AegisScalperV7

AegisScalper Pro 剥头皮版 V1.7 - 产品描述

## 简短描述
黄金XAUUSD七层入场剥头皮EA，快收盈利捕获 + 紧追踪止损 + 保本保护 + 布林带回归均值策略。

## 完整描述

### 产品概述
AegisScalper Pro是一款专为黄金（XAUUSD）剥头皮交易设计的专业智能交易系统。它能适应各种市场环境——趋势、震荡、波动——通过**七层入场信号系统**根据市场状态自适应调整策略，配合**快收盈利系统**快速锁定利润同时让盈利奔跑，加上智能冷静期保护，防止同一价位反复入场。

V1.2版本推出**快收版**，锁利更早、追踪更紧，专门针对"扫止损+假突破"市场优化。

### 核心策略：七层入场系统
不同于单一信号EA，AegisScalper Pro将入场分为七个信心等级：
1. **第一层 - 趋势基础**：均线排列与斜率方向确认
2. **第二层 - 动量爆发**：RSI与MACD动量一致
3. **第三层 - 激进入场**（可选）：逆势动量机会，严格风控
4. **第四层 - 波动突破**：波动率超过阈值时的ATR突破检测
5. **第五层 - 点位触发**（可选）：3-5根K线内精准价格窗口入场
6. **第六层 - 连K入场**：3根以上同向连K且有量能确认
7. **第七层 - 布林回归**（可选）：震荡市场中布林带边界反转（趋势行情自动禁用）

每一层都可独立开启或关闭，交易者可自由调整入场激进程度。

### 防重复保护（布林回归）
防止布林回归信号在同一价位开多笔交易：
- **入场间隔冷静期**：布林回归交易之间至少间隔5根K线
- **每日交易上限**：每天最多3笔布林回归交易
- **连亏暂停**：布林回归连续亏损3笔后，暂停1小时

### 全局入场冷静期
任何仓位平仓后（手动或EA自动），所有入场信号在设定的K线数内被阻断。防止手动平仓或止损后EA立即在同一价位重新入场。

### 退出系统：快收盈利捕获（V1.2）
针对震荡市场优化的快速盈利捕获——解决"盈利回落到止损"的痛点：

**快收区**：
- 15根K线内盈利达到$1.0-$3.0 → 立即全部平仓
- 在价格反转前抓住快速波动
- 剥头皮完美适配：赚快钱，下一笔

**保本保护**：
- 盈利$0.70 → 止损移至入场价
- 确保盈利单不会变成亏损单
- 更早保本 = 更少浪费的机会

**利润地板 + 紧追踪**：
- 盈利超过$1.80 → 止损锁定最低$1.80（利润地板）
- 追踪止损仅允许$0.70回撤，紧跟最高价
- 更紧的追踪 = 反转前锁定更多利润
- 止损只上不下，利润地板有保障

**最长持仓时间**：持仓超过设定K线数后自动平仓。

**宽限期**：入场后前N根K线暂停退出逻辑，给价格留出发展空间。

### 风险管理
- **更宽止损缓冲**：在摆动极值之外额外缓冲，避免被市场噪音和价格探针扫损
- **固定手数**：每笔交易手数可配置
- **点差保护**：点差超过设定最大值时禁止入场
- **新闻过滤器**（可选）：重要经济事件前后暂停交易
- **信号过期**：超过设定K线数的过时信号被丢弃
- **日亏损限制**：日亏损超过设定比例后停止所有新入场

### V1.2 快收版更新内容
- 更紧的追踪止损（$0.70回撤，原为$1.20）—— 反转前捕获更多利润
- 更早的保本触发（$0.70触发，原为$1.00）—— 更少盈利单变亏损
- 更低的利润地板（$1.80，原为$2.50）—— 更早进入锁利模式
- 更宽的快收区（$1.0-$3.0，原为$1.0-$2.5）—— 更多交易以盈利收尾
- 更短的快收窗口（15根K线，原为20根）—— 强调快进快出
- 专门针对扫止损和假突破市场优化

### 产品特点
- 适用于M5和M15周期（剥头皮推荐M5）
- 自动识别XAUUSD品种，兼容任何经纪商后缀
- 实时仪表盘显示层级状态、持仓、快收参数、冷静期状态、宽限期信息
- 所有参数外部可配置
- 最低账户资金：$500（推荐$1000以上）
- 针对低点差交易环境优化

