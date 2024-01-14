Multi Risk Management

Risk Management Tool

- Multi symbols: any symbol you want to manage

- Manage manual orders / orders by EA

- Limit spread

- Open order by timeframe: 1m, 5m, 15m, 30m...

- Auto set SL/TP by point range

- Close orders by symbol

- DCA / Martin option

- Limit lot for DCA - Martin feature

- Close all order when reach drawdown limit

- Can set trading time: open hour - close hour - disable on Friday/Monday

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Sergei Sashin
Utilities
HedgeSafe Trade Assistant A risk-first manual trading panel for MetaTrader 5. HedgeSafe helps you prepare, validate and manage a trade directly on the chart before you press BUY or SELL. HedgeSafe is not a signal service, market predictor, AI bot or automatic strategy. It does not choose trade direction and does not promise profit. You remain in control of every trading decision. Main capabilities Lot calculation from a percentage of account balance or a fixed amount in account currency. Stop Lo
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5 (3)
Utilities
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MT5Eezeorder 2
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3 (1)
Utilities
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Trade Copilot MT5
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Utilities
Trade Copilot - Semi-Automatic Risk Management Panel for Gold (XAUUSD) and any instrument Trade Copilot is a semi-automatic trading panel built for manual traders who want an EA's discipline without giving up control of their own entries. You decide the direction and the level - the panel handles risk sizing, stop-loss placement, take-profit management, and trade protection automatically. KEY FEATURES - Risk-based lot sizing - choose Risk %, Risk $, or Fixed Lot; the panel calculates positio
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Indicators
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Utilities
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Utilities
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Utilities
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Utilities
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Indicators
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FREE
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Experts
GOLD/USDT M15 Dynamic ATR Expert Advisor Designed specifically for GOLD/USDT on the M15 timeframe, this Expert Advisor adapts perfectly to non-standard price scales, digits, and tick structures typical of crypto and synthetic gold contracts. By replacing fixed points with dynamic ATR volatility metrics, it delivers robust risk control and precision execution. Key Features Dynamic ATR Risk Management: Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated using ATR multipliers based on real-tim
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Utilities
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Protective stop and tp assistant
Lawrence Chilambe Mkandawire
Utilities
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Trading Utility
Tahir Hussain
Utilities
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
WolfgangThePatternGuru
Humphrey Mangera
Libraries
Key Features: 200+ Fully Implemented Patterns   across all categories Advanced Market Structure Analysis Smart Money Integration   (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity) Professional Risk Management Multi-Timeframe Analysis AI-Powered Confidence Scoring Advanced Visualization Real-time Alerts Pattern Categories: Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.) Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.) Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.) Harmonic Pattern
FREE
Trade Manager Tool MT5
Le Van Phat
5 (2)
Utilities
Product introduction : Trade Manager Tool for MT5 Trade Manager Tool will help trader calculate almost exactly the risk based on your account automatically. Along with that, there are features to support capital preservation with Trailing Stop, BreakEven, Risk Limit such as Daily Limit Profit/Loss,etc.. helps you avoid overtrading.In particular, the panel is simply designed with many interactive buttons inside the panel and outside the chart to help trader interact more easily.These features re
Recovery Manager Panel MT5
Vudhibhumi
Utilities
Recovery Manager Panel MT5 is a manual order management panel for traders who want to manage open positions directly from the chart in a clearer and more organized way. This tool is not a signal robot. It does not predict market direction, generate entry signals, or trade automatically based on market forecasts. Instead, it helps traders work with positions that are already open. You can calculate possible recovery lot sizes, view estimated target levels on the chart, and use available floating
Advanced NNFX Trade Panel With News Filter MT5
Manuel Alejandro Cercos Perez
Utilities
Complete Trade Panel for the No Nonsense Forex method: This panel encapsulates almost all things you will need to execute your own NNFX algorithm, helping you trade even faster and easier. It has 3 parts: Symbol Panel Switch to any symbol in your charts quickly by pressing its name. Additional information can be displayed in the panel: currently open trades , correlation of those trades with other symbols (except if their stop loss is in breakeven or positive) and upcoming news (next daily candl
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilities
The purpose   of this utility is to manage one or more subwindow in the same chart by opening and closing them through a button or the keyboard keys How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. First of all install
Bastion Prop Firm Risk Manager
Joseph Andrew Steele
Utilities
Bastion is a monitor-and-close-only risk manager for prop-firm traders. It watches your account against your firm's daily-loss and maximum-drawdown limits in real time and force-closes your open positions BEFORE you cross a line. It never opens a trade of its own, so it stays fully within the tools allowed by FTMO, FundedNext, The5ers, FTUK and FXIFY. Why traders fail challenges A large share of failed evaluations end on a single daily-loss breach: a moment of inattention, a news spike, one tra
Local Copy Trading Utility
Tarrab Ali
Utilities
Local Copy Trader Utility - Professional Copy Trading System Overview Local Copy Trader Utility is the complete solution for mirroring trades between MetaTrader 5 accounts. With both Master and Slave functionality in one powerful Expert Advisor, it delivers reliable, lightning-fast trade copying with zero external dependencies. Perfect for managing multiple accounts, following trading signals, or transferring trades between brokers, this system ensures your positions stay perfectly synchronized
