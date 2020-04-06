Robodojob

O Robô do Job foi desenvolvido para oferecer uma experiência de trading automatizada, simples e eficiente para o mini índice brasileiro. Criado com foco em estabilidade, agilidade operacional e proteção do capital, o robô atua seguindo critérios objetivos e totalmente automatizados, eliminando interferências emocionais e garantindo disciplina durante todo o pregão.

Projetado para traders que buscam consistência, o Robô do Job opera com um conjunto de regras totalmente testadas e otimizadas para o ambiente do mercado futuro. Todas as entradas, saídas e proteções são executadas automaticamente, permitindo que o usuário acompanhe as operações com segurança e transparência.

Com uma interface amigável e parâmetros configuráveis, o robô pode ser utilizado tanto por traders iniciantes quanto experientes. Basta instalar, configurar o gerenciamento de risco e deixar que a automação faça o restante.

Principais Diferenciais

  • ✔️ Totalmente automatizado — entradas, saídas, controle de risco e proteções

  • ✔️ Desenvolvido exclusivamente para o WIN

  • ✔️ Operação objetiva, sem influência emocional

  • ✔️ Parâmetros configuráveis, incluindo gerenciamento e volume

  • ✔️ Algoritmo otimizado e testado com dados reais e históricos

  • ✔️ Baixo consumo de recursos e execução rápida

  • ✔️ Código limpo, leve e compatível com MetaTrader 5

  • ✔️ Acompanha instruções claras de instalação e uso

Para quem é indicado?

  • Traders que desejam automatizar 100% as operações

  • Quem busca disciplina e constância no mini índice

  • Usuários que desejam um robô fácil de configurar e operar

  • Pessoas que querem proteger o capital com automação inteligente

Importante

O robô não utiliza martingale, não abre grades de ordens e não força operações desnecessárias. Ele segue regras bem definidas, priorizando segurança, eficiência e controle de risco.