### 核心参数一览
| 分类 | 关键参数 |
|------|---------|
| 入场 | ThresholdATR, SignalExpiryBars, EnableAggressiveEntry, EnablePointTrigger |
| 点位触发 | PointTriggerMinBars, PointTriggerMaxBars, PointTriggerMinCandles |
| 布林回归 | EnableBBFade, BBFade_CooldownBars, BBFade_MaxDailyTrades, BBFade_ConsecutiveLossPause |
| 退出V1.2 | QuickClose_Min/Max, QuickClose_Bars, Breakeven_Profit, Floor_Profit, Trail_Drawdown |
| 保护 | SLGracePeriodBars, EntryCooldownBars, SL_BufferPoints, MaxHoldBars |
| 风控 | LotSize, MaxLossPercent, DailyLossPercent, SpreadMax |
| 控制 | EnableNewsFilter, NewsHighImpactPauseMin, NewsMedImpactPauseMin |

### 推荐配置
- **保守型**：仅开启第1+2层，激进入场=false，点位触发=false，布林回归=false
- **平衡型**：第1-4层，激进入场=true，点位触发=false，布林回归=true
- **全力模式**：全部7层开启，快收模式追求最高胜率

### 与AegisGold趋势版搭配
AegisScalper Pro可与AegisGold在同一账户共存：
- 每套EA使用独立的魔术号识别自有交易
- 每套EA运行在**独立的图表窗口**（同一品种，不同窗口）
- AegisGold处理波段/趋势交易，AegisScalper Pro捕捉日内剥头皮机会
- 两套系统互不干扰

### 重要提示
- 本EA是交易者的工具，不能替代交易知识
- 剥头皮需要低延迟执行和低点差
- 请先在模拟账户测试，再投入真实资金
- 历史表现不代表未来收益
- 交易存在重大亏损风险
- 开发者不对交易损失负责

### 安装说明
1. 通过MQL5市场下载安装
2. 加载到XAUUSD M5图表（M15也支持）
3. 开启自动交易（工具栏绿色按钮）
4. 配置参数或使用默认平衡设置
5. 通过仪表盘监控层级状态、持仓和冷静期

Рекомендуем также
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением Для нисходящего тренда   ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. Для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем по
Desbot
Luke Joel Desmaris
Эксперты
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данные советник торгует от трендовых линий, а также на основе анализа объемов. Расчёт объемов происходит по минутным барам, чтобы определить, на рост они были, или на падение. Трендовые линии рисуются по максимумам и минимумам в истории торговли. Также, есть и дополнительные индикаторы. Сигнал на покупку или продажу зависит от всех этих факторов. От этого, советник может более точно входить в рынок и совершать больше сделок. Входные параметры Lots - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
Breakout Follower With Super Security
Ji Sui Song
Эксперты
Для 1 максимального спреда требуется менее 50 пунктов, иначе вы не получите прибыль. 2 почти не нуждается в оптимизации 3. В большинстве случаев ордера открываются, позиции нет. Обычно получение прибыли занимает от 1 до 2 месяцев. 4. Измените trade_lots в соответствии с вашими деньгами. обычно 100 долларов США за 0,1 лота. 5 тестирую на еврозде, потерь почти нет. 6 лучших сделок, которые быстро меняются расскажите мне о своей профессии, если у вас есть вопросы
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Эксперты
Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
Trends Hunter
Sergey Musin
Эксперты
Трендовый советник Trends Hunter ("Охотник за тенденцией") рассчитан на среднесрочную торговлю. Не мартингейл, не зависит от типа счета (ECN, STP и т.п.), от уровня спреда. Это полностью автоматизированный торговый советник с собственным алгоритмом распознавания поведения цены и зарождения тренда. Если советник идентифицирует начало тренда, то открывается одна сделка. Если тренд продолжается, то выполняется доливка. Количество доливок регулируется настройками. Настройки Lots - фиксированный раз
Karman
Vladislav Filippov
Эксперты
Karman - это полностью автоматизированный торговый советник, работающий на М30 таймфрейме. Настройки советника базируются на стратегии безопасного торговли, суть которой состоит в закрытии сделки, при достижении положительного динамизма прибыльности в несколько пунктов, что позволяет пользователю уменьшить затраты от открытия убыточных сделок. Советник мультифункционален и не требует определенного типа счета для нормальной работы всех заложенных в него функций. Мануал работы советника подразуме
MultiAsset SuperTrend Trader
Norbert Hubert Pajak
Эксперты
(My offer also includes a more advanced version of this EA with an extended list of available filters and methods for generating trading signals: MultiAsset SuperTrend Trader Pro,  available on my profile.) MultiAsset SuperTrend Trader: The Ultimate Trend Engine for MetaTrader 4 Dominate the Markets with Precision, Diversification, and Pure Trend Alignment Are you looking for a trading strategy that combines the power of pure trend following with the safety of portfolio diversification? The M
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Эксперты
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Эксперты
Super scalper universal — полностью автоматизированный скальперский советник, использует пять индикаторов. Каждая торговая позиция защищается скрытым стоп-приказом, управляемым продвинутым алгоритмом модификации. При поиске подходящих сигналов советник использует интегрированный индикатор в сочетании с трендовым и временным фильтрами, а также фильтром волатильности. Используется динамическое закрытие позиций которое учитывает место открытия ордера и последующее поведение цены. Для фиксации профи
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Эксперты
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Эксперты
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
The Secret of Dow
Ng Eng Zhan
Эксперты
About The Secret of Dow The Secret of Dow  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the Dow Jones (US30) prices. The advantages of The Secret of Dow:- Easy plug and play, worry free with easy param
Adaptive VP Gold
Nico Parlanti
Эксперты
Adaptive VP Gold — это автоматический торговый советник, разработанный для торговли золотом, преимущественно XAUUSD, с использованием адаптивного подхода к анализу рынка. Стратегия сочетает анализ Volume Profile, определение рыночного режима, Price Action, волатильность, импульс и встроенную систему фильтрации на основе машинного обучения. Советник определяет различные рыночные условия и соответствующим образом адаптирует логику входа. Торговый алгоритм включает отдельные механизмы для откатов,
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Эксперты
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Эксперты
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Идеальный Спасатель Счетов Prop Firm Вы устали проваливать челленджи Prop Firm (FTMO, MFF и т.д.) из-за одной эмоциональной сделки или минутного сбоя в управлении рисками? RiskGuardian Pro — это ваша Система Обязательной Дисциплины, разработанная, чтобы помочь вам пройти оценки и защитить ваш финансируемый счет. Основные Решаемые Проблемы: * Жесткая Блокировка «Анти-Тильт» (Anti-Tilt Hard Lock): Мгновенно закрывает все сделки и блокирует терминал в момент
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Эксперты
This EA has been developed for DAX (GER30) M15 timeframe. It also works very well on the same market and TF M30 and M5.  So you will get 3 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits and lower drawdowns. Everything is tested for M15 timeframe, tests are made also for M30 and M5 TF . Strategy is based on continuation of TREND by HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses STOP pending orders with   FIXED STOP LOSS . Strategy uses also some   BREAKEV
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
Перед покупкой пройдите тестирование путем форвардного тестирования, используя демо-счет MyVolume Profile FV (БЕСПЛАТНАЯ версия) в течение нескольких месяцев. изучите это и найдите лучшую настройку для встречи со своей. MyVolume Profile Scalper EA — это расширенная     автоматизированная         программа, предназначенная для использования профиля объема, который     измеряет     общий объем, проданный на определенном ценовом уровне в течение указанного периода времени, и делит общий объем на в
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Эксперты
Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Эксперты
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,      XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в  группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
️   Уже есть  Boring Pips EA ?  Вы имеете право на  дополнительную скидку 30% !  Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:  Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без видимо
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Эксперты
Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
Эксперты
TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Эксперты
TikiPip EA – Полная стабильность с контролируемым управлением рисками Я разработал TikiPip EA для трейдеров, которые ценят стабильность и ответственное управление капиталом. Он не обещает волшебных результатов, а предлагает стабильную ежемесячную доходность с контролем над рисками. Это надёжный инструмент, работающий 24/5, с адаптивным интеллектом на основе волатильности, позволяющим ему подстраиваться под любые рыночные условия. Посетите канал TikiPip EA здесь: TIKIPIP EA - КАНАЛ Проверьте
Другие продукты этого автора
AegisGold EA3
Shi Shi Li
Эксперты
核心卖点：七层防护，不爆仓 我们不是喊口号，是用数学和代码保证账户安全。七层风控层层递进，让每一笔交易都在可控范围内。 层级 防护机制 作用 第 1层 ATR动态仓位 波动大仓位小，波动小仓位大，永远按比例下注 第 2层 每单风险 0.4% 单笔亏损仅占账户 0.4%，连亏25单才亏10% 第 3层 连亏熔断 连亏 5单自动暂停，等待市场恢复再交易 第 4层 波动率保护 波动 1.5倍仓位砍半，2倍以上禁止开新仓 第 5层 日亏损上限 单日亏损达 5%自动停止交易，保护本金 第 6层 周末保护 周五 20:00自动截单，防止周末跳空风险 第 7层 五级锁利体系 盈利快速锁利，亏单 2ATR内解决，让利润奔跑 共振评分系统：告别条件互斥 传统 EA要求所有指标同时满足才开单（AND过滤），导致条件互斥、永远不开单。V4.2.5采用乐队合奏模式——每个指标是乐手，各自打分，合奏出最终信号。 评分规则 •   共振得分 >= 80分  -> 正常仓位入场 •   共振得分 70-80分  -> 降仓30%入场 •   共振得分 < 70分  -> 不开仓 新策略只需加一行权重，不影响已有逻
AegisScalper EA3
Shi Shi Li
Эксперты
AegisScalper Pro Professional Gold Scalping Expert Advisor     Built on the AegisGold Intelligence Framework Precision Entries  •  Dynamic Risk Management  •  Stealth Protection   Version 1.0.3  |  MT4 / MT5  |  XAUUSD Optimized 2026 AegisGold Series. All Rights Reserved.   Product Overview AegisScalper Pro is a professional scalping Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) trading. Built on the proven AegisGold intelligence framework, it identifies high-pr
AegisGold EA6
Shi Shi Li
Эксперты
AegisGold V4.4 - Product Description (MQL5 Market Compliant) ## Short Description Professional XAUUSD EA with multi-factor resonance scoring, 3-tier exit architecture (breakeven + partial TP + chandelier trailing), news filtering, and ATR-based risk management. ## Full Description ### Overview AegisGold is a professional-grade Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) trading. It utilizes a **multi-factor resonance scoring system** that evaluates multiple technical indicators s
AegisScalper EA6
Shi Shi Li
Эксперты
AegisScalper Pro V1.2 - Product Description (MQL5 Market Compliant) ## Short Description 7-tier entry scalping EA for XAUUSD with quick-close profit capture, tight trailing stop, breakeven protection, and BB Fade mean reversion for ranging markets. ## Full Description ### Overview AegisScalper Pro is a specialized scalping Expert Advisor for XAUUSD designed to capture short-term price movements across all market conditions — trending, ranging, and volatile. It features a **seven-tier entry s
AegisGoldV7
Shi Shi Li
Эксперты
egisGold 趋势版 V7 - 产品描述 简短描述 专业黄金XAUUSD智能交易系统，多因子共振评分 + 三层退出架构（保本+分批止盈+吊灯追踪）+ 新闻过滤 + ATR动态风控。  完整描述  产品概述 AegisGold是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的专业级智能交易系统（EA）。不同于单一指标交叉信号，它采用**多因子共振评分系统**，综合评估多个技术维度，只在多重信号高度一致时才开仓，从源头保证信号质量。 V4.4版本基于业界经典趋势跟踪策略，重构为**三层退出架构**，精简了8套冗余退出机制，逻辑更清晰，盈利捕获更高效。  核心策略：共振评分系统 不依赖简单的指标交叉，而是从多个维度计算加权**共振得分（0-100分）**： - 均线排列与斜率方向 - MACD动量与背离 - RSI超买超卖状态 - 布林带位置 - 波动率状态识别 - 美元指数相关性 - VIX市场情绪 当共振得分超过设定阈值时触发开仓。阈值越高，信号越少但质量越高；阈值越低，频率越高但选择性降低。 入场系统 - **共振评分过滤**：仅在多因子高度一致时入场（阈值可配置） - **信
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв