Sell Bot - это полностью автоматизированный советник для торговли в нисходящем тренде. Используются элементы стратегий сетки, скальпинга, без убытка, установка Stop Loss и Take Profit.

Торговля по новостям. Советник выводит на график и сохраняет новости на локальном компьютере за 1 год.

Новости обновляются каждые 60 минут или при нажатии кнопки "Обновить новости". Новости загружаются с сайта http://www.investing.com/economic-calendar/. Для работы советника нужно добавить сайт в список разрешенных. Для этого откройте Сервис > Настройки > Советники, поставьте галочку в "Разрешить WebRequest для следующих URL": Добавьте http://ec.forexprostools.com





Преимущества

Установка трейлинг стопа, учитывает Spread, Swap, комиссию.

Ведутся логи по ордерам и ошибкам, вывод новостей на языках Русский, Английский, Китайский, Французский, Немецкий, Испанский, Турецкий, Польский, Японский, Португальский, Итальянский, Арабский, Корейский, Греческий, Шведский, Иврит, Нидерландский, Индонезийский, Малайский, Тайский, Вьетнамский. Если есть ошибка в переводе, просьба мне сообщить.

Если есть ошибка в переводе, просьба мне сообщить. Торговля на любом графике, у любых брокеров и любыми инструментами, в том числе и криптовалютами.

Работа по времени и публикации новостей.

Торговля происходит только на указанные доступные свободные средства.

Всегда работает только со своими ордерами, даже если вы решили одновременно торговать вручную.

Есть кнопка отмены всех своих ордеров.

Можно запускать советника с разными параметрами советника по уникальному " MagicID ", настраивать стратегии.

", настраивать стратегии. Не надо постоянно сидеть у монитора, советник делает все сам. Не требует внимания со стороны трейдера. Полностью автоматизирован. Устойчив к обрывам связи или отключению компьютера. После включения компьютера советник подхватит свои ордера и уверенно продолжит торговлю.

Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам.

Оперативная поддержка. Если есть замечания, предложения, улучшения пишите.

В дальнейшем функционал будет только улучшаться и расширяться.

Недостатки

Тренд не всегда нисходящий и может привести к убыткам, надо быть более внимательным, прежде чем указывать точку входа на рынок.

В тестере стратегий не учитывается выход новостей.

В следующих версиях Получение и вывод Depth of Market. По запросу.

Подключение индикаторов: RSI, pivot, линии Фибоначчи, волны Эллиота, Стохастик, полос Боллинджера, ....

Добавление торговли через API биржи. Получение новостей с других сайтов.

Включение новых алгоритмов.

Добавление новых языков.



Рекомендации

Использовать SET-файлы для каждой пары. Настройки по умолчанию предназначены для EURUSD.

Не использовать плечи.



