AegisScalperV7
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- Version: 1.70
- Activations: 5
AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.7 - 产品描述
## 简短描述
黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。
## 完整描述
### 产品概述
AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。
V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。
### 核心策略：七层入场系统
不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级：
1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认
2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致
3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控
4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测
5. **第五层 - 点位触发**（可选）：3-5根K线内精准价格窗口入场
6. **第六层 - 连K入场**：3根以上同向连K且有量能确认
7. **第七层 - 布林回归**（可选）：震荡市场中布林带边界反转（趋势行情自动禁用）
每一层都可独立开启或关闭，交易者可自由调整入场激进程度。
### 防重复保护（布林回归）
防止布林回归信号在同一价位开多笔交易：
- **入场间隔冷静期**：布林回归交易之间至少间隔5根K线
- **每日交易上限**：每天最多3笔布林回归交易
- **连亏暂停**：布林回归连续亏损3笔后，暂停1小时
### 全局入场冷静期
任何仓位平仓后（手动或EA自动），所有入场信号在设定的K线数内被阻断。防止手动平仓或止损后EA立即在同一价位重新入场。
### 退出系统：快收盈利捕获（V1.2）
针对震荡市场优化的快速盈利捕获——解决"盈利回落到止损"的痛点：
**快收区**：
- 15根K线内盈利达到$1.0-$3.0 → 立即全部平仓
- 在价格反转前抓住快速波动
- 剥头皮完美适配：赚快钱，下一笔
**保本保护**：
- 盈利$0.70 → 止损移至入场价
- 确保盈利单不会变成亏损单
- 更早保本 = 更少浪费的机会
**利润地板 + 紧追踪**：
- 盈利超过$1.80 → 止损锁定最低$1.80（利润地板）
- 追踪止损仅允许$0.70回撤，紧跟最高价
- 更紧的追踪 = 反转前锁定更多利润
- 止损只上不下，利润地板有保障
**最长持仓时间**：持仓超过设定K线数后自动平仓。
**宽限期**：入场后前N根K线暂停退出逻辑，给价格留出发展空间。
### 风险管理
- **更宽止损缓冲**：在摆动极值之外额外缓冲，避免被市场噪音和价格探针扫损
- **固定手数**：每笔交易手数可配置
- **点差保护**：点差超过设定最大值时禁止入场
- **新闻过滤器**（可选）：重要经济事件前后暂停交易
- **信号过期**：超过设定K线数的过时信号被丢弃
- **日亏损限制**：日亏损超过设定比例后停止所有新入场
### V1.2 快收版更新内容
- 更紧的追踪止损（$0.70回撤，原为$1.20）—— 反转前捕获更多利润
- 更早的保本触发（$0.70触发，原为$1.00）—— 更少盈利单变亏损
- 更低的利润地板（$1.80，原为$2.50）—— 更早进入锁利模式
- 更宽的快收区（$1.0-$3.0，原为$1.0-$2.5）—— 更多交易以盈利收尾
- 更短的快收窗口（15根K线，原为20根）—— 强调快进快出
- 专门针对扫止损和假突破市场优化
### 产品特点
- 适用于M5和M15周期（剥头皮推荐M5）
- 自动识别XAUUSD品种，兼容任何经纪商后缀
- 实时仪表盘显示层级状态、持仓、快收参数、冷静期状态、宽限期信息
- 所有参数外部可配置
- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）
- 针对低点差交易环境优化
### 核心参数一览
| 分类 | 关键参数 |
|------|---------|
| 入场 | ThresholdATR, SignalExpiryBars, EnableAggressiveEntry, EnablePointTrigger |
| 点位触发 | PointTriggerMinBars, PointTriggerMaxBars, PointTriggerMinCandles |
| 布林回归 | EnableBBFade, BBFade_CooldownBars, BBFade_MaxDailyTrades, BBFade_ConsecutiveLossPause |
| 退出V1.2 | QuickClose_Min/Max, QuickClose_Bars, Breakeven_Profit, Floor_Profit, Trail_Drawdown |
| 保护 | SLGracePeriodBars, EntryCooldownBars, SL_BufferPoints, MaxHoldBars |
| 风控 | LotSize, MaxLossPercent, DailyLossPercent, SpreadMax |
| 控制 | EnableNewsFilter, NewsHighImpactPauseMin, NewsMedImpactPauseMin |
### 推荐配置
- **保守型**：仅开启第1+2层，激进入场=false，点位触发=false，布林回归=false
- **平衡型**：第1-4层，激进入场=true，点位触发=false，布林回归=true
- **全力模式**：全部7层开启，快收模式追求最高胜率
### 与AegisGold趋势版搭配
AegisScalper Pro可与AegisGold在同一账户共存：
- 每套EA使用独立的魔术号识别自有交易
- 每套EA运行在**独立的图表窗口**（同一品种，不同窗口）
- AegisGold处理波段/趋势交易，AegisScalper Pro捕捉日内剥头皮机会
- 两套系统互不干扰
### 重要提示
- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识
- 剥头皮需要低延迟执行和低点差
- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金
- 历史表现不代表未来收益
- 交易存在重大亏损风险
- 开发者不对交易损失负责
### 安装说明
1. 通过MQL5市场下载安装
2. 加载到XAUUSD M5图表（M15也支持）
3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）
4. 配置参数或使用默认平衡设置
5. 通过仪表盘监控层级状态、持仓和冷静期