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Utilities
Fast execution utility for manual traders. Drag-and-drop visual trading, split take-profits, and single-ticket management system. Speed, Precision, and Risk Control. KAB Trade Manager is built for traders who need to execute fast but keep risk tight. It integrates all essential tools into floating, collapsible windows. Core Functions: Instant Order Execution:   Market and Pending orders with automatic Lot sizing based on SL distance. Focus Ticket Manager:   A dedicated window to monitor and mana
Timeframe Trading Limiter
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilities
Timeframe Trading Limiter is a professional risk management and trade discipline utility designed for MetaTrader 5. It empowers traders to enforce strict, automated limits on the number of trades and the maximum allowable drawdown within each trading period, based directly on the chart timeframe selected. Whether you are a discretionary trader prone to overtrading, a prop firm challenge participant needing to adhere to strict rules, or an algorithmic trader running multiple strategies, this tool
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
Utilities
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
EEFX Trade Manager
Andro Luis Da Costa
Utilities
EEFX Trade Manager Tool Lite v1.09 EEFX Trade Manager Tool Lite is a clean and simple trade management and planning tool for MetaTrader 5. It is designed for manual traders who want better control over risk, cleaner chart planning, and a simple dashboard for managing exposure. The tool includes a Risk Manager tab and a Trade Planner tab. It helps traders set risk limits, plan BUY and SELL setups visually, and manage open trade exposure directly from the chart. How to use this tool (Video) https:
FREE
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilities
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
Apex Signal Stream Trade Panel
Stephen Davies
Utilities
Apex Signal Stream – Trade Panel Version 1.3.0 | For MetaTrader 5 Overview Apex Trade Panel is a fully on-chart trading panel with two modes: Manual — precise control over every order, from lot sizing and SL/TP logic to trailing methods and batch close filters; and SignalStream auto-trade — the panel polls the Apex Signal Stream server over HTTPS and executes incoming signals behind 10 safety gates, reporting every outcome back. Manual mode works standalone; SignalStream is OFF until enabled wit
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Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (216)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (673)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (167)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Before making a purchase, you can test the demo version on a demo account. Download the trial version of the application for a demonstration account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk cal
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (5)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (8)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
5 (1)
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT5 — professional trading control center for MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE is a premium chart-based trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 5 . It is designed for traders who want faster execution, clearer position control, structured trade management, visual level planning and a professional workflow directly from the chart. This is not only a BUY / SELL panel. PRO SE combines manual trading, pending orders, position management, partial exits, b
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Copier Ultimate
Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
5 (4)
Utilities
Trade Copier Ultimate - Telegram to MT5 Signal Copier Trade Copier Ultimate automatically copies Telegram trading signals into MetaTrader 5. The EA can read signal messages, detect the symbol, order type, entry price, Stop Loss, Take Profit levels and selected update commands, then execute or manage the trade in MT5 using your lot and risk settings. It is more than a basic Telegram to MT5 copier. TCU also supports Bot API and user-account Bridge workflows, Discord signal routing, local MT5 to MT
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Trump Shock Guard
Thomas Christoph Lipka
Utilities
TRUMP SHOCK – Real-Time Market Protection for MT5 TRUMP SHOCK is a MetaTrader 5 risk-management utility designed to react to sudden market-moving news and unexpected volatility. Markets such as Gold, Oil and USD-related instruments can move within seconds following major political statements or breaking news. TRUMP SHOCK monitors important Truth Social posts and general breaking news and can automatically trigger predefined protective actions in MetaTrader 5 — helping you reduce unwanted exposur
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilities
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Bneu Prop Firm Pass System
Marvinson Salavia Caballero
Utilities
BNEU PROP FIRM PASS SYSTEM v2.35 PRODUCT OVERVIEW Bneu Prop Firm Pass System is a professional risk management and account protection utility for MetaTrader 5. Attach to any chart and configure your account rules. The system monitors daily loss, maximum drawdown, profit target, trading days, open risk, margin usage, news events, pending orders, weekend restrictions, and rollover restrictions from one dashboard. It includes a 5-tab premium dashboard, prop firm presets, custom rules, Risk Senti
News Filter EA
Rashed Samir
5 (1)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version Ma
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (8)
Utilities
Risk Manager Pro MT5 is an account protection Expert Advisor for traders who want strict risk control inside MetaTrader 5. The utility monitors your account equity, daily and weekly results, drawdown, open positions, trade count, consecutive losses, and trading hours. When a configured limit is reached, it can automatically close positions, cancel pending orders, stop other EAs, send notifications, or close the terminal. Instead of relying on discipline during a stressful trading session, you de
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Kintech Gold MT4
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input [3. Max spread]: 55 - Input [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]: 1000 3. If you want to attach to one more Window, please set input [1. Number EA] to any number you want (eg: from 1 to 9)
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 If you want daily trade, this signal maybe not suit with
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