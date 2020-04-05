Aurum Strike EA

Quantum Bitcoin è un Expert Advisor sviluppato per il trading di BTCUSD su MetaTrader 5. Il sistema è progettato per analizzare l'andamento del mercato a breve termine, concentrandosi su volatilità, struttura dei prezzi e movimenti direzionali. Identifica potenziali fasi di breakout e oscillazione ed esegue operazioni di trading quando vengono soddisfatte condizioni interne predefinite. L'EA è progettato per operare in ambienti di mercato in continua evoluzione, adattando il proprio comportamen