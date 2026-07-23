AegisScalperV7

AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.7 - 产品描述

## 简短描述
黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。

## 完整描述

### 产品概述
AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。

V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。

### 核心策略：七层入场系统
不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级：
1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认
2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致
3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控
4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测
5. **第五层 - 点位触发**（可选）：3-5根K线内精准价格窗口入场
6. **第六层 - 连K入场**：3根以上同向连K且有量能确认
7. **第七层 - 布林回归**（可选）：震荡市场中布林带边界反转（趋势行情自动禁用）

每一层都可独立开启或关闭，交易者可自由调整入场激进程度。

### 防重复保护（布林回归）
防止布林回归信号在同一价位开多笔交易：
- **入场间隔冷静期**：布林回归交易之间至少间隔5根K线
- **每日交易上限**：每天最多3笔布林回归交易
- **连亏暂停**：布林回归连续亏损3笔后，暂停1小时

### 全局入场冷静期
任何仓位平仓后（手动或EA自动），所有入场信号在设定的K线数内被阻断。防止手动平仓或止损后EA立即在同一价位重新入场。

### 退出系统：快收盈利捕获（V1.2）
针对震荡市场优化的快速盈利捕获——解决"盈利回落到止损"的痛点：

**快收区**：
- 15根K线内盈利达到$1.0-$3.0 → 立即全部平仓
- 在价格反转前抓住快速波动
- 剥头皮完美适配：赚快钱，下一笔

**保本保护**：
- 盈利$0.70 → 止损移至入场价
- 确保盈利单不会变成亏损单
- 更早保本 = 更少浪费的机会

**利润地板 + 紧追踪**：
- 盈利超过$1.80 → 止损锁定最低$1.80（利润地板）
- 追踪止损仅允许$0.70回撤，紧跟最高价
- 更紧的追踪 = 反转前锁定更多利润
- 止损只上不下，利润地板有保障

**最长持仓时间**：持仓超过设定K线数后自动平仓。

**宽限期**：入场后前N根K线暂停退出逻辑，给价格留出发展空间。

### 风险管理
- **更宽止损缓冲**：在摆动极值之外额外缓冲，避免被市场噪音和价格探针扫损
- **固定手数**：每笔交易手数可配置
- **点差保护**：点差超过设定最大值时禁止入场
- **新闻过滤器**（可选）：重要经济事件前后暂停交易
- **信号过期**：超过设定K线数的过时信号被丢弃
- **日亏损限制**：日亏损超过设定比例后停止所有新入场

### V1.2 快收版更新内容
- 更紧的追踪止损（$0.70回撤，原为$1.20）—— 反转前捕获更多利润
- 更早的保本触发（$0.70触发，原为$1.00）—— 更少盈利单变亏损
- 更低的利润地板（$1.80，原为$2.50）—— 更早进入锁利模式
- 更宽的快收区（$1.0-$3.0，原为$1.0-$2.5）—— 更多交易以盈利收尾
- 更短的快收窗口（15根K线，原为20根）—— 强调快进快出
- 专门针对扫止损和假突破市场优化

### 产品特点
- 适用于M5和M15周期（剥头皮推荐M5）
- 自动识别XAUUSD品种，兼容任何经纪商后缀
- 实时仪表盘显示层级状态、持仓、快收参数、冷静期状态、宽限期信息
- 所有参数外部可配置
- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）
- 针对低点差交易环境优化

### 核心参数一览
| 分类 | 关键参数 |
|------|---------|
| 入场 | ThresholdATR, SignalExpiryBars, EnableAggressiveEntry, EnablePointTrigger |
| 点位触发 | PointTriggerMinBars, PointTriggerMaxBars, PointTriggerMinCandles |
| 布林回归 | EnableBBFade, BBFade_CooldownBars, BBFade_MaxDailyTrades, BBFade_ConsecutiveLossPause |
| 退出V1.2 | QuickClose_Min/Max, QuickClose_Bars, Breakeven_Profit, Floor_Profit, Trail_Drawdown |
| 保护 | SLGracePeriodBars, EntryCooldownBars, SL_BufferPoints, MaxHoldBars |
| 风控 | LotSize, MaxLossPercent, DailyLossPercent, SpreadMax |
| 控制 | EnableNewsFilter, NewsHighImpactPauseMin, NewsMedImpactPauseMin |

### 推荐配置
- **保守型**：仅开启第1+2层，激进入场=false，点位触发=false，布林回归=false
- **平衡型**：第1-4层，激进入场=true，点位触发=false，布林回归=true
- **全力模式**：全部7层开启，快收模式追求最高胜率

### 与AegisGold趋势版搭配
AegisScalper Pro可与AegisGold在同一账户共存：
- 每套EA使用独立的魔术号识别自有交易
- 每套EA运行在**独立的图表窗口**（同一品种，不同窗口）
- AegisGold处理波段/趋势交易，AegisScalper Pro捕捉日内剥头皮机会
- 两套系统互不干扰

