D1Break
- 专家
- Roberto Alencar
- 版本: 3.6
- 激活: 5
Forex Multi-Symbol Trading Algorithm - Expert Advisor
ATTENTION: IN PORTFOLIO SETTINGS, KEEP TRUE IN THE FIRST LINE AND FALSE IN THE SECOND LINE
OVERVIEW
An advanced Expert Advisor developed to operate in multiple currency pairs with a disciplined and systematic trading approach. This algorithm combines BREAKOUT principles with multi-timeframe analysis to identify high-probability trading opportunities while maintaining rigorous risk management protocols. Without using toxic strategies like martingale or grid
MAIN FEATURES
- Multi-Symbol Trading: Operates simultaneously on 23 currency pairs for diversified exposure
- Systematic Entry Rules: Predefined entry conditions based on technical analysis across multiple timeframes
- Session Filtering: Optimized trading during specific market hours (Asian, European, US sessions)
- Automatic Position Sizing: Dynamic lot calculation based on account balance (0.01 lot per $1,000)
