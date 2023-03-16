GoodtradeGoodX Tradercropy A

基于Goodtrade/GoodX 券商推出的黄金双仓对冲套利的交易模型/策略/系统，在日常的操作遇到的问题：

1、B账户跟随A账户即刻下单。

2：A账户 下单后  B账户 自动抄写止损止盈。

3：A账户平仓B账户同时平仓。

4：B账户平仓A账户也平仓。

5：不利点差下拒绝下单。

6：增加有利点值因子。

通过解决以上问题，改变了熬夜、手工出错、长期盯盘、紧张、恐慌、担心、睡眠不足、饮食不规律、精力不足等问题

目前解决这些问题后,有效提升了工作效率和盈利比例，由原来月10%盈利率提升到月45%的最佳盈利率。

原来的一名交易员只能管理操作两组账户，通过此EA提高到操作管理高达16组交易账户，或许你可以超越我们的记录，期待你的经验交流。

此EA分为：GoodtradeGoodX Tradercropy A      GoodtradeGoodX Tradercropy B     是一个组合EA，假设您购买的额  GoodtradeGoodX Tradercropy A  必须同时购买 GoodtradeGoodX Tradercropy B  两个组合使用会到最佳效果。  

GoodtradeGoodX Tradercropy A ：用在goodtrade/goodX APP上：绑定的下单账户，一般为550XXXX 、

GoodtradeGoodX Tradercropy B  ：用在B账户或者560XXXX，或者子账户

重要的事情看三遍：一定要注意 使用方式，否则产生不了庞大的盈利效果。

祝你有好的交易体验，如果你从未参与过此交易产品，又对丰厚利润产生浓厚的兴趣，请私信，我会分享一些经验帮助到你。

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基于Goodtrade/GoodX 券商推出的黄金双仓对冲套利的交易模型/策略/系统，在日常的操作遇到的问题： 1、B账户跟随A账户即刻下单。 2：A账户 下单后  B账户 自动抄写止损止盈。 3：A账户平仓B账户同时平仓。 4：B账户平仓A账户也平仓。 5：不利点差下拒绝下单。 6：增加有利点值因子。 通过解决以上问题，改变了熬夜、手工出错、长期盯盘、紧张、恐慌、担心、睡眠不足、饮食不规律、精力不足等问题 目前解决这些问题后,有效提升了工作效率和盈利比例，由原来月10%盈利率提升到月45%的最佳盈利率。 原来的一名交易员只能管理操作两组账户，通过此EA提高到操作管理高达16组交易账户，或许你可以超越我们的记录，期待你的经验交流。 此EA分为： GoodtradeGoodX Tradercropy A         GoodtradeGoodX Tradercropy   B     是一个组合EA，假设您购买的额    GoodtradeGoodX Tradercropy   A  必须同时购买   GoodtradeGoodX Tradercropy   B  两个组合使用会到最
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