Aurum Strike EA
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Mose' PanizzaProfessional Expert Advisor & Algorithmic Trading Developer | MQL4 / MQL5
I am a professional algorithmic trading developer with over 13 years of experience in creating Expert Advisors, automated trading systems, custom indicators and professional tools for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
- Версия: 1.61
- Обновлено: 12 июля 2026
- Активации: 15
Expert Advisor intelligente per l'analisi dei breakout del timeframe XAUUSD su MetaTrader 5
SOLO QUESTA SETTIMANA
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Aurum Strike EA è un sistema di trading automatizzato avanzato sviluppato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .
L'Expert Advisor identifica intervalli di prezzo strutturati e attende condizioni di breakout di alta qualità prima di predisporre ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop .
Il suo motore intelligente multifiltro analizza la struttura del mercato, la volatilità, lo slancio e la direzione del trend per evitare condizioni di mercato deboli, instabili o casuali.
Aurum Strike EA è progettato per essere paziente e agire automaticamente solo quando viene rilevata una valida configurazione di breakout per l'oro.
Perché scegliere Aurum Strike EA?
A differenza dei sistemi aggressivi basati su Martingala, Grid Recovery o media cieca, Aurum Strike EA utilizza una gestione del rischio predefinita, livelli di Stop Loss e Take Profit reali e una gestione intelligente delle operazioni.
L'EA rileva automaticamente i prefissi e i suffissi XAUUSD specifici del broker, incluse le varianti del simbolo come:
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XAUUSD
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XAUUSDm
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XAUUSD.pro
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Formati del simbolo XAUUSD specifici per ciascun broker
È sufficiente collegare l'EA al grafico H1 di XAUUSD , configurare le impostazioni di rischio preferite e lasciare che il sistema monitori il mercato.
Caratteristiche principali
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Sviluppato specificamente per XAUUSD H1
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Strategia intelligente di breakout multifiltro
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Rilevamento automatico di prefissi e suffissi dei simboli
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Ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop
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Gestione del rischio AutoLot
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Opzione lotto fisso
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Stop Loss e Take Profit reali
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Gestione separata delle operazioni di acquisto e vendita
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Arresto in fase intelligente
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Filtri di volatilità, momentum e trend
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Conferma di mercato su orizzonti temporali più ampi
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Filtri per sessione di trading e giorno
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Protezione contro le condizioni di mercato instabili
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Una configurazione di breakout alla volta
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Pannello informativo moderno opzionale
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Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili
Configurazione importante
Per un corretto funzionamento su XAUUSD H1 , è necessario impostare il seguente parametro su:
Guardia di convalida del mercato = falso
Questa impostazione deve essere utilizzata per:
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Strumento di test delle strategie per MetaTrader 5
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Account demo
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Conti di trading reali
Per backtest e ottimizzazioni più rapidi, si consiglia inoltre di disabilitare il pannello informativo:
Pannello = falso
Disabilitando il pannello si riduce l'elaborazione grafica non necessaria e ciò può consentire a Strategy Tester di completare i test più rapidamente.
Configurazione consigliata
Piattaforma: MetaTrader 5
Simbolo: XAUUSD
Timeframe: H1
Deposito minimo consigliato: $500
Broker: Qualsiasi broker che offra un'esecuzione stabile di XAUUSD e spread ragionevoli
Esecuzione: VPS a bassa latenza fortemente consigliato
Si raccomanda vivamente un VPS a bassa latenza, poiché Aurum Strike EA potrebbe dover attivare, modificare o chiudere ordini rapidamente durante i periodi di elevata volatilità dell'oro.
Un'esecuzione più rapida può migliorare la gestione degli ordini pendenti, gli aggiornamenti dello stop loss dinamico e la chiusura delle posizioni.
Per condizioni di trading migliori, utilizza un broker affidabile con esecuzione stabile, spread competitivi e specifiche XAUUSD adeguate.
Avviso importante
Prima di utilizzare Aurum Strike EA, testalo sempre nello Strategy Tester di MetaTrader 5 e su un conto demo.
Il trading comporta dei rischi. Aurum Strike EA non garantisce profitti né elimina le perdite. Backtest, impostazioni ottimizzate, risultati demo e performance passate non garantiscono risultati futuri.
Gli utenti sono responsabili della scelta di impostazioni di rischio appropriate e della comprensione dei rischi associati al trading automatizzato.