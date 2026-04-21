



#BITCOIN (#BTCUSD): Very Bullish Pattern 💰





📈Bitcoin is positioned to grow more after a confirmed breakout

of a resistance line of a bullish flag pattern on a 4h time frame.





Expect a price rise to 77830 level.

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4H time frame





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