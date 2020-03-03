Algoritmo de Negociação Multi-Símbolos Forex - Expert Advisor ATENÇÃO : EM CONFIGURAÇÕES DE PORTIFOLIO MANTENHA TRUE NA PRIMEIRA LINHA E FALSE NA SEGUNDA LINHA





VISÃO GERAL

Um Expert Advisor avançado desenvolvido para operar em múltiplos pares de moedas com abordagem de negociação disciplinada e sistemática. Este algoritmo combina princípios de BREAKOUT com análise multi-timeframe para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade, mantendo protocolos rigorosos de gerenciamento de risco. Sem usar estratégias toxicas como martingale ou grid





CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Negociação Multi-Símbolos: Opera simultaneamente em 23 pares de moedas para exposição diversificada

- Regras de Entrada Sistemáticas: Condições de entrada predefinidas baseadas em análise técnica em múltiplos timeframes

- Filtragem por Sessão: Negociação otimizada durante horários específicos de mercado (sessões Ásia, Europa, EUA)

- Dimensionamento Automático de Posição: Cálculo dinâmico de lote baseado no saldo da conta (0,01 lote por $1.000)





PARES DE MOEDAS SUPORTADOS (23 pares)

GBPUSD,AUDUSD,EURUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,CADCHF,AUDNZD,EURAUD,EURCAD,EURNZD,AUDCAD,EURCHF,CADJPY,EURGBP,GBPCAD,NZDCAD,NZDCHF,GBPNZD,NZDUSD,NZDJPY,GBPJPY,GBPCHF





REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO

- Capital Mínimo: $1.000

- Timeframe Recomendado: d1 - timeframe de análise primária

- Configurações do Broker: Ajuste sufixo/prefixo de símbolos de acordo com seu broker

- Tolerância de Spread: Máximo 30 pontos para execução ótima

- Alavancagem: 1:100 recomendado (configuração testada)

- Tipo de Conta: Contas padrão ou ECN com spreads apertados preferidas









AVISO IMPORTANTE

Desempenho passado e resultados de backtesting não garantem resultados futuros. Resultados de negociação ao vivo podem diferir significativamente dos dados históricos devido às condições de mercado, slippage e qualidade de execução. Negociação envolve risco substancial de perda. Certifique-se de compreender os riscos antes de usar este EA com capital real. Os resultados do backtest são baseados em dados históricos de 100% de qualidade em aproximadamente 10 anos de testes.









MONITORAMENTO DE DESEMPENHO EM TEMPO REAL

Os resultados de negociação ao vivo podem ser monitorados e verificados através do serviço de Signals no MQL5.





NOTAS DE CONFORMIDADE

- Sem chamadas de API externa ou dependências de DLL

- Compatível com recursos padrão do MetaTrader 5

- Desenvolvido para abordagem de negociação sistemática e disciplinada

- Adequado para gerenciamento de conta manual e automatizado

- Testado em 23 pares de moedas com qualidade de dados históricos de 100%







