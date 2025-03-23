LocaltimeVS1

推荐这款分时均线指标程序！它在主窗口直观展示实时价格与 30 分钟、60 分钟、120 分钟均线，助您精准把握日内趋势。参数可灵活调整，支持多种均线类型，适配不同交易风格。代码优化高效，避免重复计算，运行流畅。清晰的多色线条与标签设计，让价格与均线的关系一目了然，助力您快速捕捉交易信号。简洁实用的设计，是日内交易者分析行情的得力工具，值得一试。配合MACD及HAM买卖提示能对交易有质的提升。 1. 指标显示设置 借助 #property 指令对指标的显示属性加以设置： #property indicator_chart_window ：保证指标在交易图表的主窗口显示。 #property indicator_buffers 4 ：设定指标运用 4 个数据缓冲区，分别用来存储实时价格以及 3 种不同周期的均线数据。 #property indicator_colorX ：为不同的线条设定颜色，例如价格线是蓝色，30 分钟均线是红色，60 分钟均线是绿色，120 分钟均线是紫色。 2. 输入参数设置 提供了几个可调节的输入参数，用户能够依据自身需求进行修改： MAPeriod1 、