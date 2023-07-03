MK Trade Helper mt5

Отличный помощник для тех кто грамотно распоряжается своими рисками. Данный помощник просто не заменим если у вас всегда должен быть фиксированный риск на сделку. Помогает автоматически высчитывать лот в зависимости от вашего риска. Теперь можно не беспокоиться о том каким будет ваш Stoploss, риск всегда будет одинаковый. Считает объем сделок как для рыночных ордеров так и для отложенных. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, так же есть некоторые дополнительные функции для упрощения вашей торговли.


Подробная инструкция использования

Для начала давайте разберемся со стартовыми настройками.

  • Show "Pieces of lot" buttons - Данная настройка отвечает за отображение панели "кусочки лота", данная панель  дробит ваш основной риск на его части, кнопки "100%",  "50%",  "25%" и  "10%" говорят сами за себя
  • Button "Buy" color, Button "Sell" color, Button's  text color, Buttons "Pieces of lot" color, Pressed button "Pieces of lot" color, Stop Loss line color, Other buttons color, Other lines color - отнесем эти настройки в одну категорию так как они выполняют одинаковые функции, это настройка цветов для элементов управления.
  • Use drawing panel -  Данная настройка отвечает за отображение панели рисования в правом верхнем углу, панель рисования упрощает рисования разных фигур (линии, прямоугольники, сетка Фибоначчи) ее мы подробнее разберем ниже.
  • Use hot keys -  Данная настройка включает и выключает горячие клавиши для панели рисования. Горячие клавиши можно посмотреть при наведении на элемент управления во всплывающей подсказке.
  • Show spread informer -  Данная настройка включает и выключает информер. Информер имеет такие функции как показатель спреда, показатель профита в пипсах, показатель профита в валюте депозита и показатель математического ожидания.
  • Show profit in money -  Данная настройка включает и выключает показатель профита(в валюте депозита).
  • Show profit in points -  Данная настройка включает и выключает показатель профита(в тиковых пипсах).
  • Show mathematical relation   Данная настройка включает и выключает показатель математического ожидания.
  • Show spread    Данная настройка включает и выключает показатель текущего спреда (в тиковых пипсах) .
  • Default text color, Profit text color и Loss text color - Настройки цветов информера в разных состояниях(в состоянии пробыли, убытке и обычном состоянии).

Теперь по говорим об использовании данного инструмента.


  • Для того что бы открыть рыночный ордер нужно нажать на кнопку Buy или Sell, после чего появится линия Stoploss, выставите линию туда где будет находится ваш Stoploss при открытии сделки и нажмите на кнопку Ok которая появилась в левом верхнем углу. Для отмены можно удалить линию или нажать кнопку Cancel.
  • Для выставления отложенных ордеров вам необходимо нажать на кнопку Limit Order. Появится линия отложенного ордера, выставите ее в необходимую зону где вы хотите открыть отложенный ордер. Затем нажмите на кнопочку Buy или Sell появившиеся под кнопкой Limit Order. После всего так же выставите ваш Stoploss в нужное ваше место и нажмите кнопку Ok. Для отмены нажмите кнопочку Limit Order еще раз.
  • Для установки риска на сделку нажмите на кнопку Settings MM, в появившемся окне введите нужное значение в валюте депозита и нажмите Ок.
  • Для того что бы закрыть все открытые сделки во всем терминале нажмите All Profit Fixation, для того что бы закрыть все сделки по данному инструменту нажмите  Profit Fixation.
  • Для того что бы локировать позиции обратным ордером нажмите Position Lock.
  • При нажатии на кнопку Safe ваша открытая позиция будет закрыта объемом равным вашему Stoploss, то есть вы можете сделать сделку безубыточной не перенося Stoploss в зону безубыточности. Например вы видите прибыль по сделке втрое превышающий ваш убыток(мат ожидание 1/3). Вы нажимаете эту кнопку и сделка закроется на 1/4 вашего имеющегося объема, таким образом прибыль закрытой части позиции будет ровняться вашему убытку по Stoploss и вам теперь все равно куда пойдет цена потому что вы останетесь как минимум при своих даже в случае закрытия сделки по Stoploss. Размер закрытой части будет зависеть от положительного мат.ожидания по вашей сделке. Пример 1:1 - закроется половина, 1:2 - закроется 1/3, 1:5 - закроется 1/6 от текущего объема. Простая математика позволяет сохранить вам нервы.

Поговорим о панели рисования и горячих клавишах

  • Для того что бы нарисовать прямоугольник вам нужно нажать либо на S либо B, в зависимости от того какого цвета вы хотите прямоугольник. Для непрерывного рисования используйте горячие клавиши, для этого нажмите на кнопку R на клавиатуре, а затем нажмите на кнопку S или B на клавиатуре в зависимости от цвета. После этого вам необходимо мышкой кликнуть в место на графике где будет находится верхний левый угол прямоугольника а затем так же кликнуть мышкой на графике где будет находится правый нижний угол прямоугольника, и он автоматически от рисуется. Таким образом можно продолжать дальше кликать по графику рисуя прямоугольники до тех пор пока не нажмете на клавиатуре кнопку Esc.
  • Для того что бы нарисовать уровни Фибоначчи вам нужно нажать либо на Fibo S либо Fibo B, в зависимости от того какого цвета вы хотите сетку. Для непрерывного рисования используйте горячие клавиши, для этого нажмите на кнопку F на клавиатуре. После этого вам необходимо мышкой кликнуть в место на графике где будет находится начало сетки а затем так же кликнуть мышкой на графике где будет находится конец сетки, и она автоматически от рисуется. Таким образом можно продолжать дальше кликать по графику рисуя сетки до тех пор пока не нажмете на клавиатуре кнопку Esc. Цвет сетки система определяет сама в зависимости от того в каком направлении была нарисована сетка на графике.
  • Для того что бы нарисовать линию тренда вам нужно нажать либо на Trend S либо Trend B, в зависимости от того какого цвета вы хотите линию. Для непрерывного рисования используйте горячие клавиши, для этого нажмите на кнопку T на клавиатуре. После этого вам необходимо мышкой кликнуть в место на графике где будет находится начало линии а затем так же кликнуть мышкой на графике где будет находится конец линии, и она автоматически от рисуется. Таким образом можно продолжать дальше кликать по графику рисуя линии до тех пор пока не нажмете на клавиатуре кнопку Esc. Цвет линии система определяет сама в зависимости от того в каком направлении была нарисована линия на графике. После первой, последующие линии начинают рисоваться от конца предыдущей таким образом не приходится кликать по два раза.
  • Для того что бы нарисовать вертикальную линию вам нужно нажать либо на VLine. Для непрерывного рисования используйте горячие клавиши, для этого нажмите на кнопку V на клавиатуре. После этого вам необходимо мышкой кликнуть в место на графике где будет находится линия и она автоматически от рисуется. Таким образом можно продолжать дальше кликать по графику рисуя линии до тех пор пока не нажмете на клавиатуре кнопку Esc.
  • Для того что бы нарисовать горизонтальную линию вам нужно нажать либо на HLine S либо HLine B, в зависимости от того какого цвета вы хотите линию. Для непрерывного рисования используйте горячие клавиши, для этого нажмите на кнопку H на клавиатуре, а затем нажмите на кнопку S или B на клавиатуре в зависимости от цвета. После этого вам необходимо мышкой кликнуть в место на графике где будет находится линия и она автоматически от рисуется. Таким образом можно продолжать дальше кликать по графику рисуя прямоугольники до тех пор пока не нажмете на клавиатуре кнопку Esc. Цвет линии можно сменить нажав на клавиатуре противоположную кнопку, например был включен цвет 'B' вы нажимаете на 'S' на клавиатуре и теперь все линии будут цвета 'S'.


