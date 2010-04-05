MAcapitalzone

  • OIL Product setting 



  • Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 50
    • อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ

  • Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: true
    • อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย

  • Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 85.0
    • อธิบาย: กำหนดราคาที่เส้นแดงเริ่มต้น ซึ่งอาจหมายถึงราคาที่เริ่มต้นในการวางคำสั่งซื้อ

  • Interval between red lines in points (ระยะห่างระหว่างเส้นแดง)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 500
    • อธิบาย: กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นแดงแต่ละเส้นในหน่วยจุด

  • Minimum distance between orders in points (ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 400.0
    • อธิบาย: กำหนดระยะห่างขั้นต่ำระหว่างคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งในหน่วยจุด

  • Number of zones (จำนวนโซนแดง)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 200
    • อธิบาย: กำหนดจำนวนโซนที่สามารถใช้ในการซื้อขายได้

  • Stop loss for buy orders in points (จุดหยุดขาดทุนสำหรับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 100
    • อธิบาย: กำหนดจุดหยุดขาดทุนสำหรับการซื้อในหน่วยจุด

  • Enable/Disable stop loss for buy (เปิด/ปิดจุดหยุดขาดทุนสำหรับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: false
    • อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้ฟังก์ชันการหยุดขาดทุนหรือไม่ ถ้าเป็น false จะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้

  • Lot size for buy orders (ขนาดล็อตสำหรับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 0.1
    • อธิบาย: กำหนดขนาดของล็อตที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้ง

  • Magic number for identifying trades (หมายเลขเพื่อระบุการซื้อขาย)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 12345
    • อธิบาย: Magic number ใช้ในการระบุการซื้อขายโดยเฉพาะสำหรับ EA นั้น ๆ

  • Deviation allowed for price in points (ค่าเบี่ยงเบนราคาที่อนุญาต)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 50
    • อธิบาย: กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตในราคาที่ซื้อขายจากราคาที่ต้องการ

  • Minimum price to open buy orders (ราคาต่ำสุดที่จะเปิดคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 0.0
    • อธิบาย: กำหนดราคาต่ำสุดที่จะอนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อได้

  • Maximum price to open buy orders (ราคาสูงสุดที่จะเปิดคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 85.0
    • อธิบาย: กำหนดราคาสูงสุดที่จะอนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อได้

  • Maximum number of orders (จำนวนคำสั่งสูงสุดที่สามารถใส่ได้)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 100
    • อธิบาย: กำหนดจำนวนคำสั่งซื้อสูงสุดที่ EA สามารถทำได้ในคราวเดียวกัน

  • Enable/Disable MA filter (เปิด/ปิดการกรองด้วยเส้น MA)

    • ค่าที่ตั้งไว้: true
    • อธิบาย: กำหนดว่าจะใช้การกรองคำสั่งซื้อด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่

  • Period for Moving Average (ค่า Period สำหรับเส้น Moving Average)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 20
    • อธิบาย: กำหนดช่วงเวลา (Period) สำหรับการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่


