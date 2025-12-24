Robodojob

Der Job Robot wurde entwickelt, um eine einfache und effiziente automatisierte Handelserfahrung für den brasilianischen Mini-Index zu bieten. Der Roboter wurde mit dem Schwerpunkt auf Stabilität, operativer Agilität und Kapitalschutz entwickelt und arbeitet nach objektiven und vollautomatischen Kriterien, die emotionale Interferenzen ausschließen und Disziplin während der gesamten Handelssitzung garantieren.

Der Job-Roboter wurde für Händler entwickelt, die Beständigkeit suchen, und arbeitet mit einer Reihe von Regeln, die vollständig getestet und für das Umfeld des Futures-Marktes optimiert worden sind. Alle Einstiege, Ausstiege und Absicherungen werden automatisch ausgeführt, so dass der Nutzer seine Trades sicher und transparent überwachen kann.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den konfigurierbaren Parametern kann der Roboter sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Installieren Sie ihn einfach, richten Sie das Risikomanagement ein und lassen Sie die Automatisierung den Rest erledigen.

Hauptmerkmale

  • ✔️ Vollständig automatisiert - Einstiege, Ausstiege, Risikokontrolle und Schutzmaßnahmen

  • ✔️ Exklusiv für WIN entwickelt

  • ✔️ Objektive Bedienung, ohne emotionale Beeinflussung

  • ✔️ Konfigurierbare Parameter, einschließlich Verwaltung und Volumen

  • ✔️ Optimierter und mit realen und historischen Daten getesteter Algorithmus

  • ✔️ Geringer Ressourcenverbrauch und schnelle Ausführung

  • ✔️ Sauberer, schlanker Code, kompatibel mit MetaTrader 5

  • ✔️ Mit klaren Anweisungen für die Installation und Nutzung

Für wen ist es geeignet?

  • Trader, die 100 % ihrer Trades automatisieren möchten

  • Diejenigen, die nach Disziplin und Konsistenz im Mini-Index suchen

  • Benutzer, die einen einfach einzurichtenden und zu bedienenden Roboter wünschen

  • Personen, die ihr Kapital durch intelligente Automatisierung schützen wollen

Wichtig

Der Roboter verwendet keine Martingale, öffnet keine Order-Grid und erzwingt keine unnötigen Trades. Er folgt klar definierten Regeln, die Sicherheit, Effizienz und Risikokontrolle in den Vordergrund stellen.


