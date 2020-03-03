Algoritmo de negociación multisímbolo Forex - Asesor Experto





ATENCIÓN: EN LA CONFIGURACIÓN DE LA CARTERA, MANTENGA TRUE EN LA PRIMERA LÍNEA Y FALSE EN LA SEGUNDA LÍNEA





VISIÓN GENERAL

Un Asesor Experto avanzado desarrollado para operar en múltiples pares de divisas con un enfoque de trading disciplinado y sistemático. Este algoritmo combina los principios de BREAKOUT con el análisis de múltiples marcos temporales para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, manteniendo al mismo tiempo rigurosos protocolos de gestión del riesgo. Sin utilizar estrategias tóxicas como la martingala o la rejilla.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Operativa multisímbolo: Opera simultáneamente en 23 pares de divisas para una exposición diversificada

- Reglas de entrada sistemáticas: Condiciones de entrada predefinidas basadas en el análisis técnico en múltiples marcos temporales

- Filtrado de sesiones: Negociación optimizada durante determinadas horas de mercado (sesiones asiática, europea y estadounidense)

- Dimensionamiento automático de posiciones: Cálculo dinámico de lotes basado en el saldo de la cuenta (0,01 lote por 1.000 $)

