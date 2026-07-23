AegisGoldV7

AegisGold EA3 Shi Shi Li Experts

核心卖点：七层防护，不爆仓 我们不是喊口号，是用数学和代码保证账户安全。七层风控层层递进，让每一笔交易都在可控范围内。 层级 防护机制 作用 第 1层 ATR动态仓位 波动大仓位小，波动小仓位大，永远按比例下注 第 2层 每单风险 0.4% 单笔亏损仅占账户 0.4%，连亏25单才亏10% 第 3层 连亏熔断 连亏 5单自动暂停，等待市场恢复再交易 第 4层 波动率保护 波动 1.5倍仓位砍半，2倍以上禁止开新仓 第 5层 日亏损上限 单日亏损达 5%自动停止交易，保护本金 第 6层 周末保护 周五 20:00自动截单，防止周末跳空风险 第 7层 五级锁利体系 盈利快速锁利，亏单 2ATR内解决，让利润奔跑 共振评分系统：告别条件互斥 传统 EA要求所有指标同时满足才开单（AND过滤），导致条件互斥、永远不开单。V4.2.5采用乐队合奏模式——每个指标是乐手，各自打分，合奏出最终信号。 评分规则 • 共振得分 >= 80分 -> 正常仓位入场 • 共振得分 70-80分 -> 降仓30%入场 • 共振得分 < 70分 -> 不开仓 新策略只需加一行权重，不影响已有逻