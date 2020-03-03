D1Break

Forex Multi-Symbol Trading Algorithm - Expert Advisor


ATTENTION: IN PORTFOLIO SETTINGS, KEEP TRUE IN THE FIRST LINE AND FALSE IN THE SECOND LINE


OVERVIEW

An advanced Expert Advisor developed to operate in multiple currency pairs with a disciplined and systematic trading approach. This algorithm combines BREAKOUT principles with multi-timeframe analysis to identify high-probability trading opportunities while maintaining rigorous risk management protocols. Without using toxic strategies like martingale or grid


MAIN FEATURES

- Multi-Symbol Trading: Operates simultaneously on 23 currency pairs for diversified exposure

- Systematic Entry Rules: Predefined entry conditions based on technical analysis across multiple timeframes

- Session Filtering: Optimized trading during specific market hours (Asian, European, US sessions)

- Automatic Position Sizing: Dynamic lot calculation based on account balance (0.01 lot per $1,000)

- Real-Time Monitoring: https://www.mql5.com/pt/signals/2349755?source=Site+Signals+My

Другие продукты этого автора
Ew3
Roberto Alencar
Эксперты
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