### 重要提示
- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识
- 剥头皮需要低延迟执行和低点差
- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金
- 历史表现不代表未来收益
- 交易存在重大亏损风险
- 开发者不对交易损失负责

### 安装说明
1. 通过MQL5市场下载安装
2. 加载到XAUUSD M5图表（M15也支持）
3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）
4. 配置参数或使用默认平衡设置
5. 通过仪表盘监控层级状态、持仓和冷静期

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Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
专家
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
专家
基于 供需 原则的 全自动 EA 。第一个 提供 完全自动化的 供需 EA。现在 交易 变得轻松，通过用户友好的图形交易面板完全控制您的交易策略。 您将获得超高品质 算法交易软件涵盖所有交易风格：手动、半自动和全自动。通过各种设置和自定义选项，每个交易者都可以创建适合自己需求和个人交易风格的策略。它提供了无限的可能性，这就是这款独特专家顾问的魔力。 供应需求 EA ProBot 手册 || 如何使用交易面板 || 自动方向 购买后请给我发一条消息，让我将 “方向面板” 指示器发送给您。其价格为 （199 美元） ，但购买后您将完全 免费 获得它。 “供应和需求 EA ProBot” 中的交易模式 · 手动交易： 您可以通过点击供应和需求区域旁边的区域标签来手动进行标记/限价交易。为此，您需要从输入参数启用手动交易，并禁用交易面板上的买入和卖出按钮。 · 半自动交易： 当价格触及某个区域时，EA 可以自动进行交易。它根据您在交易面板上选择的偏好进行交易。为了在价格触及需求区域时进行交易，需要激活“买入”按钮；为了在价格触及供应区域时进行交易，需要激活“卖出”按钮。这允许您自定义
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
专家
AI Sniper for MetaTrader 4 —— 为精准执行而打造的智能交易机器人 AI Sniper 是一款专为 MetaTrader 4 打造的智能自适应交易机器人，面向希望获得更高质量自动化交易体验的交易者。 它并不是普通的 Forex 机器人，而是一套围绕精确判断、结构化分析与高效执行而构建的专业级 Expert Advisor。 AI Sniper for MT4 通过高级算法逻辑、实时市场分析与精细化执行机制，帮助交易者在复杂市场中识别更优质的 BUY 与 SELL 机会。 AI Sniper 采用复杂而高效的算法架构与先进的交易方法，将原本杂乱无序的市场波动转化为更有逻辑、更有结构的交易决策。 系统会持续评估价格行为、市场状态与技术条件，以识别更有利的入场区域、交易管理时机以及市场反应节点。 基于超过 15 年的 Forex 与交易市场实践经验，这款 Expert Advisor 将智能交易逻辑、策略过滤、优化执行与面向交易者的专业设计整合在同一套 MT4 解决方案中。 AI Sniper 的每个核心模块都经过精心设计与严格测试。机器人会在每一次价格变化中执行大
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
专家
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
专家
️ 已 拥有   Boring Pips EA ？ 您可享受   额外 30% 折扣 ！ 联系我们了解更多： 如何申 请返现（ rebate ） 特朗普的第二个任期 重新点燃了一波激进的贸易政策浪潮，首先是恢复了扰乱全球市场的大规模关税。 中东局势紧张升级 ，最近是 以色列与伊朗之间的对峙 ，这可能成为油价上涨的潜在诱因。 俄乌战争 仍在持续，毫无解决迹象，进一步加剧了地缘政治的不稳定。 经济民族主义 正在抬头，而全球合作正逐渐瓦解。 供应链依然脆弱 ， 主要经济体的通胀压力 持续上升。 金融市场 比以往任何时候都更容易受冲击且难以预测。您真的为这种全新的市场环境制定好交易策略了吗？ 在当前动荡的市场中，仅依靠传统策略已远远不够。 您需要的是一个 不依赖单一货币对的大波动 、能在多个机会中稳定获利的系统。 还需要 更智能的风险保护机制 ，在初步判断出错时及时止损。 最重要的是，您需要一个能 完全根据您的交易风格和风险偏好自由定制 的系统。 Dynamic Pips EA 正是为帮助交易者在 波动性高且不确定的市场 中生存和获利而设计，它提供了一个完整的三大支柱
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
专家
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
专家
TopBottomEA的优势： 首款支持小本金工作的EA，实盘4年多了；本EA基于波动率自适应机制，一次只下一单，每单带止损，平均每天4单左右，持单时长12小时左右， 使用Dukascopy真实历史数据，以20美元极限本金挑战回测跑完了10年以上。 每间隔三天涨价$100元,涨价过程:  998--> 1098--> 1198 ...... 涨到目标价 $ 4999为止，购买后，EA工作期间，可以和我们的真实观摩账户交易记录比较。 如遇到安装和EA回测问题，请联系我们 ；购买8天后，即可免费领取   Band trend indicator 指标 。 加入公众群组： 点击这里 挑战最小资金 真实账户： https://www.mql5.com/zh/signals/1575208   质量【可靠性】5格，在新冠病毒期间，EA交易中断了一年，服务器因故过期。 支持货币：GBPCAD ，EURSGD  ，其它品种以后再陆续增加，大家目的是为了赚钱，只选最优，货币不在多在精，让收益更稳定。 支持周期：M1图表 平台推荐：icmarkets平台原始点差账户，fpmarkets 平台原始点差账
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
专家
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
专家
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
专家
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
专家
TikiPip EA – 稳定的盈利 + 风险可控 我开发 TikiPip EA 是为了那些重视稳定性和风险控制的交易者。它不承诺奇迹式收益，而是提供稳定的月度回报，同时保护你的本金不被过度暴露于风险之中。 这是一个全天候运行（24/5）的智能系统，基于波动性变化自动适应市场环境，确保在任何行情下都能稳健运行。 访问 TikiPip EA 的频道： TIKIPIP EA - 官方频道 查看 MyFxBook 成绩： TIKIPIP EA - 交易结果 价格说明 每售出 10 份，价格上涨 $100。 最终价格：$1899 3 个月租用：$499 如果你是进阶交易者，我建议你用可视化测试器运行 EA，观察在大波动的K线期间（如新闻发布）交易如何应对亏损情况。 尽管设置了固定的开仓间距，EA 会智能判断是否暂停下一笔交易，直到找到更合适的入场点——这为你的交易逻辑和资本提供了额外保护。 优化为稳定的长期结果 TikiPip EA 专为 EURUSD 的 H1 时间框架优化。它精准捕捉市场节奏，避免频繁交易。 推荐资金量为 $200 至 $5000，也可以扩展到更大
作者的更多信息
AegisGold EA3
Shi Shi Li
专家
核心卖点：七层防护，不爆仓 我们不是喊口号，是用数学和代码保证账户安全。七层风控层层递进，让每一笔交易都在可控范围内。 层级 防护机制 作用 第 1层 ATR动态仓位 波动大仓位小，波动小仓位大，永远按比例下注 第 2层 每单风险 0.4% 单笔亏损仅占账户 0.4%，连亏25单才亏10% 第 3层 连亏熔断 连亏 5单自动暂停，等待市场恢复再交易 第 4层 波动率保护 波动 1.5倍仓位砍半，2倍以上禁止开新仓 第 5层 日亏损上限 单日亏损达 5%自动停止交易，保护本金 第 6层 周末保护 周五 20:00自动截单，防止周末跳空风险 第 7层 五级锁利体系 盈利快速锁利，亏单 2ATR内解决，让利润奔跑 共振评分系统：告别条件互斥 传统 EA要求所有指标同时满足才开单（AND过滤），导致条件互斥、永远不开单。V4.2.5采用乐队合奏模式——每个指标是乐手，各自打分，合奏出最终信号。 评分规则 •   共振得分 >= 80分  -> 正常仓位入场 •   共振得分 70-80分  -> 降仓30%入场 •   共振得分 < 70分  -> 不开仓 新策略只需加一行权重，不影响已有逻
AegisScalper EA3
Shi Shi Li
专家
此版本可以和AegisGold EA3同时挂在一个账号上使用，多开一个页面，相互不冲突，各管各的开单，对于行情的把控更加的得心应手！此中文介绍的是它的使用方法，名字可以叫剥头皮版本，和常规的剥头皮又有很大的不同之处，在确定趋势之后再跟进，少了判断的风险，盈利方面采用最先进的策越，可以让利润最大值的获取。本EA都不是采取网格和马丁策略，首先解决了没爆仓的风险，里面的参数值可以根据自己的喜好调整，但本EA是调整到最佳参数供大家使用，如果你还有什么其他需要，可以和本人联系，谢谢！ AegisGold EA - MQL4 Product Description (English)   Product Name AegisGold EA   Tagline Resonance-Driven Gold Trading — Where Multiple Strategies Harmonize, Not Compete   Short Description (for listing page) AegisGold EA uses a unique Resonance Scoring  sys
AegisGold EA6
Shi Shi Li
专家
AegisGold 趋势版 V4.4 - 产品描述 简短描述 专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。  完整描述  产品概述 AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。 V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。  核心策略：共振评分系统 不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**： - 均线排列与斜率方向 - MACD动量与背离 - RSI超买超卖状态 - 布林带位置 - 波动率状态识别 - 美元指数相关性 - VIX市场情绪 当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。 入场系统 - **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置） -
AegisScalper EA6
Shi Shi Li
专家
AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.2 - 产品描述 ## 简短描述 黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。 ## 完整描述 ### 产品概述 AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。 V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。 ### 核心策略：七层入场系统 不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级： 1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认 2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致 3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控 4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测 5. **第
AegisGoldV7
Shi Shi Li
专家
egisGold 趋势版 V7 - 产品描述 简短描述 专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。  完整描述  产品概述 AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。 V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。  核心策略：共振评分系统 不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**： - 均线排列与斜率方向 - MACD动量与背离 - RSI超买超卖状态 - 布林带位置 - 波动率状态识别 - 美元指数相关性 - VIX市场情绪 当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。 入场系统 - **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置） - **信
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