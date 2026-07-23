AegisScalperV7

AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.7 - 产品描述





## 简短描述

黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。





## 完整描述





### 产品概述

AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。





V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。





### 核心策略：七层入场系统

不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级：

1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认

2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致

3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控

4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测

5. **第五层 - 点位触发**（可选）：3-5根K线内精准价格窗口入场

6. **第六层 - 连K入场**：3根以上同向连K且有量能确认

7. **第七层 - 布林回归**（可选）：震荡市场中布林带边界反转（趋势行情自动禁用）





每一层都可独立开启或关闭，交易者可自由调整入场激进程度。





### 防重复保护（布林回归）

防止布林回归信号在同一价位开多笔交易：

- **入场间隔冷静期**：布林回归交易之间至少间隔5根K线

- **每日交易上限**：每天最多3笔布林回归交易

- **连亏暂停**：布林回归连续亏损3笔后，暂停1小时





### 全局入场冷静期

任何仓位平仓后（手动或EA自动），所有入场信号在设定的K线数内被阻断。防止手动平仓或止损后EA立即在同一价位重新入场。





### 退出系统：快收盈利捕获（V1.2）

针对震荡市场优化的快速盈利捕获——解决"盈利回落到止损"的痛点：





**快收区**：

- 15根K线内盈利达到$1.0-$3.0 → 立即全部平仓

- 在价格反转前抓住快速波动

- 剥头皮完美适配：赚快钱，下一笔





**保本保护**：

- 盈利$0.70 → 止损移至入场价

- 确保盈利单不会变成亏损单

- 更早保本 = 更少浪费的机会





**利润地板 + 紧追踪**：

- 盈利超过$1.80 → 止损锁定最低$1.80（利润地板）

- 追踪止损仅允许$0.70回撤，紧跟最高价

- 更紧的追踪 = 反转前锁定更多利润

- 止损只上不下，利润地板有保障





**最长持仓时间**：持仓超过设定K线数后自动平仓。





**宽限期**：入场后前N根K线暂停退出逻辑，给价格留出发展空间。





### 风险管理

- **更宽止损缓冲**：在摆动极值之外额外缓冲，避免被市场噪音和价格探针扫损

- **固定手数**：每笔交易手数可配置

- **点差保护**：点差超过设定最大值时禁止入场

- **新闻过滤器**（可选）：重要经济事件前后暂停交易

- **信号过期**：超过设定K线数的过时信号被丢弃

- **日亏损限制**：日亏损超过设定比例后停止所有新入场





### V1.2 快收版更新内容

- 更紧的追踪止损（$0.70回撤，原为$1.20）—— 反转前捕获更多利润

- 更早的保本触发（$0.70触发，原为$1.00）—— 更少盈利单变亏损

- 更低的利润地板（$1.80，原为$2.50）—— 更早进入锁利模式

- 更宽的快收区（$1.0-$3.0，原为$1.0-$2.5）—— 更多交易以盈利收尾

- 更短的快收窗口（15根K线，原为20根）—— 强调快进快出

- 专门针对扫止损和假突破市场优化





### 产品特点

- 适用于M5和M15周期（剥头皮推荐M5）

- 自动识别XAUUSD品种，兼容任何经纪商后缀

- 实时仪表盘显示层级状态、持仓、快收参数、冷静期状态、宽限期信息

- 所有参数外部可配置

- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）

- 针对低点差交易环境优化





### 核心参数一览

| 分类 | 关键参数 |

|------|---------|

| 入场 | ThresholdATR, SignalExpiryBars, EnableAggressiveEntry, EnablePointTrigger |

| 点位触发 | PointTriggerMinBars, PointTriggerMaxBars, PointTriggerMinCandles |

| 布林回归 | EnableBBFade, BBFade_CooldownBars, BBFade_MaxDailyTrades, BBFade_ConsecutiveLossPause |

| 退出V1.2 | QuickClose_Min/Max, QuickClose_Bars, Breakeven_Profit, Floor_Profit, Trail_Drawdown |

| 保护 | SLGracePeriodBars, EntryCooldownBars, SL_BufferPoints, MaxHoldBars |

| 风控 | LotSize, MaxLossPercent, DailyLossPercent, SpreadMax |

| 控制 | EnableNewsFilter, NewsHighImpactPauseMin, NewsMedImpactPauseMin |





### 推荐配置

- **保守型**：仅开启第1+2层，激进入场=false，点位触发=false，布林回归=false

- **平衡型**：第1-4层，激进入场=true，点位触发=false，布林回归=true

- **全力模式**：全部7层开启，快收模式追求最高胜率





### 与AegisGold趋势版搭配

AegisScalper Pro可与AegisGold在同一账户共存：

- 每套EA使用独立的魔术号识别自有交易

- 每套EA运行在**独立的图表窗口**（同一品种，不同窗口）

- AegisGold处理波段/趋势交易，AegisScalper Pro捕捉日内剥头皮机会

- 两套系统互不干扰





### 重要提示

- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识

- 剥头皮需要低延迟执行和低点差

- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金

- 历史表现不代表未来收益

- 交易存在重大亏损风险

- 开发者不对交易损失负责





### 安装说明

1. 通过MQL5市场下载安装

2. 加载到XAUUSD M5图表（M15也支持）

3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）

4. 配置参数或使用默认平衡设置

5. 通过仪表盘监控层级状态、持仓和冷静期