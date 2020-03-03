D1Break

Forex Multi-Symbol Trading Algorithm - Expert Advisor


ATTENTION: IN PORTFOLIO SETTINGS, KEEP TRUE IN THE FIRST LINE AND FALSE IN THE SECOND LINE


OVERVIEW

An advanced Expert Advisor developed to operate in multiple currency pairs with a disciplined and systematic trading approach. This algorithm combines BREAKOUT principles with multi-timeframe analysis to identify high-probability trading opportunities while maintaining rigorous risk management protocols. Without using toxic strategies like martingale or grid


MAIN FEATURES

- Multi-Symbol Trading: Operates simultaneously on 23 currency pairs for diversified exposure

- Systematic Entry Rules: Predefined entry conditions based on technical analysis across multiple timeframes

- Session Filtering: Optimized trading during specific market hours (Asian, European, US sessions)

- Automatic Position Sizing: Dynamic lot calculation based on account balance (0.01 lot per $1,000)

- Real-Time Monitoring: https://www.mql5.com/pt/signals/2349755?source=Site+Signals+My

Recommended products
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experts
Quantum Pro Gold Scalper is your elite AI engine for XAUUSD on the H4 timeframe — built to hunt only the highest‑quality moves on gold with ruthless discipline and razor‑sharp risk control. USE IT ONLY 30MIN OR 4H TIMEFRAME ON GOLD USE THE SET IN THE COMMENTS SECTION FOR BEST RESULT! Meet Quantum Pro — The Gold Specialist Hello, traders! Quantum Pro Gold Scalper is a next‑generation Expert Advisor built exclusively for GOLD (XAUUSD) on the 4‑hour chart, designed for traders who care more abou
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experts
Gold Precision Trader – The XAUUSD Edge Without Indicators Trade gold like a pro — without relying on lagging indicators or confusing signals.Gold Precision Trader is a battle-tested, rule-based strategy designed specifically for XAUUSD. Built for fast execution, high-probability entries, and mechanical consistency, this system eliminates noise and lets you trade with real structure, 1-3 trades daily. What Makes It Different Built specifically for Gold (XAUUSD) Trades only during clear, h
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Experts
**WALL STREET INDEX US30** **RECOMMENDATIONS FOR ACCOUNT AND TIME FRAMES TO USE THE EXPERT:** **TIME FRAME**: M1 or M5   **MAX SPREAD**: 50   **BROKER TYPE**: HEDGE   **DIGIT**: 1   **INITIAL DEPOSIT**: 500 USD   **RECOMMENDED BROKERS**: PEPPERSTONE, ICMARKETS RAW The Wall Street US30 is an advanced Expert Advisor (EA) specifically developed to trade the US30 asset, which represents the Dow Jones Industrial Average index, including the leading companies in the United States. This EA is desi
Adreno M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Características Principais: • Configuração Personalizável: Permite ajustar parâmetros como a Média Móvel Exponencial (EMA) e o MACD de forma simples, para que o EA se alinhe à sua estratégia. • Interface Intuitiva: Uma interface projetada para facilitar a configuração, tornando o processo rápido e acessível, mesmo para traders com menos experiência. • Indicadores Técnicos: Suporte para indicadores como EMA e MACD, fornecendo uma análise técnica sólida. • • Segurança e Gerenciamento de Risco: O
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experts
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experts
MSX AI Scalper Pro Smart • Adaptive • Autonomous Trading Engine Overview MSX AI Scalper Pro is an advanced automated trading system built for BTCUSD on M5 timeframe . Unlike many robots that depend on strict time filters, news blocks or manual control, this system is designed to trade continuously 24/7 , adapting to market volatility in real time — without external filters or manual babysitting. Working Principle (Short Theory) The EA combines: Smoothed HMA trend direction – to detect cle
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Two Expert Advisors, One Price: Fueling Your Success!”  Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert in one Expert Advisor   Live signal This price is temporary for the duration of the promotion and will be raised shortly Final Price: 5000 $ There are only a few copies left at the current price, the next price is -->> 1120 $ Welcome to the Brent Oil Brent Oil expert advisor is a powerhouse, engineered to master the volatile energy markets with precision and agility. Brent Oil is not
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Prometheus AI Gold
Aleksei Butler
2.83 (12)
Experts
The expert trades using a strategy based on stochastics under the control of artificial intelligence. Developed using advanced technologies in the field of artificial intelligence and neural networks. It sets stop loss and take profit for all trades, plus it also uses a trailing stop loss to minimize risk and maximize the potential of each trade. Does not use Martingale, grid and similar dangerous money management methods. Recommendations Currency pair: XAUUSD Time frame: M15 Minimum deposit: $3
EA Daily Drop Analyzer
Rafael Gazzinelli
Experts
Daily Drop Analyzer - Expert Advisor The Daily Drop Analyzer EA analyzes up to 200 assets and executes trades based on daily price ranges: Buy: when the daily low is between 0% and -5% below the previous close. Sell: when the daily high is between 0% and +5% above the previous close. Exit: all positions are closed at the end of the day. The on-chart panel displays metrics such as Rank, Trades, HitRate, ActiveRate, GrossResult, Max L/P, AvgResult, Drawdown, Max DD, Pending Price, Status, Open P/L
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Experts
The GOLDEN LUCKS is a cutting-edge Expert Advisor that pushes the boundaries of modern trading by integrating advanced artificial intelligence with the latest trading technologies. Built on the state-of-the-art GPT-4o platform, it leverages the unparalleled power of neural networks to adapt dynamically to ever-changing market conditions. What sets this EA apart is its use of advanced discrete Fourier visualization within the ATFNet framework. This innovative feature equalizes the frequency spec
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Experts
Discover the Future of Automated Trading with STCEFFE - Your Elite Expert Advisor for MetaTrader 5! Precision and Reliability: STCEFFE is the latest Expert Advisor designed for traders seeking excellence in automated trading. This EA utilizes an advanced combination of technical indicators like Moving Average, RSI, Bollinger Bands, ADX, and Stochastics to provide highly accurate buy and sell signals. Combined Signal System: Unlike conventional EAs, STCEFFE doesn't rely on a single indicat
Ichimoku Ninja BR EA
Renato Takahashi
Experts
*** NOVIDADE: Takeprofit e Stoploss com valores fixos em pontos *** *** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática *** O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO) , negociados na bolsa brasileira Bovespa. O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo , de acordo com sua dinâmica. Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme valores fixos ou a  Banda de Bollinger , de acordo com o pe
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium is an All-in-One Tool  created based on extensive training on common trading strategies in order to automate those strategies and calculations . (designed and programmed by Jason Kisogloo) Fe atures: 19 Individual Signals - Each one of these signals can be biased in a neural network style configuration to constitute the final / overall result. Each signal has its own settings to be customised or optimised if needed. Comprehensive On Screen Display - Six snap away Panels
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
EA Loc Trade
Francisco Alexandre Da Cruz Junior
Experts
EA developed to operate at specific price locations on the chart, in relation to a TimeFrame higher than the current one. After defining the direction of positions through locations, the EA seeks to identify candlestick patterns as a trigger to open a position. The parameters being: StartHour=00; //Start hour(operations) StartMinute=00; //Start minute(Operations); FinalHour=17; //End Hour(Operations) FinalMinute=00; //End Minutes(Operations) CloseHour=18; //Position Closing Hour (open operations
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Adapto
Simone Peruggio
Experts
SCRIVIMI IN PRIVATO APPENA PRENDI IL BOT PER ENTRARE NEL GRUPPO DEDICATO! Ti piace vedere le curve dei tuoi conti che volano alle stelle? Ti piace sognare di avere un EA che fa tutto per te e tu non devi fare niente? Allora non prendere Adapto. Se la tua concezione di bot è ancorata all'idea di non fare assolutamente nulla, di mettere un bot e per grazie divina l'universo ti farà stampare soldi come se non ci fosse un domani, mi diispiace, ma non sei nel posto giusto. Per chi è Adapto? - Per chi
Buyers of this product also purchase
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Autonomous Intelligence Through Institutional Architecture The evolution from rule-based automation to genuine autonomous intelligence represents the natural progression of algorithmic trading. What institutional quantitative desks began exploring over a decade ago has matured into practical implementation. AIQ Version 5.0 embodies this maturation: sophisticated multi-model AI analysis, independent validation architecture, and continuous learning systems refined through extens
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Where Institutional Intelligence Meets Specialized Trading Since pioneering genuine AI integration in algorithmic trading, we have refined this approach through multiple market cycles, economic regimes, and technological evolutions. What began as our conviction that adaptive machine learning represents the natural progression of quantitative trading has become an industry direction. Version 11.0 marks our most sophisticated implementation yet. This is not AI as m
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 it is a fully automated “pullback” trading system, which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. Timeframe: M15 Base currency pairs: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD  Additional pairs: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD After buying EA, be sure to write to me in private messages, i will add
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
About APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) is an Expert Advisor built on a mean reversion concept. It is designed to detect extended market movements and respond with counter-trend logic under specific predefined conditions. The system includes built-in risk controls such as optional daily loss limits and configurable exit mechanisms. Users can adjust parameters based on account size, trading environment, or evaluation criteria. APE has been tested extensively on historical data to asse
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL ALGO PRO — MT5 Expert Advisor Overview Crystal Algo Pro is an institution-grade , AI-assisted Expert Advisor for XAUUSD , major Forex pairs, and selected crypto instruments (broker permitting). It integrates advanced algorithmic recovery —far beyond traditional martingale—deploying dynamic layering, volatility-based filters, and logic-based exit management. The system only triggers recovery when market conditions are favorable , automatically ceasing all positions in controlled profit
DayRest
Viktor Timofeev
Experts
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - The High-Precision Automated Trading Robot!   FOR GOLD - XAUUSD What's New in Version 3.0? After months of development and rigorous testing, we present the most advanced and reliable version of Scalper EA Pro! With new intelligent filters, improved risk management, and more precise entries, this EA is designed to operate in markets with maximum efficiency. Key Updates: Adjustable Trend Filter Now with customizable EMAs (default 21/50) to identify only the best t
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experts
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experts
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experts
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experts
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experts
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experts
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
More from author
Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
Filter:
No reviews
Reply to review