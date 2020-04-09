SupRes Master
- Utilities
- Jhyonata Jhyeison Abreu Rodr
- Version: 2.1
- Activations: 5
O SupRes Master é ferramenta essencial para traders, fornecendo alertas instantâneos sempre que o preço de um ativo fecha acima de uma resistência crucial ou abaixo de um suporte vital.
Além disso, ele simplifica a análise técnica ao destacar esses níveis críticos no gráfico, usando cores distintas para identificar níveis de suporte em azul e níveis de resistência em vermelho.
Essa abordagem visual torna mais fácil para os traders identificarem oportunidades de entrada ou saída, melhorando significativamente a eficácia de suas estratégias de negociação.