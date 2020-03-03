Forex Multi-Symbol Handelsalgorithmus - Expert Advisor





ACHTUNG: IN DEN PORTFOLIO-EINSTELLUNGEN MUSS IN DER ERSTEN ZEILE TRUE UND IN DER ZWEITEN ZEILE FALSE STEHEN.





ÜBERBLICK

Ein fortschrittlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um in mehreren Währungspaaren mit einem disziplinierten und systematischen Handelsansatz zu arbeiten. Dieser Algorithmus kombiniert BREAKOUT-Prinzipien mit Multi-Timeframe-Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig strenge Risikomanagement-Protokolle einzuhalten. Ohne Verwendung von toxischen Strategien wie Martingale oder Grid





HAUPTMERKMALE

- Multi-Symbol-Handel: Gleichzeitiger Betrieb von 23 Währungspaaren für ein diversifiziertes Engagement

- Systematische Einstiegsregeln: Vordefinierte Einstiegsbedingungen basierend auf technischer Analyse über mehrere Zeitrahmen

- Sitzungs-Filterung: Optimierter Handel während bestimmter Marktzeiten (asiatische, europäische, US-Sitzungen)

- Automatische Positionsgrößenberechnung: Dynamische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand (0,01 Lot pro $1.000)

