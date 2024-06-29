Sabira Reactive

IMPORTANT NOTE THIS EA IS NOT FULLY AUTOMATED, IT ONLY TAKES POSITIONS IN ZONES YOU DEFINE
IT ASSISTS YOU. SO YOU NEED TO WATCH THE CHART CLOSELY
THE MAIN POINT OF THIS EA IS TO FORCE THE TRADER TO RESPECT ENTRY RULES
<<CONFIRMATION IS THE KEY>>. SO THE TRADER WILL ONLY LOOK FOR ZONES
THE EA WILL LOOK FOR CONFIRMATION CANDLES AND ENTER IF A CONFIRMATION IS FOUND
FOR EXAMPLE: If price is in a Bullish zone. Rule, look for buys. If Bullish Candlestick Pattern 
or any other bullish candle pattern spotted, the EA will enter trade and place sl and tp


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Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
WPR with 2 Moving Averages MT5 rq
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Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
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The Scalper by Profectus AI
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Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
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Experts
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Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
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Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
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Trade Copier Ultimate - Telegram to MT5 Signal Copier Trade Copier Ultimate automatically copies Telegram trading signals into MetaTrader 5. The EA can read signal messages, detect the symbol, order type, entry price, Stop Loss, Take Profit levels and selected update commands, then execute or manage the trade in MT5 using your lot and risk settings. It is more than a basic Telegram to MT5 copier. TCU also supports Bot API and user-account Bridge workflows, Discord signal routing, local MT5 to MT
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