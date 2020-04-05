Zycro Gold EA

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    Mose' Panizza

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    Professional Expert Advisor & Algorithmic Trading Developer | MQL4 / MQL5
    I am a professional algorithmic trading developer with over 13 years of experience in creating Expert Advisors, automated trading systems, custom indicators and professional tools for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
    9 products 1 signal 2 topics
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  • Activations: 20


ZYCRO GOLD EA – Expert Advisor professionale per il breakout H1 di XAUUSD

SOLO QUESTA SETTIMANA

Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari.

Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario.

ZYCRO GOLD EA  è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .

Il sistema si basa su uno dei comportamenti più efficaci nel trading dell'oro: l'espansione in seguito a breakout dopo la compressione dei prezzi e la formazione di un range strutturato .

Invece di aprire posizioni casuali, utilizzando la strategia Martingala, il recupero a griglia o la media cieca, ZYCRO GOLD EA segue un modello di breakout strutturato basato sulla struttura del mercato, la volatilità, il momentum e la conferma del trend.

L'EA analizza il grafico H1, individua una zona di breakout dinamica, valuta le condizioni di mercato e prepara ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop ai livelli di breakout calcolati.

L'obiettivo è semplice: attendere un contesto di breakout valido, entrare con precisione, proteggere ogni operazione con un vero Stop Loss e gestire i profitti con un sistema di trailing separato per le posizioni di ACQUISTO e VENDITA.

Strategie minori

ZYCRO GOLD EA utilizza un motore di breakout multi-filtro che combina:

  • Rilevamento della portata di rottura in stile Donchian
  • Analisi della volatilità ATR
  • Conferma del momentum ADX
  • Filtro del regime di tendenza EMA 50/200
  • Validazione del trend H4
  • Filtro di partecipazione basato sul volume dei tick
  • Conferma della distanza dal punto medio del range
  • Protezione anti-spruzzo
  • Filtri per giorno e sessione di negoziazione

Solo quando il punteggio di qualità del breakout è sufficientemente elevato, l'EA prepara gli ordini pendenti.
Questo aiuta il sistema a evitare condizioni di mercato deboli e a concentrarsi su fasi di espansione più pulite.

Perché ZYCRO GOLD EA è diverso

ZYCRO GOLD EA non è progettato per operare in modo continuativo.

È progettato per attendere, verificare e agire solo quando l'oro mostra una configurazione di breakout strutturata.

Il sistema non utilizza martingala, recupero a griglia o mediazione aggressiva. Ogni operazione è gestita con rischio predefinito, Stop Loss reale, Take Profit reale e una logica di gestione delle operazioni professionale.

Questo rende l'EA adatto ai trader che cercano una strategia automatizzata sull'oro basata su regole chiare, un comportamento di rischio controllato e un'esecuzione impeccabile.

Gestione dei rischi e dei lotti

ZYCRO GOLD EA include sia la modalità AutoLot che la modalità Fixed Lot .

Di default, l'EA utilizza la gestione del rischio AutoLot, calcolata in base alla distanza effettiva dello Stop Loss. I trader che preferiscono il controllo manuale possono passare alla modalità Lotto Fisso in qualsiasi momento.

Ogni scambio include:

  • Stop Loss reale
  • Real Take Profit
  • Parametri di ACQUISTO e VENDITA separati
  • Logica di trailing separata per gli acquisti e le vendite
  • Trailing intelligente dopo che il prezzo entra in profitto
  • Gestione un problema alla volta

Configurazione consigliata

  • Simbolo: XAUUSD
  • Periodo di tempo: H1
  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Deposito minimo: 300 USD/EUR consigliato
  • Broker: Qualsiasi broker con esecuzione stabile di XAUUSD e condizioni di spread ragionevoli.
  • Esecuzione: VPS fortemente consigliato

Si consiglia vivamente l'utilizzo di un VPS, poiché una latenza inferiore può agevolare l'attivazione degli ordini in sospeso, gli aggiornamenti in tempo reale e una gestione più rapida delle operazioni durante i periodi di forte volatilità del prezzo dell'oro.

Caratteristiche principali

  • Progettato specificamente per XAUUSD H1
  • Doppio motore di breakout in sospeso: Buy Stop + Sell Stop
  • Gestione del rischio AutoLot
  • Opzione lotto fisso
  • Take Profit e Stop Loss reali su ogni operazione.
  • Sistema di tracciamento separato per ACQUISTO e VENDITA
  • Validazione del breakout ATR + ADX + EMA
  • filtro del regime di mercato H4
  • Conferma del volume di tick
  • Protezione anti-spruzzo
  • Filtri per giorno e sessione di negoziazione
  • Modalità un breakout alla volta
  • Riconoscimento automatico dei simboli per suffissi e prefissi
  • Cruscotto moderno opzionale
  • Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili
  • Parametro Modalità di compatibilità per ambienti di test non standard

Piano di controllo

ZYCRO GOLD EA include una moderna dashboard opzionale che può visualizzare:

  • Divario
  • Capitale
  • Utile/perdita variabile
  • tristezza cristiana
  • elaborazione mensile
  • pergola di alberi
  • Punto di breakout
  • Valore ATR
  • Posizioni attive
  • Ordini in affitto
  • Stato attuale dell'EA

La dashboard è opzionale e può essere attivata o disattivata direttamente dalle impostazioni di input.