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Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special  Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
Utilities
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilities
Chart Walker Analysis Engine | Machine-led instincts Recommended Time Frames M30, H1 TRADING INTEGRITY: CHART WALKER NEVER REPAINTS ITS SIGNALS. What you see is EXACTLY what you get. Unlike standard indicators that alter past data to look profitable, the Chart Walker Analysis Engine locks its signals into market history the exact millisecond a candle closes.  ONCE PRINTED, IT STAYS FOREVER.  No vanishing Signals. No shifted entries. No historical manipulation. Every buy and sell alert remains
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
Utilities
The Wall Street Player (Master version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and a
FxStrike999SPT
Andrei Bogdanov
Utilities
FxStrike999_SPT_bot prop helper is a one-of-a-kind bot that is designed specifically for those who have problems with psychology, for those who have problems with psychology. Who does not put stops and does not take profits, and eventually loses their deposits. But with our bot, all these problems will be solved!  With FxStrike999_SPT_bot you will reach a new level of trading, where your deposit will grow steadily  and you will stop worrying about your positions, the bot itself will set a stop
Trade Panel by Profectus AI
New Capital B.V.
Utilities
Cheers, traders! In today's video, dive into the world of advanced trading with our exclusive Trade Panel. This Cyber Monday, we're offering a special deal – get access for only $27 instead of the usual $60! In this tutorial, we explore a semi-automated trading system that empowers manual traders to seize opportunities effectively. Watch as we demonstrate using real market scenarios, showing you how to set up trades, manage risk, and maximize profits. Key Features of the Trade Pan
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
Utilities
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
Utilities
IMPORTANT NOTE THIS EA IS NOT FULLY AUTOMATED, IT ONLY TAKES POSITIONS IN ZONES YOU DEFINE IT ASSISTS YOU. SO YOU NEED TO WATCH THE CHART CLOSELY THE MAIN POINT OF THIS EA IS TO FORCE THE TRADER TO RESPECT ENTRY RULES <<CONFIRMATION IS THE KEY>>. SO THE TRADER WILL ONLY LOOK FOR ZONES THE EA WILL LOOK FOR CONFIRMATION CANDLES AND ENTER IF A CONFIRMATION IS FOUND FOR EXAMPLE: If price is in a Bullish zone. Rule, look for buys. If Bullish Candlestick Pattern  or any other bullish candle pattern s
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilities
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilities
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Modify TP SL in batches MT5
Xin You Lin
Utilities
The main function of this EA: Quick batch modification stop profit stop loss to the specified price position. For example: you have five XAUUSD  BUY orders, the opening price is 2510, 2508, 2506, 2504, 2495you can through this EA, batch unified change the profit is 2530, stop loss is 2480.Good luck with your deal! Wechat：FX-AIEA QQ：2813871972 Email：lxy284628@163.com Wechat public account: Xinyou Jinke FXAIEA.com Welcome to your attention ( Xinyou Jinke FXAIEA.com) Around A1, big data, cloud com
MT5 OptiBooster
Andrey Dik
Utilities
Dear traders and investors! We present to you the MT5 Optimization Booster – an innovative product that will revolutionize your optimization experience on MetaTrader 5! The MT5 Optimization Booster is based on the innovative Quantum Swap Protocol (QSP) algorithm – a unique proprietary optimization strategy that forms the core of the product and elevates the process of finding optimal solutions to a new level. After the purchase , be sure to contact me . The product is designed to enhance the ca
More from author
MK Trade Helper
Mikhail Kulagin
Utilities
Отличный помощник для тех кто грамотно распоряжается своими рисками. Данный помощник просто не заменим если у вас всегда должен быть фиксированный риск на сделку. Помогает автоматически высчитывать лот в зависимости от вашего риска. Теперь можно не беспокоиться о том каким будет ваш Stoploss, риск всегда будет одинаковый. Считает объем сделок как для рыночных ордеров так и для отложенных. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, так же есть некоторые дополнительные функции для упрощения вашей то
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