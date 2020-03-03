D1Break

Forex Multi-Symbol Handelsalgorithmus - Expert Advisor


ACHTUNG: IN DEN PORTFOLIO-EINSTELLUNGEN MUSS IN DER ERSTEN ZEILE TRUE UND IN DER ZWEITEN ZEILE FALSE STEHEN.


ÜBERBLICK

Ein fortschrittlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um in mehreren Währungspaaren mit einem disziplinierten und systematischen Handelsansatz zu arbeiten. Dieser Algorithmus kombiniert BREAKOUT-Prinzipien mit Multi-Timeframe-Analysen, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig strenge Risikomanagement-Protokolle einzuhalten. Ohne Verwendung von toxischen Strategien wie Martingale oder Grid


HAUPTMERKMALE

- Multi-Symbol-Handel: Gleichzeitiger Betrieb von 23 Währungspaaren für ein diversifiziertes Engagement

- Systematische Einstiegsregeln: Vordefinierte Einstiegsbedingungen basierend auf technischer Analyse über mehrere Zeitrahmen

- Sitzungs-Filterung: Optimierter Handel während bestimmter Marktzeiten (asiatische, europäische, US-Sitzungen)

- Automatische Positionsgrößenberechnung: Dynamische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand (0,01 Lot pro $1.000)

- Echtzeit-Überwachung: https://www.mql5.com/pt/signals/2349755?source=Site+Signale+Mein

Empfohlene Produkte
Quantum Pro Gold
Ahmed Mohammd H Alharbi
Experten
Quantum Pro Gold Scalper ist Ihre Elite-KI-Engine für XAUUSD auf dem H4-Zeitrahmen - gebaut, um nur die hochwertigsten Bewegungen auf Gold mit rücksichtsloser Disziplin und messerscharfer Risikokontrolle zu jagen. VERWENDEN SIE ES NUR 30MIN ODER 4H ZEITRAHMEN AUF GOLD VERWENDEN SIE DAS SET IM KOMMENTARBEREICH FÜR DAS BESTE ERGEBNIS! Treffen Sie Quantum Pro - den Goldspezialisten Hallo, Trader! Quantum Pro Gold Scalper ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der ausschließlich für GOLD
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Experten
Gold Precision Trader - Der XAUUSD-Vorteil ohne Indikatoren Handeln Sie mit Gold wie ein Profi - ohne sich auf nachlaufende Indikatoren oder verwirrende Signale zu verlassen. Dieses System wurde für eine schnelle Ausführung, hochwahrscheinliche Einstiege und mechanische Konsistenz entwickelt. Es eliminiert Rauschen und lässt Sie mit echter Struktur handeln, 1-3 Trades täglich. Was es anders macht Speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt Handelt nur bei klaren, hochwahrscheinlichen Setups Kon
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
AuricSkeeterOpenSource
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experten
AuricSkeeter [OPEN-SOURCE] - Professioneller Ausbruchs-EA Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe von benutzerdefinierten Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist für maximale Leistung und Zuverlässigkeit eingebaut. KEY FEATURES Intelligente Ausbruchserkennung - Identifiziert automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert schwebende Orders auf optimalen Niveaus Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre T
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Experten
WALLSTREET-INDEX US30-PRO De:10.000 USD Por:2500 USD    Proximo Preço:10.500 USD Der Wall Street Expert ist ein dynamisches Scalper-Handelssystem, das nach dem Prinzip der Bewegung in Richtung des durchschnittlichen Preiswerts konzipiert ist und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet ist. Verwenden Sie mobile ausstehende Aufträge und profitieren Sie von Marktrückschlägen, damit Sie einen kürzeren und sichereren Stopp anbieten können. Sie können Ihre Gewinne abdecken. Verw
Adreno M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Grundlegende Merkmale: - Personalisierbare Konfiguration: Sie können Parameter wie den EMA (Média Móvel Exponencial) und den MACD auf einfache Weise anpassen, damit der EA an Ihre Strategie angepasst werden kann. - Intuitive Schnittstelle: Uma interface projetada para facilitar a configuração, tornando o processo rápido e acessível, mesmo para traders com menos experiência. - Technischer Indikator: Unterstützung für Indikatoren wie EMA und MACD, um eine klare Analyse zu ermöglichen. - Seguranç
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der EMAGap Trader Robot macht kurzfristige Trades auf dem 1min Zeitrahmen und sucht nach kleinen Marktschwankungen im Instrument: Mini-Index (B3), verwendet neue Handelstechnologie, die Ergebnisse auf Intraday sind unglaublich. Exklusive Version für die Instrumente WIN$ und IND$ (B3 Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Anfangslot: Mini-Index Version, ab 1 Lot. Version Bra50, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%)
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experten
Die Handelsstrategie basiert auf über 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung im Handel auf der Grundlage der Stärke einer Kerze und des prozentualen Anteils des Körpers im Verhältnis zur gesamten Kerze (Strong Candle) und/oder (je nach den konfigurierten Parametern) auf einem gleitenden Durchschnitt mit langer Periode und dreifachem Trend (JMA), kombiniert mit dem gleitenden Durchschnitt des aktuellen Charts mit konstanten Bändern und AWESOME-Oszillator oder sogar Bollinger-Bändern, die alle nach Be
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experten
Merkmale Ein erstaunlicher Scalper, der für den EURUSD 1 min Zeitrahmen entwickelt wurde. Verglichen mit der 5-Minuten-Version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , ist dieser ein höheres Risiko/Lohn. Genau wie die 5-Minuten-Version benötigte diese Version mehr als 500 Stunden Optimierung. Es wurde für die IC Markets MQL5 Plattform entwickelt und an deren Daten angepasst, aber ich nehme an, dass es auch auf anderen Brokern funktioniert. Ich werde auch bald die MT4 Version
Prometheus AI Gold
Aleksei Butler
2.83 (12)
Experten
Der Experte handelt mit einer auf Stochastik basierenden Strategie unter der Kontrolle künstlicher Intelligenz. Entwickelt mit fortschrittlichen Technologien im Bereich künstliche Intelligenz und neuronale Netze. Es legt Stop-Loss und Take-Profit für alle Trades fest und verwendet außerdem einen Trailing-Stop-Loss, um das Risiko zu minimieren und das Potenzial jedes Trades zu maximieren. Verwendet keine Martingale-, Grid- und ähnliche gefährliche Geldverwaltungsmethoden. Empfehlungen Währungspaa
EA Daily Drop Analyzer
Rafael Gazzinelli
Experten
Daily Drop Analyzer - Expert Advisor Der Daily Drop Analyzer EA analysiert bis zu 200 Assets und führt Trades auf Basis von täglichen Preisspannen aus: Kaufen: wenn das Tagestief zwischen 0% und -5% unter dem vorherigen Schlusskurs liegt. Verkaufen: wenn das Tageshoch zwischen 0% und +5% über dem vorherigen Schlusskurs liegt. Beenden: Alle Positionen werden am Ende des Tages geschlossen. Das Chart-Panel zeigt Metriken wie Rang, Trades, HitRate, ActiveRate, GrossResult, Max L/P, AvgResult, Drawdo
Golden Lucks
Godbless C Nygu
Experten
GOLDEN LUCKS ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Grenzen des modernen Handels durch die Integration fortschrittlicher künstlicher Intelligenz mit den neuesten Handelstechnologien verschiebt. Er basiert auf der hochmodernen GPT-4o-Plattform und nutzt die unvergleichliche Leistung neuronaler Netzwerke, um sich dynamisch an die sich ständig ändernden Marktbedingungen anzupassen. Was diesen EA von anderen abhebt, ist die Verwendung der fortschrittlichen diskreten Fourier-Visualisierung inn
Stceffe
Fernando Souza Mendes
Experten
Entdecken Sie die Zukunft des automatisierten Tradings mit STCEFFE - Ihrem Elite-Expert Advisor für MetaTrader 5 ! Präzision und Zuverlässigkeit: STCEFFE ist der neueste Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Exzellenz im automatisierten Trading suchen. Dieser EA nutzt eine fortschrittliche Kombination technischer Indikatoren wie gleitender Durchschnitt , RSI, Bollinger-Bänder , ADX und Stochastik , um hochgenaue Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Kombiniertes Signalsystem: Im
Ichimoku Ninja BR EA
Renato Takahashi
Experten
*** NEU: Takeprofit und Stoploss mit festen Werten in Punkten *** *** Automatischer Handelsstart an der brasilianischen Börse *** Ichimoku Ninja EA ist ein Handelsroboter für den Mini-Index (WIN) und Mini-Dollar (WDO ), gehandelt an der brasilianischen Börse Bovespa. Der Roboter handelt entsprechend dem Trend, basierend auf dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator, entsprechend seiner Dynamik. Darüber hinaus können die Takeprofit- und Stoploss-Ziele nach festen Werten oder dem Bollinger Band , je nach
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experten
Hachidori EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der Dip-Buying und Rallye-Selling durchführt. Er unterstützt EURUSD, USDJPY, GBPUSD und AUDUSD und konfiguriert automatisch Parameter für den Handel basierend auf dem ausgewählten Währungspaar in den EA-Einstellungen. Standardmäßig zielt er auf einen Gewinn von etwa 3 bis 6 Pips pro Handel ab, zielt aber darauf ab, größere Gewinne zu erzielen, indem er einen Trailing-Stop in Abhängigkeit von den Marktbewegungen einsetzt. Sobald ein Währungspaa
FREE
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experten
EA PeakFlow AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf der Grundlage des leistungsstarken High-Low-Indikators entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu maximieren. Entwickelt mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und hochoptimierten Parametern, bietet dieser EA einen präzisen und effizienten Ansatz für den automatisierten Handel auf dem Finanzmarkt. Hauptmerkmale Hoch-Tief-Strategie: Nutzen Sie kritische Marktniveaus für optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Dynamischer Tra
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
EA Loc Trade
Francisco Alexandre Da Cruz Junior
Experten
Der EA wurde entwickelt, um an bestimmten Preispositionen auf dem Diagramm zu operieren, in Bezug auf einen TimeFrame, der höher ist als der aktuelle. Nachdem die Richtung der Positionen durch die Positionen definiert wurde, versucht der EA, Candlestick-Muster als Auslöser für die Eröffnung einer Position zu identifizieren. Die Parameter sind: StartHour=00; //Start Stunde(Operationen) StartMinute=00; //Start Minute(Operationen); FinalHour=17; //End Stunde(Operationen) FinalMinute=00; //End Minut
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experten
Ein Scalper-System funktioniert nur während der asiatischen Stunden. Mehrere einzigartige Indikatoren, um die Preisschwankungen zu erkennen. Dynamisches TP/SL-Niveau je nach Marktbedingungen. Fester Stoploss zum Schutz des Kapitals, sehr geringes Risiko, viel Geld zu verlieren. Keine Notwendigkeit, SET-Dateien zu erhalten. Die Parameter sind für jedes Währungspaar die gleichen. Optimiert für die Arbeit mit EURAUD . Es wird empfohlen, den Eagle Scalper auf einem M15-Chart zu verwenden. Es wird e
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experten
Snake EURUSD Real EA Snake EURUSD Real EA ist ein vollautomatischer Forex Trading Expert Advisor. Der Roboter kann auf jedem Paar laufen, aber die Ergebnisse sind besser bei EURUSD, auf dem M15-Zeitrahmen. Das System kann mit jedem Brokern laufen, die auch Floating Spread bereitstellen. Expert Advisor Vorteile Der EA verwendet keine Systeme wie Martin, Hedging usw.. Der EA verwendet SL und Trailing Stop um Gewinn zu machen. Zusätzlich kann man auch TP einstellen. (Bei mir EURUSD auf 93) Beste
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experten
