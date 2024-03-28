Super Trend by iBossTrader MT5

Supertrend - невероятно мощный и универсальный индикатор, предназначенный для помощи трейдерам в определении текущего тренда на конкретном торговом инструменте. С помощью двух встроенных индикаторов, Average True Range и Standard Deviation, трейдеры могут выбрать наиболее подходящий индикатор для своей стратегии торговли. Пользователи также могут настроить период этих индикаторов и выбрать цену (Close, High, Low, Open, Weighted), к которой он должен быть применен, с Typical price в качестве опции по умолчанию.

Индикатор Supertrend отображает тренд в виде линии, которая меняет цвет в зависимости от направления тренда. Когда тренд растет, линия становится ярко-зеленой, а когда тренд идет вниз, она становится ярко-красной. Цвета и ширина линии могут быть полностью настроены в соответствии с предпочтениями пользователя.

Кроме отображения направления тренда, Supertrend также определяет изменения тренда. Когда происходит изменение тренда, на графике появляется точка в точной цене и времени, когда кривая тренда меняет направление. Трейдеры также могут получать оповещения на своем ПК в терминале MetaTrader 4 или получать мобильные PUSH-уведомления в приложении для iOS или Android, когда происходит изменение тренда.

Supertrend - это не перерисовывающийся индикатор, что означает, что он вычисляет изменения тренда только после закрытия последнего бара. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать этот индикатор на инструментах с явно выраженным трендом, чтобы увеличить вероятность точных сигналов. Благодаря настраиваемым параметрам и надежным сигналам, Supertrend является ценным инструментом для трейдеров, которые ищут возможности для определения и следования трендам на рынке.


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The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
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This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
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Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management
Alpha Striker us30 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 by YSF is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 by YSF is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
Super Trend by iBossTrader
Shokhboz Mamarasulov
Indicators
Supertrend - невероятно мощный и универсальный индикатор, предназначенный для помощи трейдерам в определении текущего тренда на конкретном торговом инструменте. С помощью двух встроенных индикаторов, Average True Range и Standard Deviation, трейдеры могут выбрать наиболее подходящий индикатор для своей стратегии торговли. Пользователи также могут настроить период этих индикаторов и выбрать цену (Close, High, Low, Open, Weighted), к которой он должен быть применен, с Typical price в качестве опци
Alpha Striker us30 V2
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 V2  is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no martingale,
Alpha Striker Smc King V3
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Neutral candlestick
Shokhboz Mamarasulov
Indicators
Индикатор нейтральной свечи — это инструмент технического анализа, который автоматически определяет зоны нейтральных свечей (neutral candlestick), появляющихся на ценовом графике. Эти зоны, как правило, указывают на неопределённость среди участников рынка и помогают заранее определить возможное направление дальнейшего движения цены. Основные функции: Определяет зоны, где появляются нейтральные свечи. Показывает вероятность движения цены вверх или вниз от этих зон. Помогает трейдеру более точн
Neytral sham
Shokhboz Mamarasulov
Indicators
Neytral sham - Bu kunlik savdo uchun mo`ljallangan bo`lib, Neytral sham asosida daraja yaratilib ushbu darajani qaysi tarafga buzib o`tishiga qarab bozorga kirish metodlari qo`llaniladi - Taymfreym M15, H1, H4 - Valyuta paralarida qo`llash yaxshi natija beradi - Grafikda CTRL+Y vertikal darajalar yoqiladi Muhim: Savdo qilishdan oldin bektest qilishni unutmang! -
Neytral sham MT4
Shokhboz Mamarasulov
Utilities
Neytral sham - Bu kunlik savdo uchun mo`ljallangan bo`lib, Neytral sham asosida daraja yaratilib ushbu darajani qaysi tarafga buzib o`tishiga qarab bozorga kirish metodlari qo`llaniladi - Taymfreym M15, H1, H4 - Valyuta paralarida qo`llash yaxshi natija beradi - Grafikda CTRL+Y vertikal darajalar yoqiladi Muhim: Savdo qilishdan oldin bektest qilishni unutmang!
Unicorn FL19 assistant
Shokhboz Mamarasulov
Utilities
Savdo maslahatchisiga yordamchi Ushbu EA assistant sizga order ochganizdan keyin TP, SL va boshqa etaplardagi ishlarni amalga oshirishda yordamchi hsioblanadi Yordamchi EA sizga vaqtingizni tejagan holda, savdo tizimiga to`liq rioya qilgan holda: order masofasi, order hajmi, SL masofasi, TP masofasi, order uchun komment va boshqa turdagi ishlarni avtomatik amalga oshiradi
Zone Recovery Hedge
Shokhboz Mamarasulov
Utilities
The Zone Recovery Hedge strategy works by creating a price zone between two levels (above and below the current entry price). Instead of closing a losing position at a stop loss, the system opens an opposite (hedging) position when price moves against the trade. This creates a "zone" in which future movements can help recover the loss. Initial Trade : A buy or sell order is placed. Zone Definition : A fixed distance (in pips) from the entry is set to trigger a hedge order in the opposite directi
MT5 iBossTraderEA
Shokhboz Mamarasulov
Experts
iBossTrader is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management used, no marting
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 MT5 by YSF is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 MT5 by YSF is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Alpha Striker us30 V2 MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker US30 V2 MT5 is unique Expert Advisor that continues the Stochastic series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker US30 V2 MT5 is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended US30. Expert showed stable results on currencies in 2020-2024 period. No dangerous methods of money management used, no mart
Alpha Striker Smc King MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Alpha Striker SMC KING is unique Expert Advisor that continues the Alpha Striker series of  expert advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The Alpha Striker SMC KING is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs recommended EURUSD. Expert showed stable results on currencies in 2022-2024 period. No dangerous methods of money management used,
Fibonachchi Pro
Shokhboz Mamarasulov
Experts
EA asosiy funksiyalari (odatda bo‘ladi): Fibonacci darajalarini avtomatik chizish: Oldingi kun, hafta yoki sessiya asosida. Trend yo‘nalishiga qarab: Bullish → pastdan yuqoriga, Bearish → yuqoridan pastga. Buyurtma joylashtirish: Buyurtmalarni 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, yoki 78.6% darajalariga yaqin joylashtiradi. SL (Stop Loss) va TP (Take Profit) ni navbatdagi darajalarga qo‘yadi. Lot hajmini boshqarish: Fiks lot (masalan, 0.01) Yoki risk asosida hisoblangan lot (foiz bo‘yicha) Martingale yo
Scalping MultiTimeFrame EA
Shokhboz Mamarasulov
Experts
Scalping MultiTimeFrame EA   is a powerful and flexible Expert Advisor developed for advanced intraday strategies including:   ScalpingRangeSystem   NeutralCandleSystem   NewsTradingSystem   RangeBreakoutSystem This EA offers dynamic trading logic that adapts to different market conditions using   range detection ,   breakout confirmation , and   configurable risk management .   Key Features: Dual Timeframe Logic : Strategy execution on external timeframe (e.g., H2) Range calculati
TimeRangeBreakOut EA
Shokhboz Mamarasulov
Experts
TimeRangeBreakout EA – this is a REAL day trading strategy. It does not use any martingale or grid functions and is based on a logical concept. The TimeRangeBreakout Expert Advisor can be used to trade within time ranges. The market often finds its direction within certain hours and, after breaking through the range, moves along that trend. This expert advisor is designed to trade in the direction of that trend after a breakout within the time range. Nevertheless, you can trade all types of tim
BOSS Scalping Assistant
Shokhboz Mamarasulov
Libraries
BOSS`s Scalping Assistant — это вспомогательный эксперт-советник, предназначенный для упрощения и оптимизации ручной торговли по скальпинг-стратегиям. Советник не открывает сделки автоматически, а помогает трейдеру управлять позициями и рисками. Управление рисками Take Profit (TP) — автоматическая установка уровня прибыли Stop Loss (SL) — контроль убытков Trailing Stop (сопровождение сделки) Функция трейлинг-стопа может быть включена или отключена После достижения заданного уровня прибыли стоп-л
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