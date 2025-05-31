MM Flip CodePro

2.33
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS"



"WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE"


"OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3.0"
Comentários 2
Haitham Mousa Yousef Elayyan
179
Haitham Mousa Yousef Elayyan 2025.11.09 21:15 
 

Very good EA, I try on real account from 25$ to 268$ in just 2 days.I really love the robot.

Produtos recomendados
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
Apresentamos o Two Hearts Zone Trading EA, desenvolvido por VUK (Melhor aplicar em quebras, zonas de oferta e demanda, reversões, etc.) - a ferramenta definitiva para os entusiastas da negociação ZONE. Este poderoso robô de negociação foi projetado para aprimorar sua experiência de negociação, fornecendo suporte automatizado na execução da estratégia de negociação ZONE. Com o Two Hearts Zone Trading EA, os traders podem se envolver facilmente na negociação ZONE com precisão e eficiência. Se você
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization a
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experts
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Candle EA MT4
Mansour Babasafary
3.68 (19)
Experts
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Trend break
Yan Jian Luo
Experts
Note that the default parameters are for the gold variety! Trade logic: Confirm the trend direction, place an order to open a position, and aim for high returns with minimal risk! Please trade on a low-cost, low-spread platform. Before trading with real money, conduct a backtest and use a demo account. Please do not trade directly with real funds and identify suitable trading instruments through testing. Suggested variety of gold usdjpy gbpjpy gbpusd
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money é um especialista que ajuda a ganhar dinheiro facilmente com muito menos risco, pois dá ganho máximo com pouco risco de apenas 2% do dinheiro. As configurações para esta estratégia são
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experts
A high-frequency analytical tool designed specifically for trading in gold (XAU/USD). It combines modern market analysis techniques, machine learning, and an adaptive risk management strategy to maximize profits in the highly volatile environment typical of the precious metals market. Key Features: Adaptive Volatility-oriented strategy: The operation of an automated correction device (stop loss, take profit) is controlled by a fluid environment using the ATR (Average True Range) indicator. H
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Promining Ai Currency
Rene Taborete Repunte
Experts
Promining Ai Currency é um algoritmo de negociação totalmente automatizado altamente avançado. A estratégia premium é uma combinação de vários indicadores HFT e está equipada com a função de filtro mais avançada, como o filtro de volatilidade, que pode prever a volatilidade repentina do mercado. NÃO COMPRE UM EA SEM TRANSMISSÃO AO VIVO 24 horas por dia, 7 dias por semana, ONDE VOCÊ PODE REALMENTE E VERIFIQUE SEU DESEMPENHO REAL CARACTERISTICAS Agendador de horário de negociação avançado (se
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Experts
Forex Bot Black Jack is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack is a trading bot that uses advance
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Padrões harmônicos , Scanner e comerciante Padrões incluídos: Padrão ABCD Padrão Gartley Padrão de morcego Padrão de cifra 3Padrão de acionamentos Padrão Cisne Negro Padrão de cisne branco Padrão Quasimodo ou padrão Over Under Padrão de morcego alternativo Padrão de borboleta Padrão de caranguejo profundo Padrão de caranguejo Padrão de tubarão Padrão de cinco O Padrão de cabeça e ombros Padrão de triângulo ascendente Padrão Um Dois Três E 8 padrões personalizados Voenix é um scanner de padrões
FullTrading
Vladislav Filippov
Experts
FullTrading is a fully automated trading advisor. The advisor's methodology is based on initiating a number of sequential processes: aggregating a diversified number of potential deals into a special channel with their subsequent transformation into a special information flow, internal calibration of deals by the indicator of eventuality and validity using a trend verifier and filtering entry and exit points thanks to a special software installation, integrated into an advisor (or indicators).
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Resta apenas uma unidade pelo preço de 550 $. Depois disso, o valor aumentará para 650 $ e 750 $, com preço final de 1200 $. Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para to
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experts
Capivara EA é um sistema avançado de acompanhamento automatizado de tendências baseado no indicador Hama. Se o mercado ficar em baixa e o indicador ficar vermelho, o EA venderá; se o mercado ficar em alta e o indicador ficar azul, o EA comprará. O EA pode detectar com precisão o início das tendências de alta e de baixa e controlará as negociações abertas em um estilo martingale/grade até atingir TP. Pares recomendados: Todos os pares principais como eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e também pares
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Experts
EA Black Dragon funciona no indicador Black Dragon. O Expert Advisor abre um negócio pela cor do indicador, então é possível construir a rede de pedidos ou trabalhar com um stop loss. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Você pode encontrar todas as configurações aqui! Recomendações Pares de moedas EURUSD GBPUSD  Prazo M15  Depósito recomendado 1000 dólares ou centavos  Configurações
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experts
EA Quantum Scalper GBPUSD is an automated trading system designed for the GBPUSD currency pair. Employing a scalping strategy and sophisticated position management, it aims to deliver high returns while minimizing risk. The EA analyzes tick patterns, price movements, and momentum, using unique entry points to identify potential trading opportunities. To safeguard profits and enhance efficiency,   each trade is equipped with maximum Stop Loss levels and a Trailing Stop feature. Bonus: get free E
Mais do autor
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Mansa Musa Flipping Robot
Allistair Kabelo Mandow
Experts
AFTER PURCHASE TEXT ME DIRECTLY FOR ASSISTANCE!!!! Manual & set files: contact me after purchase to receive the manual and set files Price: The price increases based on the number of licenses sold Available copies: 4 Manual & set files: contact me after purchase to receive the manual and set files Price: The price increases based on the number of licenses sold Available copies: 4 Trading gold, one of the most volatile instruments in the market, demands precision, in-depth ana
Filtro:
yargicbaba27
14
yargicbaba27 2025.11.11 03:03 
 

EA IS NICE BUT WHY DOESN'T IT OPEN A TRANSACTION AS IN THE PICTURE?

Haitham Mousa Yousef Elayyan
179
Haitham Mousa Yousef Elayyan 2025.11.09 21:15 
 

Very good EA, I try on real account from 25$ to 268$ in just 2 days.I really love the robot.

Allistair Kabelo Mandow
1329
Resposta do desenvolvedor Allistair Kabelo Mandow 2025.11.11 16:06
SHARE YOUR TESTIMONEY
iamwaqas
29
iamwaqas 2025.11.04 21:12 
 

it work great for few days, but after some days, everything gone... we need news settings

Allistair Kabelo Mandow
1329
Resposta do desenvolvedor Allistair Kabelo Mandow 2025.11.11 20:56
SHARE YOUR RESULTS
Responder ao comentário