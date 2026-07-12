Aurum Strike EA

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    Mose' Panizza

    Mose' Panizza

    5 (6)
    Professional Expert Advisor & Algorithmic Trading Developer | MQL4 / MQL5
    I am a professional algorithmic trading developer with over 13 years of experience in creating Expert Advisors, automated trading systems, custom indicators and professional tools for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
    9 products 1 signal 2 topics
  • Version: 1.61
  • Updated: 12 July 2026
  • Activations: 15
AURUM STRIKE EA

Expert Advisor intelligente per l'analisi dei breakout del timeframe XAUUSD su MetaTrader 5

SOLO QUESTA SETTIMANA

Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari.

Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario.

Aurum Strike EA è un sistema di trading automatizzato avanzato sviluppato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .

L'Expert Advisor identifica intervalli di prezzo strutturati e attende condizioni di breakout di alta qualità prima di predisporre ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop .

Il suo motore intelligente multifiltro analizza la struttura del mercato, la volatilità, lo slancio e la direzione del trend per evitare condizioni di mercato deboli, instabili o casuali.

Aurum Strike EA è progettato per essere paziente e agire automaticamente solo quando viene rilevata una valida configurazione di breakout per l'oro.

Perché scegliere Aurum Strike EA?

A differenza dei sistemi aggressivi basati su Martingala, Grid Recovery o media cieca, Aurum Strike EA utilizza una gestione del rischio predefinita, livelli di Stop Loss e Take Profit reali e una gestione intelligente delle operazioni.

L'EA rileva automaticamente i prefissi e i suffissi XAUUSD specifici del broker, incluse le varianti del simbolo come:

  • XAUUSD

  • XAUUSDm

  • XAUUSD.pro

  • Formati del simbolo XAUUSD specifici per ciascun broker

È sufficiente collegare l'EA al grafico H1 di XAUUSD , configurare le impostazioni di rischio preferite e lasciare che il sistema monitori il mercato.

Caratteristiche principali

  • Sviluppato specificamente per XAUUSD H1

  • Strategia intelligente di breakout multifiltro

  • Rilevamento automatico di prefissi e suffissi dei simboli

  • Ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop

  • Gestione del rischio AutoLot

  • Opzione lotto fisso

  • Stop Loss e Take Profit reali

  • Gestione separata delle operazioni di acquisto e vendita

  • Arresto in fase intelligente

  • Filtri di volatilità, momentum e trend

  • Conferma di mercato su orizzonti temporali più ampi

  • Filtri per sessione di trading e giorno

  • Protezione contro le condizioni di mercato instabili

  • Una configurazione di breakout alla volta

  • Pannello informativo moderno opzionale

  • Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili

Configurazione importante

Per un corretto funzionamento su XAUUSD H1 , è necessario impostare il seguente parametro su:

Guardia di convalida del mercato = falso

Questa impostazione deve essere utilizzata per:

  • Strumento di test delle strategie per MetaTrader 5

  • Account demo

  • Conti di trading reali

Per backtest e ottimizzazioni più rapidi, si consiglia inoltre di disabilitare il pannello informativo:

Pannello = falso

Disabilitando il pannello si riduce l'elaborazione grafica non necessaria e ciò può consentire a Strategy Tester di completare i test più rapidamente.

Configurazione consigliata

Piattaforma: MetaTrader 5
Simbolo: XAUUSD
Timeframe: H1
Deposito minimo consigliato: $500
Broker: Qualsiasi broker che offra un'esecuzione stabile di XAUUSD e spread ragionevoli
Esecuzione: VPS a bassa latenza fortemente consigliato

Si raccomanda vivamente un VPS a bassa latenza, poiché Aurum Strike EA potrebbe dover attivare, modificare o chiudere ordini rapidamente durante i periodi di elevata volatilità dell'oro.

Un'esecuzione più rapida può migliorare la gestione degli ordini pendenti, gli aggiornamenti dello stop loss dinamico e la chiusura delle posizioni.

Per condizioni di trading migliori, utilizza un broker affidabile con esecuzione stabile, spread competitivi e specifiche XAUUSD adeguate.

Avviso importante

Prima di utilizzare Aurum Strike EA, testalo sempre nello Strategy Tester di MetaTrader 5 e su un conto demo.

Il trading comporta dei rischi. Aurum Strike EA non garantisce profitti né elimina le perdite. Backtest, impostazioni ottimizzate, risultati demo e performance passate non garantiscono risultati futuri.

Gli utenti sono responsabili della scelta di impostazioni di rischio appropriate e della comprensione dei rischi associati al trading automatizzato.


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XAU Momentum
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SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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BITCOIN ET FUTURUM V2 – EXPERT ADVISOR PER IL BREAKOUT DI BTCUSD (MT5) THIS WEEK ONLY Selected Expert Advisors are now available for just $69. Send me a message after your purchase, and I’ll do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Expert Advisor per il trading di breakout basato sulla volatilità su MetaTrader 5. Bitcoin Et Futurum è un Expert Advisor sviluppato specificamente per BTCUSD su MetaTrader 5. È progettato per identificare le fasi di espansione del
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Quantum Bitcoin è un Expert Advisor sviluppato per il trading di BTCUSD su MetaTrader 5. Il sistema è progettato per analizzare l'andamento del mercato a breve termine, concentrandosi su volatilità, struttura dei prezzi e movimenti direzionali. Identifica potenziali fasi di breakout e oscillazione ed esegue operazioni di trading quando vengono soddisfatte condizioni interne predefinite. L'EA è progettato per operare in ambienti di mercato in continua evoluzione, adattando il proprio comportamen
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