e tendência.

      GainFinan / LossFinan / PercMargem / AtivarProtecao — proteção financeira diária.

      Horario_Abertura / Horario_Almoco / Horario_Fechamento — janela de operação do dia.

      TipoPainel / MagicNumber / Slippage — painel visual e configuração geral.

Aviso Legal

Este material tem caráter informativo. Não constitui recomendação de investimento nem promessa de rentabilidade. Operações no mercado financeiro, especialmente estratégias com reforço de posição como esta, envolvem risco real de perda de capital. Resultados de backtests ou contas demo não garantem resultados semelhantes em conta real. O usuário é o único responsável pela configuração dos parâmetros e por qualquer resultado financeiro decorrente do uso.


Рекомендуем также
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Эксперты
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
US30 trend scalper
D Samiraja Wasalamudiyanselage Lakshan Sayuranga Udara Dibikotuwa
Эксперты
Дорогие трейдеры, Я рад представить вам мой личный торговый компаньон, бот Sri Lankan TrendScalp, тщательно созданный для преодоления уникальных вызовов торговли в современном экономическом ландшафте. Поступая из Шри-Ланки, где ограничения на отправку долларов за границу и трудности в внесении средств на торговые брокерские счета являются распространенными, я разработал этого бота для успешной навигации и преуспевания в подобных условиях. Основные особенности: Активы: Этот бот специализируется
Ashura Multi Core Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
ASHURA MULTI-CORE MECH  8-Core Breakout Matrix & Institutional Safety Ashura Multi-Core Mech  is an institutional-grade, non-Martingale, non-Grid Expert Advisor. Themed after the multi-armed warrior deity Ashura in a high-tech Mecha form, this EA represents a true Portfolio-in-a-Box.  Instead of relying on a single fragile strategy, Ashura runs an "8-Core Breakout Matrix" on a SINGLE chart. It simultaneously monitors the H1, H4, H8, and D1 timeframes, waiting for institutional price-action br
Pivot Monster EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
PIVOT MONSTER EA Обзор PIVOT MONSTER торгует по дневным пивот-уровням (Classic, Camarilla или Woodie) в сочетании с пробоями максимума/минимума предыдущего дня. Робот работает в трёх взаимозаменяемых режимах — Bounce (отскок), Breakout (пробой) или Combo (слияние уровней) — с отложенными ордерами, размещаемыми раз в день, и единым расчётом SL/TP в множителях ATR или в процентах от цены. Создан для трейдеров, которым нужна полностью оптимизируемая система на основе правил, а не фиксированный инд
FREE
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4 (6)
Эксперты
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
US30 Open Breakout
Raul Alberto Galdames Soto
Эксперты
US30 Open Breakout (MT5) Expert Advisor profesional diseñado específicamente para operar el US30 (Dow Jones) durante la apertura del mercado americano , momento de mayor volumen y movimientos direccionales claros. El sistema se basa en una lógica de breakout estructurado , combinada con gestión de riesgo estricta , buscando consistencia y protección del capital. Características principales Optimizado exclusivamente para US30 Trading por ventana horaria (US Open) Estrategia de Breako
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Эксперты
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Эксперты
Révolutionnez votre trading avec PowerPro Volatility : une précision automatisée à votre service Êtes-vous prêt à transformer votre approche du trading d’indices synthétiques ? Présentation de PowerPro Volatility, la solution ultime pour ceux qui cherchent à maximiser leurs gains tout en minimisant les efforts. Grâce à   Automatisation avancée et technologie de pointe, ce robot de trading est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sans aucune intervention humaine. Découvrez les avan
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
GoldEdge Matrix
Chi Sang Lai
Эксперты
GoldEdge Matrix — Premium Prop-Firm Edition combining USD, CAD,   JPY and CHF currency complexes , powered by the GE ATR Price Border system, dual-layer hedging, ATR volatility control and per-symbol cut loss protection. GoldEdge Matrix is the complete all-in-one MT5 Expert Advisor built for traders who want maximum currency coverage with minimal setup. It combines the logic of GoldEdge USD, GoldEdge CAD, GoldEdge JPY and GoldEdge CHF into one premium EA, with pre-configured presets and full op
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Enigma Sniper
Anshuman Thakur
Эксперты
ENIGMA SNIPER - MetaTrader 5 Expert Advisor Precision Entries. Disciplined Execution. ENIGMA SNIPER is a professional MT5 Expert Advisor designed to identify precise trade entries using a Smart Money Concepts (SMC) inspired market structure methodology combined with a multi-timeframe thinking approach. The EA focuses on disciplined trade selection and systematic execution rather than frequent trading. Key Features SMC-inspired Market Structure Analysis Multi-Timeframe Confirmation Precision Entr
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Powerful Multi-Strategy Forex EA – Flexible Automated Trading System for MT5 Powerful Multi-Strategy Forex EA is a fully automated Expert Advisor developed for traders who want a customizable trading system with multiple signal-generation methods, integrated risk management, and flexible trade execution controls. The EA combines two independent trading strategies that can operate separately or together, allowing users to adapt the system to different market conditions and trading styles. The sy
Apex Trend Engine
Thiago Balonyi Candal Da Rosa
Эксперты
Apex Trend Engine is a professional Expert Advisor built to trade market structure and directional momentum with a disciplined risk framework. Unlike conventional systems that rely on lagging indicators or risky recovery methods, Apex Trend Engine focuses on identifying high-probability trend conditions and executing trades with precision and control. The system uses a combination of structural price analysis, volatility filtering, and trend validation to avoid low-quality market conditions. Tra
AlertQ
Alexander Gomez Ruiz
Эксперты
AlertQ - Martingala Inteligente con Filtros de Tendencia AlertQ es un sistema de trading automatizado híbrido que combina la precisión de indicadores técnicos clásicos con una gestión de recuperación avanzada (Martingala Segura). A diferencia de las martingalas tradicionales que operan ciegamente, AlertQ solo entra al mercado cuando existe una confirmación de momentum y fuerza de tendencia, protegiendo tu capital con límites estrictos de volumen y margen. ️ ¿Por qué AlertQ es diferente? El có
Godfather v11
Donald Zuna
Эксперты
GODFATHER v11 — IntelligentGrid EA  The Ultimate Market Ruler. Uncompromising Logic. Absolute Account Authority. Welcome to the family. Godfather v11 is a highly sophisticated, fully automated institutional-grade trading system designed for MetaTrader 5. Built specifically for volatile markets, this Expert Advisor (EA) combines an advanced Intelligent Distance Grid mechanism with a heavily optimized, mathematical Martingale Multiplier to turn market retracements into precise, profitable escape
Gold M3 Doji Breakout H1
Manh Cuong Duong
Эксперты
Gold M3 Doji Breakout H1 Gold M3 Doji Breakout H1 is an automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to identify a fixed M3 compression structure inside a closed H1 candle and evaluate a breakout during the following H1 trading window. This product is designed for Gold symbols. Its default absolute-price distances are not intended for Forex pairs, cryptocurrencies or stock indices. Position management The EA divides the position into three stages: - Stage 1 closes at the configured first
Supimpa B3 Trader
Renato Takahashi
Эксперты
Supimpa B3 Trader é o robô de negociação automatizada para a bolsa brasileira B3, para os ativos miniíndice WIN e minidólar WDO. A estratégia de negociação é baseada na média VWAP - Volume Weighted Average Price - que utiliza uma média ponderada dos preços em relação ao volume de negociação em cada vela. O robô é de configuração simples, com entrada do valor do período da média de análise e do takeprofit e stoploss fixos. Além disso, pode-se configurar também o número de contratos, configuração
Robo Mini Dolar B3
Luiz Felipe Hibino Rodrigues
Эксперты
This EA works exclusively on the Dollar Futures market (B3). It can be used in Full Dollar (DOL) or Mini Dollar (WDO). Type: Day-Trade Recommended margin: Mini Dollar (WDO) = BRL 3.000,00 Developed through volatility techniques, batteries of robustness tests and data analysis such as: - Walk Forward Analysis (WFA) - Walk Forward Efficiency (WFE) -   Walk Forward Matrix  (WFM) - Monte Carlo - Distribution of Parameters - Distribution of Results - Wilcoxon-Mann-Whitney criterion The EA
FuturesBot NQ100
Victor Semenchuk
2 (1)
Эксперты
Советник работает только на  НЕTТИНГОВЫХ СЧЕТАХ ! Торговый советник " FuturesBot NQ100 " предназначен только и исключительно  для  торговли  фьючерсами на бирже CME Group     Советник адаптирован  для торговли фьючерсными контрактами : -     E-mini Nasdaq-100 Futures  -    micro  E-mini Nasdaq-100 Future Спецификация контракта E-mini Nasdaq-100 Future  доступна по следующей ссылке на сайте биржи:   https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contract_specificatio
Vikopo Fractal MT5
Farahbod Nikfar
Эксперты
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Fractal MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114993 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a formid
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Индикаторы
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
RiskX Turbo EA
Burak Enes Aydin
Эксперты
RiskX Turbo EA - High-Risk Trading Robot Overview: RiskX Turbo EA is an ultra-aggressive trading robot designed for traders who embrace high risk for potentially high rewards. Operating on the USD/JPY 1-hour chart, this EA executes bold trades by utilizing one-third of the account balance per position and exponentially increasing trade sizes as equity grows. While it offers significant profit potential, it also carries an inherent risk of full account loss, which is entirely dependent on chance.
Nexus Trading Pro IA
Ednaldo Caetano Da Silva Francisca
Эксперты
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
TrendMaster 4X
Burak Enes Aydin
Эксперты
TrendMaster 4X is an advanced trading bot designed to operate on the USD/JPY pair using a 1-hour timeframe. It utilizes four different trend indicators to analyze market direction and identify potential trade opportunities. The lot size is optimized to trade 0.1 lots per $1,000 of balance, ensuring a structured risk approach. TrendMaster 4X helps automate trading decisions based on a well-defined trend-following strategy.
SMC Automato MT5
Jean Charles Vilhena Maia
Эксперты
SMC AUTOMATO (MT5) – Sweep • CHOCH • Retest (M15/M5) SMC AUTOMATO — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который автоматизирует торговую логику на основе структуры рынка (SMC) с подтверждением через sweep , Change of Character (CHOCH) и retest , используя таймфреймы M15 (структура) и M5 (вход/управление) . Советник разработан для выполнения сделок объективным и стандартизированным способом , с рыночными фильтрами и управлением позицией, без обещаний результатов и с соблюдением правил
Stratos Invictus
Alfredo Becher Paes
Эксперты
Stratos Invictus — Build Your Strategy. Automate Your Edge. Build, Validate and Automate Your Own Strategy Your strategy. Your rules. Your results. Most traders fail not because they lack discipline — they fail because they never found a strategy that truly fits their style, their asset and their risk tolerance. Stratos Invictus was built to solve exactly that. This is not a black-box system that promises miraculous results. Stratos Invictus is a professional-grade strategy engine that puts
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (3)
Эксперты
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/764565 Public channel :  https://www.mql5.com/
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Impulse MT5 – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Infinity Impulse MT5 - Универсальность и Адаптация     Многофункциональность: Infinity Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции.     Автоматизация: Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка.     Настраиваемость: Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка     Технические Индикаторы: Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для а
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Другие продукты этого автора
HJF Grade Dupla EA
Heberte Jose De Faria
Эксперты
HJF TRADING SYSTEMS  (WIN-B3) HJF Grade Dupla  Hedged Grid Strategy (Dual Straddle) — Summary   Overview HJF Grade Dupla is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that runs two simultaneous, independent modules on the same instrument: one module starts long (buy), the other starts short (sell). Each module manages its own order grid, which progressively increases volume if price moves against the initial position, aiming to recover the result once the market reverses. This is not a directional strat
Piramide Percentual
Heberte Jose De Faria
Эксперты
HJF TRADING SYSTEMS  (WIN-B3) HJF Piramide Percentual Pyramid Grid with Percentage Daily Target — Strategy Guide Overview HJF Piramide Percentual is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines a trend filter based on moving-average alignment, a pyramid reinforcement grid (volume increasing at each reinforcement) and a daily result target calculated as a percentage of the account balance — a target that becomes easier to reach as the day progresses. Recommended chart: M5 (5 minutes). All def
Pivot Rejection
Heberte Jose De Faria
Эксперты
HJF TRADING SYSTEMS HJF Pivot Rejection Pullback / Rejection at Classic Pivot Points — Strategy Guide Overview HJF Pivot Rejection is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades pullbacks (rejections) at Classic Pivot Point levels. It is not a breakout strategy: the Pivot acts as a support/resistance region where the market retraces before resuming the trend, and entry occurs when the high/low of the candle that rejected the level is broken. Recommended chart: M5 (5 minutes). Default paramete
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв