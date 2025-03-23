LocaltimeVS1
- Göstergeler
- hcy3511
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 23 Mart 2025
- Etkinleştirmeler: 5
这段代码是一个用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台的MQL4指标脚本，主要功能是在图表上实时显示以下信息：
-
当前K线的剩余时间（格式为 X分Y秒 ）。
-
本地时间（格式为 HH:MM:SS ）。
代码的主要组成部分包括：
-
初始化函数 OnInit ：
-
创建文本对象用于显示时间和剩余时间。
-
计算并打印本地时间与服务器时间的差异。
-
初始化定时器，每1秒触发一次 OnTimer 。
-
-
反初始化函数 OnDeinit ：
-
删除文本对象。
-
销毁定时器。
-
-
计算函数 OnCalculate ：
-
计算当前K线的剩余时间。
-
获取本地时间并格式化。
-
更新文本对象的内容和位置，确保显示信息实时更新。
-
-
定时器函数 OnTimer ：
-
每1秒调用一次 OnCalculate ，强制更新时间显示。
-
-
辅助函数 FormatRemainingTime ：
-
将剩余时间（秒）格式化为 X分Y秒 的字符串。
-