El Robot Job fue desarrollado para ofrecer una experiencia de negociación automatizada simple y eficiente para el mini índice brasileño. Creado con un enfoque en la estabilidad, la agilidad operativa y la protección del capital, el robot opera de acuerdo con criterios objetivos y totalmente automatizados, eliminando la interferencia emocional y garantizando la disciplina durante toda la sesión de negociación.

Diseñado para operadores que buscan consistencia, el Job Robot opera con un conjunto de reglas totalmente probadas y optimizadas para el entorno del mercado de futuros. Todas las entradas, salidas y protecciones se ejecutan automáticamente, lo que permite al usuario supervisar las operaciones de forma segura y transparente.

Con una interfaz fácil de usar y parámetros configurables, el robot puede ser utilizado tanto por principiantes como por operadores experimentados. Basta con instalarlo, configurar la gestión de riesgos y dejar que la automatización haga el resto.

Características principales

  • ✔️ Totalmente automatizado - entradas, salidas, control de riesgos y protecciones

  • ✔️ Desarrollado exclusivamente para WIN

  • ✔️ Funcionamiento objetivo, sin influencias emocionales

  • ✔️ Parámetros configurables, incluidos la gestión y el volumen

  • ✔️ Algoritmo optimizado y probado con datos reales e históricos

  • ✔️ Bajo consumo de recursos y ejecución rápida

  • ✔️ Código limpio y ligero compatible con MetaTrader 5

  • ✔️ Viene con instrucciones claras de instalación y uso

¿A quién va dirigido?

  • Traders que quieran automatizar el 100% de sus operaciones

  • Aquellos que buscan disciplina y consistencia en el mini índice

  • Usuarios que quieran un robot fácil de configurar y manejar

  • Personas que quieran proteger su capital con una automatización inteligente

Importante

El robot no utiliza martingala, no abre parrillas de órdenes y no fuerza operaciones innecesarias. Sigue reglas bien definidas, priorizando la seguridad, la eficiencia y el control del riesgo.


