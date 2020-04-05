Aurum Strike EA

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  • Mose' Panizza
    Mose' Panizza

    Mose' Panizza

    5 (6)
    Professional Expert Advisor & Algorithmic Trading Developer | MQL4 / MQL5
    I am a professional algorithmic trading developer with over 13 years of experience in creating Expert Advisors, automated trading systems, custom indicators and professional tools for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
    9 продуктов 2 темы
  • Версия: 1.61
  • Обновлено: 12 июля 2026
  • Активации: 15
AURUM STRIKE EA

Expert Advisor intelligente per l'analisi dei breakout del timeframe XAUUSD su MetaTrader 5

SOLO QUESTA SETTIMANA

Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari.

Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario.

Aurum Strike EA è un sistema di trading automatizzato avanzato sviluppato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .

L'Expert Advisor identifica intervalli di prezzo strutturati e attende condizioni di breakout di alta qualità prima di predisporre ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop .

Il suo motore intelligente multifiltro analizza la struttura del mercato, la volatilità, lo slancio e la direzione del trend per evitare condizioni di mercato deboli, instabili o casuali.

Aurum Strike EA è progettato per essere paziente e agire automaticamente solo quando viene rilevata una valida configurazione di breakout per l'oro.

Perché scegliere Aurum Strike EA?

A differenza dei sistemi aggressivi basati su Martingala, Grid Recovery o media cieca, Aurum Strike EA utilizza una gestione del rischio predefinita, livelli di Stop Loss e Take Profit reali e una gestione intelligente delle operazioni.

L'EA rileva automaticamente i prefissi e i suffissi XAUUSD specifici del broker, incluse le varianti del simbolo come:

  • XAUUSD

  • XAUUSDm

  • XAUUSD.pro

  • Formati del simbolo XAUUSD specifici per ciascun broker

È sufficiente collegare l'EA al grafico H1 di XAUUSD , configurare le impostazioni di rischio preferite e lasciare che il sistema monitori il mercato.

Caratteristiche principali

  • Sviluppato specificamente per XAUUSD H1

  • Strategia intelligente di breakout multifiltro

  • Rilevamento automatico di prefissi e suffissi dei simboli

  • Ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop

  • Gestione del rischio AutoLot

  • Opzione lotto fisso

  • Stop Loss e Take Profit reali

  • Gestione separata delle operazioni di acquisto e vendita

  • Arresto in fase intelligente

  • Filtri di volatilità, momentum e trend

  • Conferma di mercato su orizzonti temporali più ampi

  • Filtri per sessione di trading e giorno

  • Protezione contro le condizioni di mercato instabili

  • Una configurazione di breakout alla volta

  • Pannello informativo moderno opzionale

  • Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili

Configurazione importante

Per un corretto funzionamento su XAUUSD H1 , è necessario impostare il seguente parametro su:

Guardia di convalida del mercato = falso

Questa impostazione deve essere utilizzata per:

  • Strumento di test delle strategie per MetaTrader 5

  • Account demo

  • Conti di trading reali

Per backtest e ottimizzazioni più rapidi, si consiglia inoltre di disabilitare il pannello informativo:

Pannello = falso

Disabilitando il pannello si riduce l'elaborazione grafica non necessaria e ciò può consentire a Strategy Tester di completare i test più rapidamente.

Configurazione consigliata

Piattaforma: MetaTrader 5
Simbolo: XAUUSD
Timeframe: H1
Deposito minimo consigliato: $500
Broker: Qualsiasi broker che offra un'esecuzione stabile di XAUUSD e spread ragionevoli
Esecuzione: VPS a bassa latenza fortemente consigliato

Si raccomanda vivamente un VPS a bassa latenza, poiché Aurum Strike EA potrebbe dover attivare, modificare o chiudere ordini rapidamente durante i periodi di elevata volatilità dell'oro.

Un'esecuzione più rapida può migliorare la gestione degli ordini pendenti, gli aggiornamenti dello stop loss dinamico e la chiusura delle posizioni.

Per condizioni di trading migliori, utilizza un broker affidabile con esecuzione stabile, spread competitivi e specifiche XAUUSD adeguate.

Avviso importante

Prima di utilizzare Aurum Strike EA, testalo sempre nello Strategy Tester di MetaTrader 5 e su un conto demo.

Il trading comporta dei rischi. Aurum Strike EA non garantisce profitti né elimina le perdite. Backtest, impostazioni ottimizzate, risultati demo e performance passate non garantiscono risultati futuri.

Gli utenti sono responsabili della scelta di impostazioni di rischio appropriate e della comprensione dei rischi associati al trading automatizzato.


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
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Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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GOLD TARANTULA EA v1.35 Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $169 . After purchasing, feel free to send me a message. I will do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Professional XAUUSD Breakout Expert Advisor for MetaTrader 5 Gold Tarantula EA is an advanced multi-strategy automated trading system developed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe . It combines nine independent breakout strategies (S
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BITCOIN ET FUTURUM V2 – EXPERT ADVISOR PER IL BREAKOUT DI BTCUSD (MT5) THIS WEEK ONLY Selected Expert Advisors are now available for just $69. Send me a message after your purchase, and I’ll do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Expert Advisor per il trading di breakout basato sulla volatilità su MetaTrader 5. Bitcoin Et Futurum è un Expert Advisor sviluppato specificamente per BTCUSD su MetaTrader 5. È progettato per identificare le fasi di espansione del
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ZYCRO GOLD EA – Expert Advisor professionale per il breakout H1 di XAUUSD SOLO QUESTA SETTIMANA Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari. Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario. ZYCRO GOLD EA  è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 . Il sistema si basa su uno dei comportamenti p
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