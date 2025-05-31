MM Flip CodePro

2.33
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS"



"WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE"


"OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3.0"
리뷰 2
Haitham Mousa Yousef Elayyan
179
Haitham Mousa Yousef Elayyan 2025.11.09 21:15 
 

Very good EA, I try on real account from 25$ to 268$ in just 2 days.I really love the robot.

추천 제품
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는   제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실현도
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
VUK의 Two Hearts Zone Trading EA를 소개합니다 (돌파, 공급 및 수요 지역, 반전 등에서 적용하는 것이 가장 좋습니다). 이것은 ZONE 거래 애호가를 위한 궁극의 도구입니다. 이 강력한 트레이딩 로봇은 ZONE 거래 전략을 탐색하는 데 자동 지원을 제공하여 귀하의 거래 경험을 향상시키기 위해 설계되었습니다. Two Hearts Zone Trading EA를 사용하면 트레이더들은 정확성과 효율성을 갖추고 ZONE 거래에 손쉽게 참여할 수 있습니다. 경험이 풍부한 트레이더든, 막 시작한 트레이더든 상관없이, 이 전문가 어드바이저(EA)는 ZONE 거래 활동을 효과적으로 관리할 수 있는 원활한 방법을 제공합니다. Two Hearts Zone Trading EA는 트레이더가 원하는 수준과 방향으로 영역을 형성할 수 있도록 허용함으로써 트레이더에게 권한을 부여합니다. 이 사용자 정의 기능은 트레이더들이 거래 전략을 보다 맞춤화하고 효과적으로 제어할 수 있도록 하여 더
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltra
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltrad
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Candle EA MT4
Mansour Babasafary
3.68 (19)
Experts
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Trend break
Yan Jian Luo
Experts
Note that the default parameters are for the gold variety! Trade logic: Confirm the trend direction, place an order to open a position, and aim for high returns with minimal risk! Please trade on a low-cost, low-spread platform. Before trading with real money, conduct a backtest and use a demo account. Please do not trade directly with real funds and identify suitable trading instruments through testing. Suggested variety of gold usdjpy gbpjpy gbpusd
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money는 돈의 2%의 적은 위험으로 최대의 이득을 주기 때문에 매우 적은 위험으로 쉽게 돈을 벌 수 있도록 도와주는 전문가입니다. 이 전략의 설정은 다음과 같습니다. 1) 소요시간은 4시간 이내로 하되 그 이상도 4시간 이내로 한다.  2) 로트 크기 옵션에서 계정 잔액에 따라 로트를 지정합니다. 총 자금의 최대 4%와 최소 2%를 사
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experts
A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experts
Promining Ai Currency는 매우 발전된 완전 자동화된 거래 알고리즘입니다. 프리미엄 전략은 여러 HFT 지표의 조합으로 급격한 시장 급등 변동성을 예측할 수 있는 변동성 필터와 같은 최첨단 필터 기능을 갖추고 있습니다. EA를 구매하지 마십시오. 라이브 스트림 24/7에서 실제로 실제 성능을 확인하고 확인할 수 있습니다. 특징 고급 거래 시간 스케줄러(월-일) 고급 뉴스 필터(로컬 PC 시간 및 브로커 시간 지원) 사전 계정 보호자 한도 금액 합류 감지기 시장 스파이크 변동성 필터 튜너 설정에서 미세 조정할 수 있는 모든 시간 프레임에서 모든 통화 쌍과 호환됩니다. 제공된 프리셋 파일은 댓글에서 찾을 수 있습니다. 무료 데모 다운로드 가능 도움과 지원이 필요하면 저에게 직접 메시지를 보내주십시오.
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Experts
Forex Bot Black Jack is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack is a trading bot that uses advance
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
고조파 패턴 스캐너 및 상인. 일부 차트 패턴도 포함된 패턴: 패턴 패턴 가틀리 패턴 박쥐무늬 사이퍼 패턴 3드라이브 패턴 블랙 스완 패턴 화이트 스완 패턴 콰지모도 패턴 또는 오버 언더 패턴 Alt 박쥐 패턴 나비 패턴 깊은 게 패턴 게 패턴 상어 패턴 파이브오 패턴 헤드앤숄더 패턴 오름차순 삼각형 패턴 하나 둘 셋 패턴 그리고 8개의 커스텀 패턴 Voenix는 25개의 차트 및 피보나치 패턴을 지원하는 다중 시간 프레임 및 다중 쌍 고조파 패턴 스캐너입니다. 사용자 정의 블록 광학 알고리즘을 사용하여 재도장하지 않고 확인 단계에 의존하지 않고 가능한 패턴을 신속하게 발견할 수 있습니다(지그재그 계산과 달리 ). 선택한 패턴을 자동으로 거래하거나 알림을 보내거나 쉽게 액세스하고 평가할 수 있도록 테이블에 수집할 수 있습니다. 거래는 최대 3개의 이익 목표를 가질 수 있으며, 각 목표에서 마감된 주문 비율의 차이입니다. 간단한 단계 후행 기능도 사용할 수 있습니다. 각 패턴은 고
FullTrading
Vladislav Filippov
Experts
FullTrading is a fully automated trading advisor. The advisor's methodology is based on initiating a number of sequential processes: aggregating a diversified number of potential deals into a special channel with their subsequent transformation into a special information flow, internal calibration of deals by the indicator of eventuality and validity using a trend verifier and filtering entry and exit points thanks to a special software installation, integrated into an advisor (or indicators).
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experts
EA Gold Stuff 는 금 거래를 위해 특별히 고안된 전문가 고문입니다. 작업에 기반의 개방의 주문 금을 사용하여 물건의 표시는,그래서 고문 작품에 따라"트렌드를 따라"전략을 의미,다음과 같은 추세이다. 중요! 구매 후 즉시 저에게 연락하여 지침과 보너스를 받으십시오!  강력한 지원 및 트렌드 스캐너 표시기의 무료 사본을 받으실 수 있습니다. 메시지를 보내주세요. 나!   실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다 매개 변수 새로운 시리즈 열기-주문의 새로운 시리즈의 온/오프 시작. 시작 로트-시작 로트. 무역 구매-전문가 고문이 구매할 수 있도록하십시오. 무역 판매-전문가 고문이 판매 할 수있게하십시오. 사용하지면서 기능을 사용한 고문이 무역은 모두 구매 및 판매하는 방향,기능 장애인,고문관이 무역에 단 하나의 방향이다. 돈 Manadgement 를 사용-온/오프 자동 로트 계산의 사용. 오토롯. 각 0.01 로트에 대한 자유 마진-각 0.01 로트 단위의 개방을위한
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
Game Change EA는 Game Changer 지표를 기반으로 하는 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 빨간색 점이 형성될 때마다 자동으로 매도하고, 노란색 X가 나타날 때까지 매도 방향으로 진행합니다. 이는 추세의 잠재적 종료를 나타냅니다. 매수 거래에도 동일한 논리가 적용됩니다. 파란색 점이 나타나면 EA는 매수를 시작하고 노란색 X가 감지되는 즉시 매수 주기를 종료합니다. 이 EA는 모든 통화쌍과 모든 시간대에 적합하지만, M15 시간대의 xauusd와 같이 추세가 강한 상품에서 특히 우수한 성과를 보입니다. 실시간 결과는 여기에서 볼 수 있습니다. 개인 보너스를 받으려면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오! 설정 및 매뉴얼은 여기   설정 Open new series – true/false - 새로운 주문 시리즈의 시작 Trade Buy - EA가 구매하도록 허용 Trade Sell - EA가 판매하도록 허용 Support manual orders – true/false –
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capybara EA는 Hama 지표를 기반으로 한 고급 자동화 추세 추적 시스템입니다. 시장이 약세로 바뀌고 표시기가 빨간색으로 바뀌면 EA는 매도하고, 시장이 강세로 바뀌고 표시기가 파란색으로 바뀌면 EA는 매수하게 됩니다. EA는 상승 추세와 하락 추세의 시작을 정확하게 감지할 수 있으며 TP에 도달할 때까지 마틴게일/그리드 스타일로 공개 거래를 제어합니다. 권장 쌍: eurusd와 같은 모든 주요 쌍; audusd; gbpusd; nzdusd 및 audcad와 같은 마이너 쌍; nzdcad; m15 시간 프레임에 xauusd를 포함한 eurnzd 및 eurcad. 시작 시간 - EA의 시작 시간 시작 분 - EA의 시작 분 종료 시간 - EA의 종료 시간 종료 분 - EA의 종료 분 Lot - 거래를 시작할 초기 Lot 가변 Lot 사용 - True/False - 자금 관리 사용 True/False 0.01 Lot당 무료 마진 - 0.01 Lot당 무료 마진 Multiplic
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - 전문 금 스캘핑 전문가 자문가 XAU FLUX는 금 시장에서 빠르고 체계적인 거래를 위해 설계된 전문 트레이딩 로봇입니다. 일일 소폭 가격 변동에서 꾸준한 수익을 추구하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 주요 기능: XAU FLUX는 M1 및 M5 시간대에서 작동하는 고급 스캘핑 시스템을 사용하여 시장의 미세 기회를 평가합니다. EA는 시장 상황을 지속적으로 분석하여 적절한 진입점을 식별하고 자동으로 거래를 개시합니다. 리스크 관리 및 자본 보호: EA는 모든 오픈 포지션을 동적 추적 스탑 메커니즘으로 보호합니다. 이는 불리한 움직임 시 손실을 최소화하면서 이익을 확보합니다. 스프레드 제어 및 변동성 필터 덕분에 거래는 적합한 시장 조건에서만 실행됩니다. 계좌 성장 잠재력: XAU FLUX는 소규모 로트 사이즈로 시작하여 계좌를 꾸준히 성장시키는 데 이상적입니다. 매일 작은 수익을 누적하여 지속 가능한 장기 수익을 목표로 합니다. 공격적인 마틴게일이나 그리드
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (234% Profit in one month - Deposit 340$ profit 980$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
제작자의 제품 더 보기
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Mansa Musa Flipping Robot
Allistair Kabelo Mandow
Experts
AFTER PURCHASE TEXT ME DIRECTLY FOR ASSISTANCE!!!! Manual & set files: contact me after purchase to receive the manual and set files Price: The price increases based on the number of licenses sold Available copies: 4 Manual & set files: contact me after purchase to receive the manual and set files Price: The price increases based on the number of licenses sold Available copies: 4 Trading gold, one of the most volatile instruments in the market, demands precision, in-depth ana
필터:
yargicbaba27
14
yargicbaba27 2025.11.11 03:03 
 

EA IS NICE BUT WHY DOESN'T IT OPEN A TRANSACTION AS IN THE PICTURE?

Haitham Mousa Yousef Elayyan
179
Haitham Mousa Yousef Elayyan 2025.11.09 21:15 
 

Very good EA, I try on real account from 25$ to 268$ in just 2 days.I really love the robot.

Allistair Kabelo Mandow
1428
개발자의 답변 Allistair Kabelo Mandow 2025.11.11 16:06
SHARE YOUR TESTIMONEY
iamwaqas
29
iamwaqas 2025.11.04 21:12 
 

it work great for few days, but after some days, everything gone... we need news settings

Allistair Kabelo Mandow
1428
개발자의 답변 Allistair Kabelo Mandow 2025.11.11 20:56
SHARE YOUR RESULTS
리뷰 답변