Impostazione importante: Modalità di compatibilità

Per il trading normale, test demo e backtest personali su XAUUSD H1 , Market Validation Guard deve essere impostato su false .

Quando si esegue l'EA sul mercato previsto, utilizzare la modalità di trading normale:

  • XAUUSD
  • Interruttore temporale H1
  • Account demo
  • Resoconti in diretta
  • Tester della strategia su XAUUSD H1

note importanti

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare ZYCRO GOLD EA sul timeframe H1 di XAUUSD con un broker affidabile, un'esecuzione stabile e spread ridotto.

Prima di utilizzare l'EA su un conto reale, si raccomanda vivamente di testarlo prima nello Strategy Tester e su un conto demo.

Il trading comporta dei rischi. Questo Expert Advisor non garantisce profitti, non elimina le perdite e non fornisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate, i backtest, le impostazioni ottimizzate oi risultati demo non garantiscono risultati futuri. L'utente è responsabile della scelta delle impostazioni di rischio adeguate e della comprensione dei rischi connessi al trading automatizzato.

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UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Chrysos Unified MT5 Chrysos Unified MT5 is a professional multi-symbol automated trading system designed to manage XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD from a single chart. The EA combines selective entry logic, intelligent market filters, dynamic trade management, and independent risk controls for each supported symbol within one unified trading framework. Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $69 . Prices will return to their regular valu
Aurum Strike EA
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AURUM STRIKE EA Expert Advisor intelligente per l'analisi dei breakout del timeframe XAUUSD su MetaTrader 5 SOLO QUESTA SETTIMANA Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari. Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario. Aurum Strike EA è un sistema di trading automatizzato avanzato sviluppato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 . L'Expert Advisor
Gold Tarantula
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GOLD TARANTULA EA v1.35 Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $169 . After purchasing, feel free to send me a message. I will do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Professional XAUUSD Breakout Expert Advisor for MetaTrader 5 Gold Tarantula EA is an advanced multi-strategy automated trading system developed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe . It combines nine independent breakout strategies (S
Bitcoin Et Futurum
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BITCOIN ET FUTURUM V2 – EXPERT ADVISOR PER IL BREAKOUT DI BTCUSD (MT5) THIS WEEK ONLY Selected Expert Advisors are now available for just $69. Send me a message after your purchase, and I’ll do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Expert Advisor per il trading di breakout basato sulla volatilità su MetaTrader 5. Bitcoin Et Futurum è un Expert Advisor sviluppato specificamente per BTCUSD su MetaTrader 5. È progettato per identificare le fasi di espansione del
Forex Invictus
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FOREX INVICTUS MT5 is an Expert Advisor designed for MetaTrader 5, developed to operate across multiple Forex symbols using automated trading logic. The EA analyzes market conditions such as price movement, volatility, and bar structure to identify potential entry points. Trades are executed only when predefined internal conditions are met. The system does not use martingale or grid strategies. The EA includes risk management features such as Stop Loss, optional trailing mechanisms, and exposure
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Quantum Bitcoin v2
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Quantum Bitcoin è un Expert Advisor sviluppato per il trading di BTCUSD su MetaTrader 5. Il sistema è progettato per analizzare l'andamento del mercato a breve termine, concentrandosi su volatilità, struttura dei prezzi e movimenti direzionali. Identifica potenziali fasi di breakout e oscillazione ed esegue operazioni di trading quando vengono soddisfatte condizioni interne predefinite. L'EA è progettato per operare in ambienti di mercato in continua evoluzione, adattando il proprio comportamen
Indexes Us30
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INDICI MT5 Indexes MT5 è un sistema di trading automatizzato professionale, creato per i trader che desiderano un approccio strutturato e intelligente al trading sugli indici. NESSUNA MARTINGALE | NESSUNA GRIGLIA | LOGICA DI TRADING STRUTTURATA [INPUT VALIDAZIONE DI MERCATO PER REAL-DEMO-TEST=FALSO] Progettato per garantire un'esecuzione controllata e un'usabilità a lungo termine, il sistema combina filtri interni, logica di mercato e gestione dinamica delle operazioni in un'unica soluzione co
Gold Interceptor
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Gold Interceptor Gold Interceptor is a professional MT5 trading indicator designed to help traders identify high-quality BUY and SELL opportunities using a clean visual dashboard, trend detection, ATR-based levels, signal strength analysis and real-time chart signals. The indicator was created with a strong focus on Gold / XAUUSD trading , but it can also be used on other Forex pairs, indices and CFD markets. Its purpose is to simplify market reading by combining trend direction, volatility, ent
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