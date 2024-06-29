Sabira Reactive
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
IMPORTANT NOTE THIS EA IS NOT FULLY AUTOMATED, IT ONLY TAKES POSITIONS IN ZONES YOU DEFINE
IT ASSISTS YOU. SO YOU NEED TO WATCH THE CHART CLOSELY
THE MAIN POINT OF THIS EA IS TO FORCE THE TRADER TO RESPECT ENTRY RULES
<<CONFIRMATION IS THE KEY>>. SO THE TRADER WILL ONLY LOOK FOR ZONES
THE EA WILL LOOK FOR CONFIRMATION CANDLES AND ENTER IF A CONFIRMATION IS FOUND
FOR EXAMPLE: If price is in a Bullish zone. Rule, look for buys. If Bullish Candlestick Pattern
or any other bullish candle pattern spotted, the EA will enter trade and place sl and tp