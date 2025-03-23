LocaltimeVS1

这段代码是一个用于 MetaTrader 4 (MT4) 平台的MQL4指标脚本，主要功能是在图表上实时显示以下信息：

  1. 当前K线的剩余时间（格式为  X分Y秒 ）。

  2. 本地时间（格式为  HH:MM:SS ）。

代码的主要组成部分包括：

  1. 初始化函数  OnInit

    • 创建文本对象用于显示时间和剩余时间。

    • 计算并打印本地时间与服务器时间的差异。

    • 初始化定时器，每1秒触发一次  OnTimer 。

  2. 反初始化函数  OnDeinit

    • 删除文本对象。

    • 销毁定时器。

  3. 计算函数  OnCalculate

    • 计算当前K线的剩余时间。

    • 获取本地时间并格式化。

    • 更新文本对象的内容和位置，确保显示信息实时更新。

  4. 定时器函数  OnTimer

    • 每1秒调用一次  OnCalculate ，强制更新时间显示。

  5. 辅助函数  FormatRemainingTime

    • 将剩余时间（秒）格式化为  X分Y秒  的字符串。



Önerilen ürünler
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (16)
Göstergeler
Advanced version of CyberZingFx Volume Plus, the ultimate MT4 indicator for traders seeking highly accurate buy and sell signals. With an additional strategy and price action dot signals that enhances its effectiveness, this indicator offers a superior trading experience for professionals and beginners alike. The CyberZingFx Volume Plus Advanced version combines the power of volume analysis and historical price data with an additional strategy, resulting in even more precise and reliable signals
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Göstergeler
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSU: Sadece 2 kopya 199 $ Son fiyat: 999$ YENİ: Şimdi satın alın ve ücretsiz 1 EA kazanın!   (2 ticaret hesabı için) Canlı sonuçlar:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Forex ticaret robotları serimize en son eklenen     Apex Trader   ile tanışın . Uzman danışmanlar oluşturma konusunda yılların deneyimi kullanılarak geliştirilen Apex Trader, forex piyasası için güçlü bir ticaret aracıdır.   Bir geliştirici olarak, bu robotu araştırmak ve oluşturmak için çok
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Uzman Danışmanlar
FTMO Smart Trader EA – The Ultimate MT4 Expert Advisor for Prop Firm Challenge Success Achieve funded trader status with confidence. The FTMO Smart Trader EA is a professional MetaTrader 4 Expert Advisor designed to help traders pass and manage proprietary firm challenges such as FTMO , Funded Next , and My Forex Funds (MFF) . This fully automated Forex robot is engineered for consistency, stability, and compliance — built to meet strict prop firm rules and risk parameters with precision. Adva
Nzdjpy gain Booster
Alvin Garcia
Uzman Danışmanlar
A consistent winning trade result with very low risk is something that we can treasure in world of trading. This EA works best on NZDJPY pair only. Stop loss protected, so no worries for account burning. Start trading with the very low lot size of .01 (you can up size your lot size if you want). M5 time frame TP: 20pips SL: 22pips No Martingale, No Dangerous strategy. Use smart indicator for best entry. News filter to stop EA before high impact news Smart time filter to avoid unexpected falling
MACD Divergence Finder
Segundo Calvo Munoz
Göstergeler
MACD Divergence Finder Indicator will help you to find Divergences between your typical MACD values and the Chart Prices as potential points of actual Trend Reversion or Pull Backs to increase your positions as per the current Trend. Indicator Windows draws MACD value and Divergence arrows but not MACD Signal as it is not considered relevant to detect this kind of Classic Divergences. In some computer/VPS with old microprocessors or low RAM size, when you launch this Indicator (attach it, change
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Uzman Danışmanlar
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
RTSPattern
Tomas Belak
Göstergeler
The indicator provides a superior alternative to price action analysis. It enables the identification of normalized patterns, which are then transformed into a graphical representation to forecast future steps within a time series. In the top-left corner, you'll find information regarding the expected prediction accuracy, determined through a complex MSQE calculation. You have the flexibility to adjust the time window, making it easy to validate the indicator's performance. Additionally, you can
Triple Graphics Channel
Harun Celik
Göstergeler
Are you tired of channeling? This indicator is designed to draw channels. Triple graphics channels, automatically installs 3 different graphics channels. These channels are shown on a single graphic. These channels are calculated by a number of different algorithms. Automatically draws on the screen. You can select three time zones. Parameters Period1 - from here you can select the first period. It can be selected from 1 minute time period to monthly time period. Period1_Channel_Color - period1
AW Fractals EA
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
AW Fractals EA,   AW Flessibile Fractals   göstergesinden gelen sinyallere dayanarak çalışır. Fraktallar destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılır ve danışman seviyelerin dökümü üzerinde çalışır. Danışman, piyasaya girerken otomatik olarak piyasa ve bekleyen emirleri açar, pozisyonlardan çıkarken ise akıllı bir takip sistemi kullanır ve bekleyen emirlerin ortalamasını alır. Danışman, otomatik risk yönetimi hesaplaması, esnek ayarlar ve birçok çalışma senaryosu için yerleşik bir işleve sahip
ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe
Abdullah Alrai
5 (2)
Göstergeler
Sizlere ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe'u tanıtmaktan mutluluk duyarız. Bu, manuel ve otomatik yöntemleri kullanarak piyasada çeşitli desenleri tespit etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. İşte nasıl çalıştığı: Harmonik Desenler: Bu gösterge, grafiğinizde görünen harmonik desenleri tanımlayabilir. Bu desenler, Scott Carney'in "Harmonic Trading vol 1 & 2" adlı kitabında açıklandığı gibi harmonik ticaret teorisini uygulayan tüccarlar için önemlidir. Onları manuel olarak ç
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Uzman Danışmanlar
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Göstergeler
Gösterge, H.M.Gartley'in ("Borsadaki Kârlar", 1935г) gelişmelerine göre harmonik kalıpları (XABCD) tanımlar. Perspektif projeksiyonunda D noktasını bir nokta olarak yansıtır (ayarlarda ProjectionD_Mode = true değerini belirtin). Yeniden çizilmez. Çalışma zaman dilimine ait bir çubuk kapandığında, eğer belirlenen formasyon noktası Patterns_Fractal_Bars çubukları sırasında hareket etmediyse grafikte (beklenen fiyat hareketi yönünde) bir ok belirir. Bu andan itibaren ok kalıcı olarak grafikte ka
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Göstergeler
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Göstergeler
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Eursgd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
Uzman Danışmanlar
ESSEA is a EURSGD scalping strategy allows you to get the maximum profit on flat currency pairs. Author's indicators are used to accurately enter the market! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signals+Page *Back tested in Dukascopy historical data Best case: Minimum Balance:   $500 Leverage:   1:100 Maximal Drawdown:   32% Spread:   5 pips Net Profit:   23% per year Low risk:   $400 Balance per 0.01 lot size High risk:   $500 Balance per 0.03 lot size The EA is installe
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Extended Parabolic Sar
Alexander Nikolaev
Uzman Danışmanlar
Advisor is an improved and enhanced version of ParabolicSarPro . It has a large number of adjustable parameters. Advisor Parameters: Lots  - lot size; Percentage of free money  - percentage of free funds for opening each new transaction (works when Lots = 0); Slippage  - slippage (maximum permissible price deviation in points); Magic  - a unique identifier (it is necessary to do it differently, if several advisers are running in one terminal); MaxSpread  - maximum spread for opening a trade (for
Copy Trade MT4 Sender
Hasmukh B Kholia
Uzman Danışmanlar
Master EA & Slave EA – Perfect Copy Trading Setup!   Master EA (v1.x)   Real-time Broadcast : Sends open/modify/close signals instantly ️   5s Full-Book Rebroadcast : Every 1 seconds it re-pushes all active trades Micro Second Copy Trading from MT4 to MT5 or MT4 with same VPS. Fully working with   Slave EA MT5 (Receiver EA)  & Slave EA MT4 (Receiver EA) Master EA & Slave EA both working to gether only. 3 Days Free Trail avaialble on request.........contact developer's   :-  http
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
BeST Gann Swing Oscillator
Eleni Koulocheri
Göstergeler
BeST_Gann Swing Oscillator is an MT4 indicator that is based on the corresponding work of Robert Krausz who introduced it in the book “ A.W.D Gann Treasure Discovered ” . The Gann Swing Oscillator is a range-bounding technical indicator that oscillates between +1 and -1 and thus it describes the market swings. Generally when the market is in an upswing, the Gann Swing Oscillator describes it as 2 higher highs with the value of +1 while after an upswing, the downswing is expected. Also the downs
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Uzman Danışmanlar
Requirements Optimized to work with   EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD For timeframe 4H. *(Minimum recommended deposit is $300 for each Pair) for initial lot set to 0.10, My favorite Pair are (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warning it will be SALE only 5 Copys at 60$ Then it will be update up to 200$  You can use it the way it is, For new Set Files will be add on (Comments) ECN broker with low spread is recommended to get better results. Setup is very e
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Göstergeler
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Uzman Danışmanlar
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
GeoWprPro
Georgij Komarov
Göstergeler
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Göstergeler
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
High low levels
Guner Koca
Göstergeler
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus price chanell indicator. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitable for beginners an
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Göstergeler
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Göstergeler
