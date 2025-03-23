LocaltimeVS1

这段代码是一个用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台的MQL4指标脚本，主要功能是在图表上实时显示以下信息：

  1. 当前K线的剩余时间（格式为  X分Y秒 ）。

  2. 本地时间（格式为  HH:MM:SS ）。

代码的主要组成部分包括：

  1. 初始化函数  OnInit

    • 创建文本对象用于显示时间和剩余时间。

    • 计算并打印本地时间与服务器时间的差异。

    • 初始化定时器，每1秒触发一次  OnTimer 。

  2. 反初始化函数  OnDeinit

    • 删除文本对象。

    • 销毁定时器。

  3. 计算函数  OnCalculate

    • 计算当前K线的剩余时间。

    • 获取本地时间并格式化。

    • 更新文本对象的内容和位置，确保显示信息实时更新。

  4. 定时器函数  OnTimer

    • 每1秒调用一次  OnCalculate ，强制更新时间显示。

  5. 辅助函数  FormatRemainingTime

    • 将剩余时间（秒）格式化为  X分Y秒  的字符串。



