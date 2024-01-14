Multi Risk Management
- Utilities
-
Doan Van HaiGold only with Kintech EA
- Version: 1.0
- Activations: 5
Risk Management Tool
- Multi symbols: any symbol you want to manage
- Manage manual orders / orders by EA
- Limit spread
- Open order by timeframe: 1m, 5m, 15m, 30m...
- Auto set SL/TP by point range
- Close orders by symbol
- DCA / Martin option
- Limit lot for DCA - Martin feature
- Close all order when reach drawdown limit
- Can set trading time: open hour - close hour - disable on Friday/Monday