Your success as a forex trader depends on being able to identify when a currency or currency pair is oversold or overbought. If it is strong or weak. It is this concept which lies at the heart of forex trading. Without the Quantum Currency Strength indicator, it is almost impossible. There are simply too many currencies and too many pairs to do this quickly and easily yourself. You need help! The Quantum Currency Strength indicator has been designed with one simple objective in mind. To give you
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Göstergeler
How To Determine If The Market is Strong Or Weak? Strength Meter uses an Adaptive Algorithm That Detect Price Action Strength In 4 Important Levels! This powerful filter gives you the ability to determine setups with the best probability. Features Universal compatibility to different trading systems Advance analysis categorized in 4 levels Level 1 (Weak) - Indicates us to WAIT. This will help avoid false moves Weak Bullish - Early signs bullish pressure Weak Bearish - Early signs bearish press
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Göstergeler
Ultimate Trader Panosu — Hareket Edeni Ticaret Et Hareket Edeni Açıklıkla Ticaret Et Bu araç ilk kullanım günü içinde kendini geri kazanır. Günün hemen hemen her anında bir sembol trend içindedir. Tek ihtiyacınız olan şey farkındalıktır. Ultimate Trader Panosu (UTD), neyin hareket ettiğini ve hangi yönde hareket ettiğini anlık olarak bilinç içinde tutarak akışı takip edebilmeniz için sizi akışla mücadele etmek yerine hazırlar. Tescilli CSM algoritması tarafından desteklenen UTD, korelasyon, yön
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Forecast System
Peter Maggen
Göstergeler
Bu, Breakout ve FIBONACCI seviyelerine dayanan basit bir stratejidir. Bir kopuşun ardından, ya piyasa doğrudan 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru ilerlemeye devam ediyor veya %50 seviyesine geri döner (düzeltme olarak da adlandırılır) ve ardından büyük olasılıkla başlangıç yönünde 161, 261 ve 423 seviyelerine doğru harekete devam eder. Sistemin anahtarı yeşil (YUKARI TREND) veya kırmızı (AŞAĞI TREND) dikdörtgen nesneyle gösterilen kırılma çubuğunun tespitidir. Kırılma anında fibonacci hede
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Göstergeler
MENA Trend Scanner Dashboard Gelişmiş Çoklu Zaman Dilimi Piyasa Tarayıcısı & Trend Giriş İndikatörü Öncelikle, bu işlem sisteminin %100 yeniden boyama yok (no repaint), yeniden çizim yok (no redrawing) ve gecikme yok olduğunu vurgulamak gerekir. Hem manuel hem de algoritmik işlem için idealdir. Online eğitim, kullanıcı kılavuzu ve indirilebilir hazır ayarlar dahildir. Trend Scanner Dashboard İndikatörü: Birden fazla pariteyi ve zaman dilimini (M1–MN1) aynı anda tarayan ve hâkim trendi anında gö
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" ZigZag on Trend " göstergesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemenin yanı sıra bir çubuk ve pip hesaplayıcıdır. Zikzak şeklinde sunulan bir trend çizgisi ile fiyatın yönünü izleyen bir trend göstergesi ve trend yönünde geçen çubuk sayısını ve dikey ölçekteki nokta sayısını hesaplayan bir sayaçtan oluşur. (Hesaplamalar çubuğun açılmasıyla yapılır) Gösterge yeniden çizilmez. Kolaylık sağlamak için renkli çubuklar veya çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Tüm TF'lerde kullanılabilir, ancak en iyisi M
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Göstergeler
AMD Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AAMA) AAMA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş, piyasa koşullarına göre tepkisini otomatik olarak ayarlayan bir uyarlanabilir hareketli ortalama göstergesidir. Temel Özellikler: Kaufman Verimlilik Oranı’na dayalı uyarlanabilir hareketli ortalama – güçlü trendlerde hızlı tepki verir, yatay piyasalarda gürültüyü filtreler 4 AMD piyasa aşamasının otomatik tespiti: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution), Düşüş (Markdown) ATR aracılığıyla
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Yazarın diğer ürünleri
Timesharing Chart of Gold
hcy3511
Göstergeler
推荐这款分时均线指标程序！它在主窗口直观展示实时价格与 30 分钟、60 分钟、120 分钟均线，助您精准把握日内趋势。参数可灵活调整，支持多种均线类型，适配不同交易风格。代码优化高效，避免重复计算，运行流畅。清晰的多色线条与标签设计，让价格与均线的关系一目了然，助力您快速捕捉交易信号。简洁实用的设计，是日内交易者分析行情的得力工具，值得一试。配合MACD及HAM买卖提示能对交易有质的提升。 1. 指标显示设置 借助   #property   指令对指标的显示属性加以设置： #property indicator_chart_window ：保证指标在交易图表的主窗口显示。 #property indicator_buffers 4 ：设定指标运用 4 个数据缓冲区，分别用来存储实时价格以及 3 种不同周期的均线数据。 #property indicator_colorX ：为不同的线条设定颜色，例如价格线是蓝色，30 分钟均线是红色，60 分钟均线是绿色，120 分钟均线是紫色。 2. 输入参数设置 提供了几个可调节的输入参数，用户能够依据自身需求进行修改： MAPeriod1 、
Advantages of EMA Moving Average Trading System
hcy3511
Göstergeler
Advantages of EMA Moving Average Trading System: Trend-Following Nature : EMAs effectively identify and follow market trends by giving more weight to recent prices, allowing traders to stay aligned with the dominant market direction. Reduced Lag : Compared to Simple Moving Averages (SMAs), EMAs react more quickly to price changes, making them better suited for dynamic market conditions. Flexibility : Traders can customize EMA periods to match different trading styles (e.g., short-term, medium-
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt