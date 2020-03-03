D1Break
- Experts
- Roberto Alencar
- Versão: 3.6
- Ativações: 5
Algoritmo de Negociação Multi-Símbolos Forex - Expert Advisor
ATENÇÃO : EM CONFIGURAÇÕES DE PORTIFOLIO MANTENHA TRUE NA PRIMEIRA LINHA E FALSE NA SEGUNDA LINHA
VISÃO GERAL
Um Expert Advisor avançado desenvolvido para operar em múltiplos pares de moedas com abordagem de negociação disciplinada e sistemática. Este algoritmo combina princípios de BREAKOUT com análise multi-timeframe para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade, mantendo protocolos rigorosos de gerenciamento de risco. Sem usar estratégias toxicas como martingale ou grid
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Negociação Multi-Símbolos: Opera simultaneamente em 23 pares de moedas para exposição diversificada
- Regras de Entrada Sistemáticas: Condições de entrada predefinidas baseadas em análise técnica em múltiplos timeframes
- Filtragem por Sessão: Negociação otimizada durante horários específicos de mercado (sessões Ásia, Europa, EUA)
- Dimensionamento Automático de Posição: Cálculo dinâmico de lote baseado no saldo da conta (0,01 lote por $1.000)
- Monitoramento em Tempo Real: https://www.mql5.com/pt/signals/2349755?source=Site+Signals+My
PARES DE MOEDAS SUPORTADOS (23 pares)
GBPUSD,AUDUSD,EURUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,CADCHF,AUDNZD,EURAUD,EURCAD,EURNZD,AUDCAD,EURCHF,CADJPY,EURGBP,GBPCAD,NZDCAD,NZDCHF,GBPNZD,NZDUSD,NZDJPY,GBPJPY,GBPCHF
REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO
- Capital Mínimo: $1.000
- Timeframe Recomendado: d1 - timeframe de análise primária
- Configurações do Broker: Ajuste sufixo/prefixo de símbolos de acordo com seu broker
- Tolerância de Spread: Máximo 30 pontos para execução ótima
- Alavancagem: 1:100 recomendado (configuração testada)
- Tipo de Conta: Contas padrão ou ECN com spreads apertados preferidas
AVISO IMPORTANTE
Desempenho passado e resultados de backtesting não garantem resultados futuros. Resultados de negociação ao vivo podem diferir significativamente dos dados históricos devido às condições de mercado, slippage e qualidade de execução. Negociação envolve risco substancial de perda. Certifique-se de compreender os riscos antes de usar este EA com capital real. Os resultados do backtest são baseados em dados históricos de 100% de qualidade em aproximadamente 10 anos de testes.
MONITORAMENTO DE DESEMPENHO EM TEMPO REAL
Os resultados de negociação ao vivo podem ser monitorados e verificados através do serviço de Signals no MQL5.
NOTAS DE CONFORMIDADE
- Sem chamadas de API externa ou dependências de DLL
- Compatível com recursos padrão do MetaTrader 5
- Desenvolvido para abordagem de negociação sistemática e disciplinada
- Adequado para gerenciamento de conta manual e automatizado
- Testado em 23 pares de moedas com qualidade de dados históricos de 100%