Buy Bot
- Experts
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- Version: 1.15
- Updated: 11 September 2018
- Activations: 20
Buy Bot - это полностью автоматизированный советник для торговли в восходящем тренде. Используются элементы стратегий сетки, скальпинга, без убытка, установка Stop Loss и Take Profit.
Торговля по новостям. Советник выводит на график и сохраняет новости на локальном компьютере за 1 год.
Новости обновляются каждые 60 минут или при нажатии кнопки "Обновить новости". Новости загружаются с сайта http://www.investing.com/economic-calendar/. Для работы советника нужно добавить сайт в список разрешенных. Для этого откройте Сервис > Настройки > Советники, поставьте галочку в "Разрешить WebRequest для следующих URL": Добавьте http://ec.forexprostools.com
Преимущества
- Установка трейлинг стопа, учитывает Spread, Swap, комиссию.
- Ведутся логи по ордерам и ошибкам, вывод новостей на языках Русский, Английский, Китайский, Французский, Немецкий, Испанский, Турецкий, Польский, Японский, Португальский, Итальянский, Арабский, Корейский, Греческий, Шведский, Иврит, Нидерландский, Индонезийский, Малайский, Тайский, Вьетнамский. Если есть ошибка в переводе, просьба мне сообщить.
- Торговля на любом графике, у любых брокеров и любыми инструментами, в том числе и криптовалютами.
- Работа по времени и публикации новостей.
- Торговля происходит только на указанные доступные свободные средства.
- Всегда работает только со своими ордерами, даже если вы решили одновременно торговать вручную.
- Есть кнопка отмены всех своих ордеров.
- Можно запускать советника с разными параметрами советника по уникальному "MagicID", настраивать стратегии.
- Не надо постоянно сидеть у монитора, советник делает все сам. Не требует внимания со стороны трейдера. Полностью автоматизирован. Устойчив к обрывам связи или отключению компьютера. После включения компьютера советник подхватит свои ордера и уверенно продолжит торговлю.
- Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам.
- Оперативная поддержка. Если есть замечания, предложения, улучшения пишите.
- В дальнейшем функционал будет только улучшаться и расширяться.
Недостатки
- Тренд не всегда восходящий и может привести к убыткам, надо быть более внимательным, прежде чем указывать точку входа на рынок.
- В тестере стратегий не учитывается выход новостей.
В следующих версиях
- Получение и вывод Depth of Market. По запросу.
- Подключение индикаторов: RSI, pivot, линии Фибоначчи, волны Эллиота, Стохастик, полос Боллинджера, ....
- Добавление торговли через API биржи. Получение новостей с других сайтов.
- Включение новых алгоритмов.
- Добавление новых языков.
Рекомендации
- Использовать SET-файлы для каждой пары. Настройки по умолчанию предназначены для EURUSD.
- Не использовать плечи.
Описание переменных
- FreeMargin - Процент разрешенных средств от депозита для торговли. Торговля происходит если "Свободная маржа" больше чем ХХ% от депозита. "0" отключает торговлю (по умолчанию=70)
- TakeProfit - Уровень Take Profit в пунктах (по умолчанию=200)
- StopLoss - Уровень Stop Loss в пунктах (по умолчанию=600)
- PriceStep - Шаг цены в пунктах (по умолчанию=50)
- TrailingStop - Без убыток в пунктах (по умолчанию=25)
- MaxSpread - Максимальный спред для фильтра спреда в пунктах (по умолчанию=0)
- DiffMaxMinOrder - Расстояние между максимальным и минимальным ордером в пунктах (по умолчанию=0)
- StepLot - Начальный размер и шаг увеличения лота (по умолчанию=0.01)
- FixLot - Фиксация размера следующего лота. "1" - следующий лот равен StepLot, "0" - увеличивается на StepLot (по умолчанию=1)
- MaxLot - Максимальный размер лота (по умолчанию=0.00)
- MaxAmountOrders - Максимальное количество ордеров (по умолчанию=0)
- StartTime - Время начала работы советника (по умолчанию 00:00)
- StopTime - Время окончания работы советника (по умолчанию 24:00)
- SleepSec - Задержка в секундах (по умолчанию=59)
- BeforeNews - Отключение советника до выхода новостей в минутах (по умолчанию=0)
- AfterNews - Отключение советника после выхода новостей в минутах (по умолчанию=0)
- Algo - Версия алгоритма (по умолчанию=0)
- Slippage - Максимально допустимое проскальзывание (по умолчанию=3)
- MagicID - Волшебный номер ордера (по умолчанию=111)
- CommentOrder - Комментарий ордера, к которому добавляется MagicID (по умолчанию="Buy Bot")