BESCHREIBUNG TS Trade ist ein Roboter, der von Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung auf dem Finanzmarkt entwickelt wurde. Er basiert auf fortschrittlichen Handelsalgorithmen. Sein Hauptmerkmal ist ein striktes Risikomanagement. Er ist perfekt für alle, die nach einem effektiven Werkzeug zur Automatisierung ihres Handels suchen. Installieren Sie den Roboter und lassen Sie ihn die ganze Arbeit für Sie machen. METHODE TS Trade verwendet einen Algorithmus, der es ermöglicht, einen Markttrend anha
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experten
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbole @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP In dem Globalisierungsprozess, den die Weltwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten durchlaufen hat, haben die Finanzmärkte eine führende Rolle gespielt. Der einfache und schnelle Zugang zu Informationen sowie die wachsende wirtschaftliche Verflechtung zwischen den verschiedenen Handelsblöcken haben dazu geführt, dass sich immer mehr Wirtschaftsakteure an nicht-nationalen Finanzmärkten beteiligen. Selbst Kl
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experten
On Control EA MT5 V2 Spielverändernde Software für den Devisenmarkt On Control EA wurde entwickelt, um Händlern wie Ihnen zu helfen, ihr Einkommen zu maximieren. Wie würde es Ihnen gefallen, Zugang zu einer erstklassigen, proprietären Software zu erhalten, die nur zu einem einzigen Zweck entwickelt wurde, nämlich um Ihre Forex-Strategie zu verbessern? Seien wir ehrlich, es kann schwierig sein, zu verstehen, welche technischen Analysen und Handelssignale Sie befolgen sollten. Mit On Control EA h
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Berater verwendet eine Strategie, die auf der Verwendung von 7 Hüllkurven-Indikatoren basiert. Für jeden Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4) gibt es 7 Hüllkurven-Indikatoren. Der Handel basiert auf der "Price Action" Strategie, der Berater sucht nach einem gleichzeitigen Signal auf 5 Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4 und eröffnet dann einen Auftrag. Der EA verwendet den eingebauten Martingale- und Averaging-Algorithmus. Der Berater verwendet Wirtschaftsnachrichten, um genauere Signale zu erhalt
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experten
MoneyMaker stableATM Lite ist ein automatisches intelligentes Handelssystem für Devisen! Die Lite-Version unterstützt nur MetaTrader 5! Der Zweck von MoneyMaker stableATM Lite ist es, Gewinne zu stabilisieren, nicht Ihnen die Möglichkeit zu geben, über Nacht reich zu werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den EUR/USD-Währungshandel geeignet und kann nicht für den Handel mit anderen Devisen, CFD-Produkten, Rohstoffen oder Futures verwendet werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experten
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor für MT5 RSAS MT5 - ist ein professioneller Expert Advisor, der von unserer Investmentfirma verwendet wird und auf Preisaktionen und dem Relative Strength Index (RSI) Indikator basiert. Dieses Produkt ist mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus ausgestattet, die sich automatisch an die sich ständig verändernden Märkte anpassen, während der Standard-MT5 RSI statische Niveaus beibehält und sich nicht verändert. Dies ermöglicht es dem Experten, sich an d
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der neue s43 Scalper für Mini-Indizes (WIN-IND) führt kurzfristige Trades auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen durch und sucht nach kleinen Marktschwankungen. neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind unglaublich, überprüfen Sie es aus: Nach der Installation fügen Sie es dem Chart von WIN-Instruments hinzu, um die Backtest-Ergebnisse zu visualisieren. Wir empfehlen den Zeitrahmen von 1 Minute.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experten
Reactor MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum auf den Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit außergewöhnlichen Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem echten Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experten
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader ist ein Expert Advisor, der auf einer profitablen Price Action Strategie basiert. Er ist kompatibel mit unserem QXS Trend-Indikator und arbeitet automatisch mit Trend-Erkennung bei mehreren Assets. Alles in diesem EA ist perfekt, Sie müssen nur die Eingabeparameter festlegen. Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Stellen Sie es nach Ihrem Kontokapital und Eigenkapital ein. Empfohlene TIMEFRAMES sind: M15, M30 und H1 Bevor S
Weitere Produkte dieses Autors
Ew3
Roberto Alencar
Experten
EW3 - Expert Advisor für Forex Mean Reversion Trading Überblick Ein Expert Advisor, der auf Mean Reversion-Strategien mit diszipliniertem Risikomanagement ausgelegt ist und risikoreiche Ansätze wie Grid- oder Martingale-Methoden vermeidet. Hauptmerkmale Mean-Reversion-Strategie: Identifiziert und handelt Marktkorrekturbewegungen Multi-Symbol-Unterstützung: Arbeitet mit 26 Währungspaaren gleichzeitig -Zentrale Risikokontrolle: Globales Stop-Loss- und Take-Profit-Management für alle Positionen M
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension