LocaltimeVS1

这段代码是一个用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台的MQL4指标脚本，主要功能是在图表上实时显示以下信息：

  1. 当前K线的剩余时间（格式为  X分Y秒 ）。

  2. 本地时间（格式为  HH:MM:SS ）。

代码的主要组成部分包括：

  1. 初始化函数  OnInit

    • 创建文本对象用于显示时间和剩余时间。

    • 计算并打印本地时间与服务器时间的差异。

    • 初始化定时器，每1秒触发一次  OnTimer 。

  2. 反初始化函数  OnDeinit

    • 删除文本对象。

    • 销毁定时器。

  3. 计算函数  OnCalculate

    • 计算当前K线的剩余时间。

    • 获取本地时间并格式化。

    • 更新文本对象的内容和位置，确保显示信息实时更新。

  4. 定时器函数  OnTimer

    • 每1秒调用一次  OnCalculate ，强制更新时间显示。

  5. 辅助函数  FormatRemainingTime

    • 将剩余时间（秒）格式化为  X分Y秒  的字符串。



Prodotti consigliati
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (16)
Indicatori
Advanced version of CyberZingFx Volume Plus, the ultimate MT4 indicator for traders seeking highly accurate buy and sell signals. With an additional strategy and price action dot signals that enhances its effectiveness, this indicator offers a superior trading experience for professionals and beginners alike. The CyberZingFx Volume Plus Advanced version combines the power of volume analysis and historical price data with an additional strategy, resulting in even more precise and reliable signals
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: Solo 2 copie disponibili a 199 $ Prezzo finale: 999$ NOVITÀ: acquista ora e ricevi 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Risultati in tempo reale:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Ti presentiamo l'ultima aggiunta alla nostra linea di robot per il forex trading:     l'Apex Trader   . Sviluppato utilizzando anni di esperienza nella creazione di consulenti esperti, Apex Trader è un potente strumento di trading per il mercato forex.   Come svilupp
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Experts
FTMO Smart Trader EA – The Ultimate MT4 Expert Advisor for Prop Firm Challenge Success Achieve funded trader status with confidence. The FTMO Smart Trader EA is a professional MetaTrader 4 Expert Advisor designed to help traders pass and manage proprietary firm challenges such as FTMO , Funded Next , and My Forex Funds (MFF) . This fully automated Forex robot is engineered for consistency, stability, and compliance — built to meet strict prop firm rules and risk parameters with precision. Adva
Nzdjpy gain Booster
Alvin Garcia
Experts
A consistent winning trade result with very low risk is something that we can treasure in world of trading. This EA works best on NZDJPY pair only. Stop loss protected, so no worries for account burning. Start trading with the very low lot size of .01 (you can up size your lot size if you want). M5 time frame TP: 20pips SL: 22pips No Martingale, No Dangerous strategy. Use smart indicator for best entry. News filter to stop EA before high impact news Smart time filter to avoid unexpected falling
MACD Divergence Finder
Segundo Calvo Munoz
Indicatori
MACD Divergence Finder Indicator will help you to find Divergences between your typical MACD values and the Chart Prices as potential points of actual Trend Reversion or Pull Backs to increase your positions as per the current Trend. Indicator Windows draws MACD value and Divergence arrows but not MACD Signal as it is not considered relevant to detect this kind of Classic Divergences. In some computer/VPS with old microprocessors or low RAM size, when you launch this Indicator (attach it, change
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Experts
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
RTSPattern
Tomas Belak
Indicatori
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Triple Graphics Channel
Harun Celik
Indicatori
Are you tired of channeling? This indicator is designed to draw channels. Triple graphics channels, automatically installs 3 different graphics channels. These channels are shown on a single graphic. These channels are calculated by a number of different algorithms. Automatically draws on the screen. You can select three time zones. Parameters Period1 - from here you can select the first period. It can be selected from 1 minute time period to monthly time period. Period1_Channel_Color - period1
AW Fractals EA
AW Trading Software Limited
Experts
AW Fractals EA funziona sulla base dei segnali dell'indicatore AW Flessibile Fractals. I frattali vengono utilizzati come livelli di supporto e resistenza e l'advisor lavora sulla scomposizione dei livelli. Quando si entra nel mercato, il Consulente apre automaticamente gli ordini di mercato e quelli pendenti e, quando esce dalle posizioni, utilizza un sistema di trailing intelligente e una media con gli ordini pendenti. L'Advisor ha una funzione integrata per il calcolo automatico della gestio
ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe
Abdullah Alrai
5 (2)
Indicatori
Vi presentiamo ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe, un indicatore avanzato progettato per rilevare vari tipi di pattern sul mercato utilizzando metodi sia manuali che automatici. Ecco come funziona: Pattern Armonici: Questo indicatore è in grado di individuare pattern armonici che appaiono sul vostro grafico. Questi pattern sono fondamentali per i trader che praticano la teoria del trading armonico, come descritta nel libro di Scott Carney "Harmonic Trading vol 1 & 2". Che li disegniat
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicatori
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experts
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indicatori
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicatori
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Eursgd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
Experts
ESSEA is a EURSGD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:   32% Spread:   5 pips Net Profit:   23% per year Low risk:   $400 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.03 lot size The EA is installe
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Extended Parabolic Sar
Alexander Nikolaev
Experts
Advisor is an improved and enhanced version of ParabolicSarPro . It has a large number of adjustable parameters. Advisor Parameters: Lots  - lot size; Percentage of free money  - percentage of free funds for opening each new transaction (works when Lots = 0); Slippage  - slippage (maximum permissible price deviation in points); Magic  - a unique identifier (it is necessary to do it differently, if several advisers are running in one terminal); MaxSpread  - maximum spread for opening a trade (for
Copy Trade MT4 Sender
Hasmukh B Kholia
Experts
Master EA & Slave EA – Perfect Copy Trading Setup!   Master EA (v1.x)   Real-time Broadcast : Sends open/modify/close signals instantly ️   5s Full-Book Rebroadcast : Every 1 seconds it re-pushes all active trades Micro Second Copy Trading from MT4 to MT5 or MT4 with same VPS. Fully working with   Slave EA MT5 (Receiver EA)  & Slave EA MT4 (Receiver EA) Master EA & Slave EA both working to gether only. 3 Days Free Trail avaialble on request.........contact developer's   :-  http
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
BeST Gann Swing Oscillator
Eleni Koulocheri
Indicatori
BeST_Gann Swing Oscillator is an MT4 indicator that is based on the corresponding work of Robert Krausz who introduced it in the book “ A.W.D Gann Treasure Discovered ” . The Gann Swing Oscillator is a range-bounding technical indicator that oscillates between +1 and -1 and thus it describes the market swings. Generally when the market is in an upswing, the Gann Swing Oscillator describes it as 2 higher highs with the value of +1 while after an upswing, the downswing is expected. Also the downs
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experts
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicatori
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicatori
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
Trading System Double Trend - sistema di trading indipendente composto da diversi indicatori. Determina la direzione della tendenza generale e fornisce segnali nella direzione del movimento dei prezzi. Può essere utilizzato per lo scalping, il trading intraday o intraweek. Possibilità Funziona su qualsiasi intervallo temporale e strumento di trading (Forex, criptovalute, metalli, azioni, indici). Semplice lettura visiva delle informazioni senza caricare un grafico L'indicatore non ridisegna e
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicatori
Gold Venamax : questo è il miglior indicatore tecnico azionario. L'algoritmo dell'indicatore analizza il movimento dei prezzi di un asset e riflette la volatilità e le potenziali zone di ingresso. Caratteristiche dell'indicatore: Questo è un super indicatore con Magic e due blocchi di frecce di tendenza per un trading comodo e redditizio. Sul grafico viene visualizzato il pulsante rosso per cambiare blocco. Magic è impostato nelle impostazioni dell'indicatore, in modo da poter installare l'indi
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
High low levels
Guner Koca
Indicatori
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners an
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicatori
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicatori
Your success as a forex trader depends on being able to identify when a currency or currency pair is oversold or overbought. If it is strong or weak. It is this concept which lies at the heart of forex trading. Without the Quantum Currency Strength indicator, it is almost impossible. There are simply too many currencies and too many pairs to do this quickly and easily yourself. You need help! The Quantum Currency Strength indicator has been designed with one simple objective in mind. To give you
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Indicatori
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicatori
Dashboard del Trader Definitivo — Negozia quello che si muove Negozia quello che si muove, con chiarezza Questo strumento si ripaga nel primo giorno di utilizzo. In quasi ogni momento della giornata, un simbolo è in tendenza. Tutto ciò che ti serve è consapevolezza. Il Dashboard del Trader Definitivo (UTD) ti tiene istantaneamente consapevole di cosa si sta muovendo e in quale direzione — così puoi seguire il flusso invece di combatterlo. Alimentato dal nostro algoritmo CSM proprietario, UTD co
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Forecast System
Peter Maggen
Indicatori
Questa è una strategia semplice basata sui livelli BREAKOUT e FIBONACCI. Dopo uno scoppio, in ogni caso, il mercato continua il movimento direttamente ai livelli 161, 261 e 423 oppure, ritorna al livello del 50% (chiamato anche correzione) e successivamente molto probabilmente continua il movimento nella direzione iniziale verso i livelli 161, 261 e 423. La chiave del sistema è il rilevamento della breakout bar indicata con un oggetto rettangolare verde (UP TREND) o rosso (DOWN TREND). Al
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicatori
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner di mercato avanzato multi–timeframe e indicatore di ingresso in trend Innanzitutto, è importante sottolineare che questo sistema di trading è 100% senza repaint, senza redrawing e senza ritardi , il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello algoritmico. Include corso online, manuale utente e preset scaricabili. Indicatore Trend Scanner Dashboard: Un pannello professionale tutto–in–uno che analizza più coppie e più timeframe (M1–MN1) mostr
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " ZigZag on Trend " è un assistente nel determinare la direzione del movimento dei prezzi, nonché un calcolatore di barre e pip. È costituito da un indicatore di trend che monitora la direzione del prezzo con una linea di trend presentata sotto forma di zigzag e da un contatore che calcola il numero di barre passate nella direzione del trend e il numero di punti su una scala verticale. (I calcoli vengono effettuati dall'apertura della barra) L'indicatore non viene ridisegnato. Per c
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicatori
Media Mobile Adattiva AMD (AAMA) AAMA è un indicatore di media mobile adattiva per MetaTrader 4 che regola automaticamente la sua reattività in base alle condizioni di mercato. Caratteristiche principali: Media mobile adattiva basata sul Rapporto di Efficienza di Kaufman – reagisce rapidamente durante i trend e filtra il rumore nelle fasi laterali Rilevamento automatico delle 4 fasi di mercato AMD: Accumulazione, Markup (rialzo), Distribuzione, Markdown (ribasso) Adattamento alla volatilità tra
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Altri dall’autore
Timesharing Chart of Gold
hcy3511
Indicatori
推荐这款分时均线指标程序！它在主窗口直观展示实时价格与 30 分钟、60 分钟、120 分钟均线，助您精准把握日内趋势。参数可灵活调整，支持多种均线类型，适配不同交易风格。代码优化高效，避免重复计算，运行流畅。清晰的多色线条与标签设计，让价格与均线的关系一目了然，助力您快速捕捉交易信号。简洁实用的设计，是日内交易者分析行情的得力工具，值得一试。配合MACD及HAM买卖提示能对交易有质的提升。 1. 指标显示设置 借助   #property   指令对指标的显示属性加以设置： #property indicator_chart_window ：保证指标在交易图表的主窗口显示。 #property indicator_buffers 4 ：设定指标运用 4 个数据缓冲区，分别用来存储实时价格以及 3 种不同周期的均线数据。 #property indicator_colorX ：为不同的线条设定颜色，例如价格线是蓝色，30 分钟均线是红色，60 分钟均线是绿色，120 分钟均线是紫色。 2. 输入参数设置 提供了几个可调节的输入参数，用户能够依据自身需求进行修改： MAPeriod1 、
Advantages of EMA Moving Average Trading System
hcy3511
Indicatori
Advantages of EMA Moving Average Trading System: Trend-Following Nature : EMAs effectively identify and follow market trends by giving more weight to recent prices, allowing traders to stay aligned with the dominant market direction. Reduced Lag : Compared to Simple Moving Averages (SMAs), EMAs react more quickly to price changes, making them better suited for dynamic market conditions. Flexibility : Traders can customize EMA periods to match different trading styles (e.g., short-term, medium-
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione