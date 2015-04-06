Sell Bot

Sell Bot - это полностью автоматизированный советник для торговли в нисходящем тренде. Используются элементы стратегий сетки, скальпинга, без убытка, установка Stop Loss и Take Profit.

Торговля по новостям. Советник выводит на график и сохраняет новости на локальном компьютере за 1 год.

Новости обновляются каждые 60 минут или при нажатии кнопки "Обновить новости". Новости загружаются с сайта http://www.investing.com/economic-calendar/. Для работы советника нужно добавить сайт в список разрешенных. Для этого откройте Сервис > Настройки > Советники, поставьте галочку в "Разрешить WebRequest для следующих URL": Добавьте http://ec.forexprostools.com


Преимущества

  • Установка трейлинг стопа, учитывает Spread, Swap, комиссию.
  • Ведутся логи по ордерам и ошибкам, вывод новостей на языках Русский, Английский, Китайский, Французский, Немецкий, Испанский, Турецкий, Польский, Японский, Португальский, Итальянский, Арабский, Корейский, Греческий, Шведский, Иврит, Нидерландский, Индонезийский, Малайский, Тайский, Вьетнамский. Если есть ошибка в переводе, просьба мне сообщить.
  • Торговля на любом графике, у любых брокеров и любыми инструментами, в том числе и криптовалютами.
  • Работа по времени и публикации новостей.
  • Торговля происходит только на указанные доступные свободные средства. 
  • Всегда работает только со своими ордерами, даже если вы решили одновременно торговать вручную.
  • Есть кнопка отмены всех своих ордеров.
  • Можно запускать советника с разными параметрами советника по уникальному "MagicID", настраивать стратегии.
  • Не надо постоянно сидеть у монитора, советник делает все сам. Не требует внимания со стороны трейдера. Полностью автоматизирован. Устойчив к обрывам связи или отключению компьютера. После включения компьютера советник подхватит свои ордера и уверенно продолжит торговлю.
  • Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам.
  • Оперативная поддержка. Если есть замечания, предложения, улучшения пишите.
  • В дальнейшем функционал будет только улучшаться и расширяться.

Недостатки

  • Тренд не всегда нисходящий и может привести к убыткам, надо быть более внимательным, прежде чем указывать точку входа на рынок.
  • В тестере стратегий не учитывается выход новостей.

В следующих версиях

  • Получение и вывод Depth of Market. По запросу.
  • Подключение индикаторов: RSI, pivot, линии Фибоначчи, волны Эллиота, Стохастик, полос Боллинджера, ....
  • Добавление торговли через API биржи. Получение новостей с других сайтов.
  • Включение новых алгоритмов.
  • Добавление новых языков.

Рекомендации

  • Использовать SET-файлы для каждой пары. Настройки по умолчанию предназначены для EURUSD.
  • Не использовать плечи.


Описание переменных

  • FreeMargin - Процент разрешенных средств от депозита для торговли. Торговля происходит если "Свободная маржа" больше чем ХХ% от депозита. "0" отключает торговлю (по умолчанию=70)
  • TakeProfit - Уровень Take Profit в пунктах (по умолчанию=200)
  • StopLoss - Уровень Stop Loss  в пунктах (по умолчанию=600)
  • PriceStep - Шаг цены в пунктах (по умолчанию=50)
  • TrailingStop - Без убыток в пунктах (по умолчанию=25)
  • MaxSpread - Максимальный спред для фильтра спреда в пунктах (по умолчанию=0)
  • DiffMaxMinOrder - Расстояние между максимальным и минимальным ордером в пунктах (по умолчанию=0)
  • StepLot - Начальный размер и шаг увеличения лота (по умолчанию=0.01)
  • FixLot - Фиксация размера следующего лота. "1" - следующий лот равен StepLot, "0" - увеличивается на StepLot (по умолчанию=1)
  • MaxLot - Максимальный размер лота (по умолчанию=0.00)
  • MaxAmountOrders - Максимальное количество ордеров (по умолчанию=0)
  • StartTime - Время начала работы советника (по умолчанию 00:00)
  • StopTime - Время окончания работы советника (по умолчанию 24:00)
  • SleepSec - Задержка в секундах (по умолчанию=59)
  • BeforeNews - Отключение советника до выхода новостей в минутах (по умолчанию=0)
  • AfterNews - Отключение советника после выхода новостей в минутах (по умолчанию=0)
  • Algo - Версия алгоритма (по умолчанию=0)
  • Slippage - Максимально допустимое проскальзывание (по умолчанию=3)
  • MagicID - Волшебный номер ордера (по умолчанию=222)
  • CommentOrder - Комментарий ордера, к которому добавляется MagicID (по умолчанию="Sell Bot")













































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Universal Indicator EA for Your Indicator
Afsal Meerankutty
3.82 (22)
Experts
Universal Indicator EA, your ultimate solution to automate your trading strategy without any coding requirements. This powerful expert advisor is designed to work with any indicator that gives Buy and Sell Signals, making it a versatile tool for traders of all levels. With Universal Indicator EA, you can easily read signals from both Indicator Buffers and Objects on the Chart. You can also test your indicator on the demo account before purchasing to ensure that the EA is compatible with your ind
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
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Buy Bot
Igor Chuzlov
Experts
Buy Bot  - это полностью автоматизированный советник для торговли в восходящем тренде. Используются элементы стратегий сетки, скальпинга, без убытка, установка Stop Loss и Take Profit .  Торговля по новостям. Советник выводит на график и сохраняет новости на локальном компьютере за 1 год. Новости обновляются каждые 60 минут или при нажатии кнопки "Обновить новости". Новости загружаются с сайта http://www.investing.com/economic-calendar/ . Для работы советника нужно добавить сайт в список разреше
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