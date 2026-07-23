AegisScalperV7

AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.7 - 产品描述

## 简短描述
黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。

## 完整描述

### 产品概述
AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。

V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。

### 核心策略：七层入场系统
不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级：
1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认
2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致
3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控
4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测
5. **第五层 - 点位触发**（可选）：3-5根K线内精准价格窗口入场
6. **第六层 - 连K入场**：3根以上同向连K且有量能确认
7. **第七层 - 布林回归**（可选）：震荡市场中布林带边界反转（趋势行情自动禁用）

每一层都可独立开启或关闭，交易者可自由调整入场激进程度。

### 防重复保护（布林回归）
防止布林回归信号在同一价位开多笔交易：
- **入场间隔冷静期**：布林回归交易之间至少间隔5根K线
- **每日交易上限**：每天最多3笔布林回归交易
- **连亏暂停**：布林回归连续亏损3笔后，暂停1小时

### 全局入场冷静期
任何仓位平仓后（手动或EA自动），所有入场信号在设定的K线数内被阻断。防止手动平仓或止损后EA立即在同一价位重新入场。

### 退出系统：快收盈利捕获（V1.2）
针对震荡市场优化的快速盈利捕获——解决"盈利回落到止损"的痛点：

**快收区**：
- 15根K线内盈利达到$1.0-$3.0 → 立即全部平仓
- 在价格反转前抓住快速波动
- 剥头皮完美适配：赚快钱，下一笔

**保本保护**：
- 盈利$0.70 → 止损移至入场价
- 确保盈利单不会变成亏损单
- 更早保本 = 更少浪费的机会

**利润地板 + 紧追踪**：
- 盈利超过$1.80 → 止损锁定最低$1.80（利润地板）
- 追踪止损仅允许$0.70回撤，紧跟最高价
- 更紧的追踪 = 反转前锁定更多利润
- 止损只上不下，利润地板有保障

**最长持仓时间**：持仓超过设定K线数后自动平仓。

**宽限期**：入场后前N根K线暂停退出逻辑，给价格留出发展空间。

### 风险管理
- **更宽止损缓冲**：在摆动极值之外额外缓冲，避免被市场噪音和价格探针扫损
- **固定手数**：每笔交易手数可配置
- **点差保护**：点差超过设定最大值时禁止入场
- **新闻过滤器**（可选）：重要经济事件前后暂停交易
- **信号过期**：超过设定K线数的过时信号被丢弃
- **日亏损限制**：日亏损超过设定比例后停止所有新入场

### V1.2 快收版更新内容
- 更紧的追踪止损（$0.70回撤，原为$1.20）—— 反转前捕获更多利润
- 更早的保本触发（$0.70触发，原为$1.00）—— 更少盈利单变亏损
- 更低的利润地板（$1.80，原为$2.50）—— 更早进入锁利模式
- 更宽的快收区（$1.0-$3.0，原为$1.0-$2.5）—— 更多交易以盈利收尾
- 更短的快收窗口（15根K线，原为20根）—— 强调快进快出
- 专门针对扫止损和假突破市场优化

### 产品特点
- 适用于M5和M15周期（剥头皮推荐M5）
- 自动识别XAUUSD品种，兼容任何经纪商后缀
- 实时仪表盘显示层级状态、持仓、快收参数、冷静期状态、宽限期信息
- 所有参数外部可配置
- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）
- 针对低点差交易环境优化

### 核心参数一览
| 分类 | 关键参数 |
|------|---------|
| 入场 | ThresholdATR, SignalExpiryBars, EnableAggressiveEntry, EnablePointTrigger |
| 点位触发 | PointTriggerMinBars, PointTriggerMaxBars, PointTriggerMinCandles |
| 布林回归 | EnableBBFade, BBFade_CooldownBars, BBFade_MaxDailyTrades, BBFade_ConsecutiveLossPause |
| 退出V1.2 | QuickClose_Min/Max, QuickClose_Bars, Breakeven_Profit, Floor_Profit, Trail_Drawdown |
| 保护 | SLGracePeriodBars, EntryCooldownBars, SL_BufferPoints, MaxHoldBars |
| 风控 | LotSize, MaxLossPercent, DailyLossPercent, SpreadMax |
| 控制 | EnableNewsFilter, NewsHighImpactPauseMin, NewsMedImpactPauseMin |

### 推荐配置
- **保守型**：仅开启第1+2层，激进入场=false，点位触发=false，布林回归=false
- **平衡型**：第1-4层，激进入场=true，点位触发=false，布林回归=true
- **全力模式**：全部7层开启，快收模式追求最高胜率

### 与AegisGold趋势版搭配
AegisScalper Pro可与AegisGold在同一账户共存：
- 每套EA使用独立的魔术号识别自有交易
- 每套EA运行在**独立的图表窗口**（同一品种，不同窗口）
- AegisGold处理波段/趋势交易，AegisScalper Pro捕捉日内剥头皮机会
- 两套系统互不干扰

### 重要提示
- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识
- 剥头皮需要低延迟执行和低点差
- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金
- 历史表现不代表未来收益
- 交易存在重大亏损风险
- 开发者不对交易损失负责

### 安装说明
1. 通过MQL5市场下载安装
2. 加载到XAUUSD M5图表（M15也支持）
3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）
4. 配置参数或使用默认平衡设置
5. 通过仪表盘监控层级状态、持仓和冷静期

Recommended products
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
The EA’s strategy is based on  Swing trading , with entries after sharp impulses calculated by the iPump indicator. The advisor has the ability to open manual trades with automatic support – for a downtrend ↓ we enter a trade after a corrective rise in the price, the asset falls into the overbought zone, we sell along the trend. – for an uptrend ↑, we enter a trade after a corrective fall in the price, the asset falls into the oversold zone, we buy along the trend. When trading on the selected
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Breakout Follower With Super Security
Ji Sui Song
Experts
1 max spread need less than 50 pips,or you will not got profit 2 almost not need to optimization 3 most time it will open orders ,no position, it usually take 1 to 2 months to get profit. 4  change trade_lots according your money.  usually   100 usd for 0.1 lots. 5 i test on eurusd ,it almost no loss. 6 best trade on that change quickly tell me about your trade if you have any question
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Trends Hunter
Sergey Musin
Experts
Trends Hunter Expert Advisor is designed for medium-term trading. It is not a martingale and it does not depend on an account type (ECN, STP etc.) or spread level. This is a fully automated EA that features a custom algorithm for recognizing the price action and origination of a trend. If the EA identifies the beginning of a trend, one trade is opened. If a trend continues, the EA adds to the position. The number of addings is adjusted by the settings. Options Lots - fixed lot size; EMA1/EMA2 p
Karman
Vladislav Filippov
Experts
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
MultiAsset SuperTrend Trader
Norbert Hubert Pajak
Experts
(My offer also includes a more advanced version of this EA with an extended list of available filters and methods for generating trading signals: MultiAsset SuperTrend Trader Pro,  available on my profile.) MultiAsset SuperTrend Trader: The Ultimate Trend Engine for MetaTrader 4 Dominate the Markets with Precision, Diversification, and Pure Trend Alignment Are you looking for a trading strategy that combines the power of pure trend following with the safety of portfolio diversification? The M
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experts
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experts
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experts
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
The Secret of Dow
Ng Eng Zhan
Experts
About The Secret of Dow The Secret of Dow  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the Dow Jones (US30) prices. The advantages of The Secret of Dow:- Easy plug and play, worry free with easy param
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Experts
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - The Ultimate Prop Firm Account Saver Are you tired of failing your Prop Firm challenges (FTMO, MFF, etc.) due to a single emotional trade or a momentary lapse in risk management? RiskGuardian Pro is your Mandatory Discipline System designed to help you pass evaluations and protect your funded account. Core Pain Points Solved: * Anti-Tilt Hard Lock: Instantly closes all trades and locks the terminal the moment your defined maximum daily drawdown (e.g., 4%)
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Experts
BITCOIN GLACIER — Patient Daily Trend Follower for BTCUSD IMPORTANT — attach the EA to a BTCUSD D1 chart. The strategy reads that timeframe; on any other chart it will simply place no trades. If you are testing the free demo in the Strategy Tester, set the symbol and timeframe to BTCUSD D1 or you will see zero trades. BITCOIN GLACIER is an automated trading system for Bitcoin (BTCUSD) on the Daily (D1) timeframe. It is a slow, patient trend follower: it waits for a confirmed Donchian-channel b
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Experts
This EA has been developed for DAX (GER30) M15 timeframe. It also works very well on the same market and TF M30 and M5.  So you will get 3 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits and lower drawdowns. Everything is tested for M15 timeframe, tests are made also for M30 and M5 TF . Strategy is based on continuation of TREND by HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses STOP pending orders with   FIXED STOP LOSS . Strategy uses also some   BREAKEV
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
MyVolume Profile Scalper EA is an advanced and  automated program designed to use the Volume Profile which is takes the total volume traded at a specific price level during the specified time period and divides the total volume into either up volume (trades that moved the price up) or down volume (trades that moved the price down) and then makes open order. The core engine of this EA is using indicator Volume, Heiken Ashi, and ADX. Additional filter using a customizable the Moving Average to ma
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Experts
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Experts
Algorithmic Trading  based on Supply and Demand Principles.  Super High Quality Software that covers all trading styles Manual, Semi-Auto and Full-Auto. Now trading Becomes Effortless, offering full control over your trading strategy through a User-Friendly graphical Trading Panel. Through various settings and customization options, every trader can create a strategy that fits their own needs and personal trading style. It is offering limitless possibilities and this is the magic of this unique
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Experts
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  1   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF  649   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  920   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Experts
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
Experts
TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Experts
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 is an advanced Forex Expert Advisor for gold trading, built with precise trend-based logic to deliver stable performance even in highly volatile market conditions. This powerful gold scalping robot focuses on XAUUSD trading during key sessions, ensuring consistent growth while maintaining strict risk control and professional money management. With its smart automated strategy, traders can experience reliable r
TPS Gold Scalper Ea
Gopal Goswami
Experts
TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is p
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Experts
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experts
TikiPip EA – Total stability with controlled risk management I developed TikiPip EA with traders in mind who value stability and responsible capital management. It doesn't seek to promise magical results, but rather to offer stable monthly returns, while maintaining control over capital. It's a robust tool that operates 24/5, with adaptive intelligence based on volatility, allowing it to adapt to all types of markets. Visit the TikiPip EA Channel here: TIKIPIP EA - CHANNEL You can check res
More from author
AegisGold EA3
Shi Shi Li
Experts
核心卖点：七层防护，不爆仓 我们不是喊口号，是用数学和代码保证账户安全。七层风控层层递进，让每一笔交易都在可控范围内。 层级 防护机制 作用 第 1层 ATR动态仓位 波动大仓位小，波动小仓位大，永远按比例下注 第 2层 每单风险 0.4% 单笔亏损仅占账户 0.4%，连亏25单才亏10% 第 3层 连亏熔断 连亏 5单自动暂停，等待市场恢复再交易 第 4层 波动率保护 波动 1.5倍仓位砍半，2倍以上禁止开新仓 第 5层 日亏损上限 单日亏损达 5%自动停止交易，保护本金 第 6层 周末保护 周五 20:00自动截单，防止周末跳空风险 第 7层 五级锁利体系 盈利快速锁利，亏单 2ATR内解决，让利润奔跑 共振评分系统：告别条件互斥 传统 EA要求所有指标同时满足才开单（AND过滤），导致条件互斥、永远不开单。V4.2.5采用乐队合奏模式——每个指标是乐手，各自打分，合奏出最终信号。 评分规则 •   共振得分 >= 80分  -> 正常仓位入场 •   共振得分 70-80分  -> 降仓30%入场 •   共振得分 < 70分  -> 不开仓 新策略只需加一行权重，不影响已有逻
AegisScalper EA3
Shi Shi Li
Experts
AegisScalper Pro Professional Gold Scalping Expert Advisor     Built on the AegisGold Intelligence Framework Precision Entries  •  Dynamic Risk Management  •  Stealth Protection   Version 1.0.3  |  MT4 / MT5  |  XAUUSD Optimized 2026 AegisGold Series. All Rights Reserved.   Product Overview AegisScalper Pro is a professional scalping Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) trading. Built on the proven AegisGold intelligence framework, it identifies high-pr
AegisGold EA6
Shi Shi Li
Experts
AegisGold V4.4 - Product Description (MQL5 Market Compliant) ## Short Description Professional XAUUSD EA with multi-factor resonance scoring, 3-tier exit architecture (breakeven + partial TP + chandelier trailing), news filtering, and ATR-based risk management. ## Full Description ### Overview AegisGold is a professional-grade Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading. It utilizes a **multi-factor resonance scoring system** that evaluates multiple technical indicators s
AegisScalper EA6
Shi Shi Li
Experts
AegisScalper Pro V1.2 - Product Description (MQL5 Market Compliant) ## Short Description 7-tier entry scalping EA for XAUUSD with quick-close profit capture, tight trailing stop, breakeven protection, and BB Fade mean reversion for ranging markets. ## Full Description ### Overview AegisScalper Pro is a specialized scalping Expert Advisor for XAUUSD designed to capture short-term price movements across all market conditions — trending, ranging, and volatile. It features a **seven-tier entry s
AegisGoldV7
Shi Shi Li
Experts
egisGold 趋势版 V7 - 产品描述 简短描述 专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。  完整描述  产品概述 AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。 V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。  核心策略：共振评分系统 不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**： - 均线排列与斜率方向 - MACD动量与背离 - RSI超买超卖状态 - 布林带位置 - 波动率状态识别 - 美元指数相关性 - VIX市场情绪 当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。 入场系统 - **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置） - **信
Filter:
No reviews
Reply to review