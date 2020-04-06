Cuervo Candles Scalping II

Características principales:

  1. Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida.

    2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias.


    3.Configuración flexible: El Crow Candles Scalping EA te brinda la posibilidad de ajustar diferentes parámetros según tus necesidades. Puedes personalizar el tamaño de lote, el número de velas consideradas en el análisis y otros aspectos para adaptar el bot a tu estilo de trading.


    4.Totalmente automatizado: El bot opera de manera completamente automatizada,  Puede ejecutar operaciones en tu cuenta de trading las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No necesitas estar frente a la pantalla para aprovechar las oportunidades.



