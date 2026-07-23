AegisGoldV7
- Experts
-
- Version: 4.53
- Activations: 5
egisGold 趋势版 V7 - 产品描述
简短描述
专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。
完整描述
产品概述
AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。
V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。
核心策略：共振评分系统
不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**：
- 均线排列与斜率方向
- MACD动量与背离
- RSI超买超卖状态
- 布林带位置
- 波动率状态识别
- 美元指数相关性
- VIX市场情绪
当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。
入场系统
- **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置）
- **信号确认**（可选）：锚点验证后才开仓
- **反矛盾过滤**（可选）：指标冲突时阻止入场
- **新闻过滤器**：高/中影响力财经事件前后暂停交易
- **时段权重**：根据交易时段调整权重（非硬阻断）
退出系统（V4.4 三层架构）
简洁、不打架的退出逻辑，最大化利润留存：
**第一层 - 分批止盈（532法则）**：
- 盈利达1.0 ATR时，平掉50%仓位
- 盈利达2.0 ATR时，再平30%仓位
- 剩余20%仓位全程追踪，捕捉趋势延伸行情
**第二层 - 保本保护**：
- 盈利达到0.5 ATR后，止损移至入场价+0.2 ATR缓冲
- 确保盈利单不会变成亏损单
- 研究验证：0.5R保本可将最大回撤降低50%
**第三层 - 吊灯追踪止损**：
- 核心追踪机制，基于22周期最高/最低价
- 与极端价格保持2.0 ATR距离
- 只向盈利方向移动，绝不放宽
- 捕捉趋势行情的同时保护已累积利润
更多风控功能
- **隐形止损**（可选）：券商不可见的虚拟SL/TP，EA内部管理
- **日盈目标**：达到每日盈利目标后停止开新仓
- **周末保护**：周末收盘前平仓或禁止开仓
- **新闻事件过滤**：高影响力新闻期间暂停交易
风险管理
- **ATR动态仓位**：每笔风险根据当前波动率动态计算
- **可配置单笔风险**：从保守到激进自由调整
- **最大手数限制**：无论账户权益多少，防止仓位过大
- **回撤保护**：监控账户不利状况并做出响应
- **最大持仓限制**：控制总敞口，加仓手数递减
产品特点
- 兼容任何提供XAUUSD的经纪商（自动识别品种后缀）
- 图表实时仪表盘，显示得分、持仓、系统状态
- 所有参数外部可配置，无需修改源码
- 推荐运行周期：M15
- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）
核心参数一览
| 分类 | 关键参数 |
|------|---------|
| 评分 | ScorePass_Threshold, ResonanceThreshold (Trend/Range/Unknown) |
| 入场 | EnableSignalConfirm, EnableAntiContradiction, EnableAggressiveEntry |
| 退出V4.4 | PartialTP_Level1/2, PartialTP_Pct1/Pct2, BreakEvenATRMulti, ChandelierATR |
| 风控 | RiskPerTrade, MaxLotSize, MinLotSize, MaxPositions |
| 控制 | UseDailyProfitTarget, DailyProfitPercent, UseNewsFilter |
| 时段 | EnableWeekendProtection, WeekendClosePositions |
推荐配置
- **保守型**：ScorePass_Threshold=75, RiskPerTrade=0.3%, 全部过滤开启
- **平衡型**：ScorePass_Threshold=70, RiskPerTrade=0.4%, 信号确认开启
- **积极型**：ScorePass_Threshold=65, RiskPerTrade=0.5%, 可选过滤关闭
V4.4 更新内容
- 全新三层退出架构（分批止盈 → 保本 → 吊灯追踪）
- 移除8套冗余退出机制，消除逻辑冲突
- 业界标准532分批止盈法则
- 研究验证的0.5ATR保本触发点
- 代码更精简，执行更快，优化更容易
重要提示
- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识
- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金
- 历史表现不代表未来收益
- 交易存在重大亏损风险
- 开发者不对交易损失负责
安装说明
1. 通过MQL5市场下载安装
2. 加载到XAUUSD M15图表
3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）
4. 配置参数或使用默认平衡设置
5. 通过仪表盘面板监控系统状态