SupRes Master

O SupRes Master é ferramenta essencial para traders, fornecendo alertas instantâneos sempre que o preço de um ativo fecha acima de uma resistência crucial ou abaixo de um suporte vital.


Além disso, ele simplifica a análise técnica ao destacar esses níveis críticos no gráfico, usando cores distintas para identificar níveis de suporte em azul e níveis de resistência em vermelho.


Essa abordagem visual torna mais fácil para os traders identificarem oportunidades de entrada ou saída, melhorando significativamente a eficácia de suas estratégias de negociação.


Recommended products
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
EZ Trends
Guillermo Pineda
Indicators
EZ Trends  is a precision trend detection indicator designed to make market structure shifts easier to spot in real time. Using a unique EMA–HMA hybrid band system, it highlights trend direction with adaptive candle coloring, andplots reaction levels at the start of each new trend The result is a practical tool that keeps traders aligned with momentum while filtering out market noise. KEY FEATURES Trend Detection Logic A three-line channel built from the average of an EMA and HMA (midline). Exp
Start Midas Displacement Channel
Ricardo Almeida Branco
Indicators
Midas is the acronym for Market Interpretation / Data Analysis System is a trade approach started in 1995 by technical analyst Paul Levine and later developed by Andrew Coles, PhD and David Hawkins. Learn more in the book MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets , (I saw that it is possible buy via Amazon). The positive points in relation to the Midas-based indicators are the prediction of movement reversal points, the negative point is the subjectivi
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
Indicators
The Fibonacci series.  This number sequence is formed as each subsequent number is a sum of the previous two. it turns out that it refers to its neighbors in the ratio 0.618 and 1.618 The most commonly used method for measuring and forecasting the length of the price movement is along the last wave, which ended in the opposite direction The Fibonacci Waves indicator could be used by traders to determine areas where they will wish to take profits in the next leg of an Up or Down trend.
Ava IcT Pro Signals Sinais Profissionais
Antonio Vagner De Almeida
Indicators
Descrição sugerida (português) AVA ICT Pro Signals é um indicador profissional para MetaTrader 5 baseado em conceitos ICT, projetado para encontrar pontos de reversão e continuidade com alta precisão. Ele combina pivôs inteligentes, detecção de FVG e leitura de momentum para gerar sinais de compra e venda visualmente claros no gráfico. O indicador não repinta, é leve e funciona em qualquer par e timeframe, o que permite usar a mesma lógica em Forex, índices, ouro e criptomoedas. As entradas são
FIbonacci Robot Scalper
Gabriel Henrique Souza Gaya
Experts
Fibonacci Robot Scalper – Revolutionize Your Profits with Automated Fibonacci Analysis! Advertising Content: FIBO BREAK PRO – The Trading Robot that Combines Fibonacci Wisdom with the Precision of Automation! Developed for traders seeking consistency and efficiency in the markets, FIBO BREAK PRO is a next-generation Expert Advisor (EA) that operates based on the 61.8% Fibonacci level, integrating multiple trend filters and advanced risk protections. Why Is FIBO BREAK PRO the Right Choice for You
US Market Breakout Robot
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilities
NY Open Breakout EA is a fully automated trading robot specifically designed to capture strong breakouts during the New York trading session, focusing on major forex pairs and indices correlated with the US Dollar. Key Features: Automatically defines the trading zone based on customizable time settings. Opens trades when the price breaks above or below the identified zone. Smart built-in risk management with automatic stop loss and take profit settings. Advanced Martingale loop system to reco
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Bouble Side Indicator for MT5 is part of the toolkit (Wyckoff Academy Wave Market) The Weis Wave Bouble side Indicator for MT5 was created based on the already established Weis Wave created by David Weis. The Weis Wave Double Side indicator reads the market in waves as it was done by R. Wyckoff in 1900. It helps in the identification of effort x result, cause and effect, and Supply and demand Its differential is that it can be used below the zero axis, further improving plus operat
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicators
Seasonal MT5 Indicator  Discover the power of market seasonality with the Seasonal MT5 indicator, designed for the daily timeframe to identify and visualize recurring price patterns based on historical data. Perfect for traders seeking a data-driven edge in forex, stocks, or commodities. Key Functionalities: - Plots a seasonal trend line based on historical daily price data, highlighting predictable market cycles. - Displays a straight line connecting seasonal extremes for trend reference. - D
AlgoRhythm Pro 2
Nurettin Polat
Utilities
### AlgoRhythm Pro: Catch the Market Rhythm, Maximize Your Profits! Hello Forex Traders, Do you want to catch the market's rhythm and achieve consistent profits? **AlgoRhythm Pro** is perfect for you! With a grid and martingale strategy combined with advanced trend analysis, manage your automated trading intelligently. This robot was developed with years of experience and has successfully passed thousands of backtests. No more manual intervention needed – let AlgoRhythm Pro handle the rhythm
Pip Melody
Nguyen Thanh Cong
Experts
Introducing Pip Melody , the Forex expert advisor that captures the rhythmic ebb and flow of the market with the finesse of a seasoned trader. Just as a composer crafts melodies, Pip Melody identifies and seizes market waves, transforming them into profitable trading opportunities. This expert advisor analyzes market trends and patterns, recognizing the harmonic cycles that others miss, and executes trades with precision and grace. OPENING SALE! Only 5 copy left at 66$, price will be increased b
Visual Risk Manager
Fevzi Sariay
Utilities
Tired of fumbling with lot size calculations and manually managing every trade? The Visual Risk Manager (VRM) is a professional-grade trading panel designed to streamline your trading and enforce discipline. This Expert Advisor is not a strategy; it's a powerful utility that allows you to manage your risk and execute trades with unparalleled speed and precision, directly from your chart. Why You Need the Visual Risk Manager Stop letting emotions and guesswork control your trading. VRM ensures t
Percent Levels
Cinthia Regina De Moraes
Indicators
Indicador tipo 2mv frequência mostra os níveis percentuais no mercado financeiro que tendem a ser zonas realmente importantes para os traders. Observem que o preço segue um fluxo e uma frequência que se enquadram em canais percentuais de movimento,  tradicionalmente traçados por níveis Fibonacci. O indicador LevelsPercent traça linhas em pontos específicos de percentual configurados pelo usuário e "pode" anteceder possíveis níveis de SUPORTE e RESISTÊNCIA. A leitura do mercado e a identificação
Sync Crosshair
Mohammadreza Bahreyninejad Kermani
4.67 (3)
Utilities
Sync Crosshair — Multi-Chart Cursor Synchronization for MT5 See everything, everywhere, at the same time. Sync Crosshair is a lightweight yet powerful indicator for MetaTrader 5 that instantly synchronizes your crosshair across all charts where it is installed. Move your mouse on one chart, and the exact time/price position appears on every other chart — effortless precision for serious traders. Why Sync Crosshair? Multi-Chart Analysis Made Simple — compare symbols and timeframes side by sid
FREE
TrendlyOP MT5
Meryem Sabir
Indicators
TrendlyOP – Professional Non-Repaint MT5 Indicator TrendlyOP is a professional-grade MT4 indicator built for traders who refuse repainting, delays, or unreliable signals. It delivers   clear, real-time buy and sell signals   you can trust—exactly when you need them. 100% Non-Repaint & No Recalculation TrendlyOP   never repaints and never recalculates   past signals. Once a signal appears on your chart, it is locked forever. No tricks. No hindsight. What you see is the real market behavior.  
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Experts
PAM SCALPER (Price action momentum scalper) analyses historical price data to identify supply and demand zones where liquidity is high and enters with momentum of the institutional money flow. The EA extrapolates areas to either buy or sell from historical price action and volume data.  If you want to backtest this EA or any other scalper EA, you must use high quality tick data. The historical data your broker provides through MT5 will give inacurate test results. You can follow my guide how to
Chart Watermark MT5 Premium
Henrique Freire Confessor
Utilities
This utility tool shows the ticker symbol, timeframe, and description information as a watermark on the chart. Text resizes automatically according to chart size. It is useful to identify the correct chart when multiple charts are shown on the screen.  Premium version supports changing font name and color independently for symbol name and description,  and defining screen location for symbol placement.  See the demonstration video below! Symbol Name Inputs: Font Name: Specifies font used.  Needs
Tesla Robo Inteligente
Lucas Marcelo Ribeiro
Experts
O Robô Tesla nasceu da união entre tecnologia, disciplina e visão de futuro. Ele não é apenas um software, mas sim um parceiro estratégico para quem busca se aproximar do universo dos investimentos de forma inovadora, inteligente e alinhada às transformações do mercado financeiro global. Vivemos em uma era marcada pela velocidade da informação e pela evolução constante da tecnologia. Processos que antes demandavam horas de estudo, cálculos complexos e execução manual, hoje podem ser otimizados c
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicators
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indicators
For those who appreciate Richard Wyckoff approach for reading the markets, we at Minions Labs designed a tool derived - yes, derived, we put our own vision and sauce into this indicator - which we called Waves PRO . This indicator provides a ZigZag controlled by the market volatility (ATR) to build its legs, AND on each ZigZag leg, we present the vital data statistics about it. Simple and objective. This indicator is also derived from the great book called " The Secret Science of Price and Volum
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The indicator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" for MT5 has been created to facilitate analysis at trade time. The HLC Bar was used by Richard Wyckoff and is currently widely used in "VSA" operations. Wyckoff found that using High, Low, and Close made the graph much cleaner and easier to analyze. The Indicator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" allows: # Change the bar width; # Leave the bar the same color; # And highlight the bar that opened and closed at the same price. Colors and width is easily modified in settings
VR Pivot MT5
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Pivot is an indicator of key pivot points. Pivot points are a special type of support and resistance levels that are used to determine the strongest price zones. Professional traders use pivot levels to determine prices at which there is a high probability of a price reversal. The levels are calculated using special mathematical formulas, which include the closing, opening, high, and low prices of the previous time period. The most effective is the daily period. It is important to note that a
Group Trades SL TP Portfolio SL TP
Shailendra Singh
Utilities
Basket trading /Basket SL TP/Portfolio SL TP/ Group Trade SL TP This is very good utility when you want set SL TP for many open trades  or portfolio As soon your account equity reach SL or TP , This EA will close all trades . you are allowed to change SL and TP any time. Also you need not to monitor group trades all the time you just set SL and TP in utility and relax once SL / TP situation will come all trades will be closed  automatically. SL and TP are in $Amount like 100$ SL and 500$ TP
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilities
RENKO PRICE ACTION ATR is an "Expert Advisor" developed through the construction of the Renko Chart where each BRICK has the size calculated through the ATR of the period selected by the user. Renko charts are designed to filter out minor price movements, thus making it easier for traders to focus on important trends. Due to its efficiency in detecting price trends, it is also possible to clearly identify supports and resistances as well as top and bottom divergences, thus making better use of t
Macd Multi Timeframe Scanner
Jalitha K Johny
Indicators
MACD Multi Time Frame Scanner MACD Scanner MT5 is a powerful and easy-to-use dashboard tool that scans the MACD indicator across multiple symbols and multiple timeframes in real-time. It gives you a complete market overview at a glance, helping you spot bullish and bearish MACD crossovers instantly — without switching between charts. 1. Multi-Symbol / Multi-Timeframe Scanning Allow user to set a watchlist (symbols to scan). Scan across multiple timeframes (M1 → MN). Show signals (Bullish / Beari
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilities
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
TP SL Bot MT5
Ruslan Brezovskiy
Utilities
TP SL Bot is a utility that automatically sets Stop Loss and Take Profit for newly opened orders in several ways. There is also a function for calculating the volume that you need to open the trade to get the desired amount with the specified Stop Loss / Take Profit size. There are several options for calculating the size and setting parameters: 1. Setting based on the amount specified by the user as a percentage of the current deposit balance. 2. Setting as the amount entered by the user. 3. Se
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indicators
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 5. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo | MT4 Version | Discord Version Who this is for Traders who follow one or more signal provi
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account typ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilities
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilities
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Filter:
No reviews
Reply to review