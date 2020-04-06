SMC Range Breakout EA MT4

Wir stellen Ihnen den SMC Range Breakout EA vor, Ihr Tor zur Nutzung des unglaublichen Potenzials des Smart Money-Konzepts. Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie einen datengesteuerten Ansatz, der Ihren Handel zu neuen Höhen führen wird.

Getestet auf GBP/JPY mit vielseitigen Zeitrahmen: Umfangreiche Tests wurden hauptsächlich für das Paar GBP/JPY durchgeführt, und der Range Breakout EA hat über verschiedene Zeitrahmen hinweg eine günstige Leistung gezeigt. Während der Schwerpunkt auf der 1-Stunden-Perspektive lag, wird es Händlern empfohlen, das Potenzial des Systems für verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen zu erkunden.

Metatrader 4, Link



Währungspaar: GBPJPY
Zeitrahmen: M5/M15/H1/H4
Mindesteinzahlung: 50 € – €€
Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
Broker: Ich nutze IC Markets. Aber welcher Broker auch immer die Konten mit den niedrigsten Spreads hat
WICHTIG: Für beste Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit geringer Streuung zu verwenden!
Kontotyp: Absicherung
Jeder Trade ist mit 20 Pips SL geschützt
Hauptmerkmale:

Intelligente Geldanalyse: Unser SMC Range Breakout EA verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Aktivitäten der wichtigsten Finanzinstitute auf dem Markt sorgfältig zu analysieren. Durch die Erkennung ihres Auftragsflusses können Sie fundierte Handelsentscheidungen auf der Grundlage des Smart Money-Konzepts treffen.
Fake-out-Handelsstrategie: Verabschieden Sie sich von falschen Ausbrüchen und frustrierenden Verlusten. Unser EA ist sorgfältig darauf ausgelegt, Fake-Outs zu erkennen und Trades genau dann auszuführen, wenn der Markt zu Ihren Gunsten tendiert. Dies ist Ihr Weg zur Minimierung des Risikos und zur Maximierung des Gewinnpotenzials.
Präzise Ein- und Ausstiegspunkte: Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit! Unser EA ermittelt die optimalen Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg in Trades und stellt so sicher, dass Sie Gewinne auf dem Höhepunkt erzielen.
Robustes Risikomanagement: Wir verstehen den Wert Ihres Kapitals und deshalb ist unser EA mit leistungsstarken Risikomanagement-Tools ausgestattet. Legen Sie Ihre bevorzugten Risikoparameter fest und der EA kümmert sich kompetent um den Rest.
Backtesting und Optimierung: Passen Sie Ihre Handelsstrategie ganz einfach mithilfe historischer Daten an. Unser EA stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie für eine optimale Leistung benötigen.
Support: Seien Sie versichert, unser engagiertes Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Haben Sie eine Frage oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind hier, um Sie zum Erfolg zu führen!
Empfohlene Produkte
HurtLockerPro Investor
Vladimir Kähri
Experten
Expert Advisor verwendet keine Indikatoren, verwendet kein Raster, verwendet keine Martingale. Funktioniert wie folgt: NUR eine Order pro Tag mit Stoploss und TakeProfit! Vollständig automatisiert. Dieser Expert Advisor ist für die Investition für einen langen Zeitraum erstellt, aber NICHT für die Spekulation (nicht Scalper, nicht nur Auftragseröffner)! Um das Beste aus dem Roboter herauszuholen, empfehle ich Ihnen, den Roboter für mindestens 1 Jahr und länger zu nutzen! Je länger der Zeitraum,
PropMaster MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
PropMaster - Expert Advisor für Straddle-Strategien Überblick PropMaster ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für PropFirm-Herausforderungsbewertungen entwickelt wurde. Er implementiert eine Straddle-Strategie, die ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge in einem berechneten Abstand zum aktuellen Kurs platziert, um Schwungbewegungen in beide Richtungen zu erfassen. Hauptmerkmale Auto-Detection-System Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp und passt alle Handelsparam
Candle Meter
Ivan Grachev
3 (1)
Experten
Der Expert Advisor erstellt ein Raster von Aufträgen, wobei die Eingaben durch integrierte Setups definiert werden. Nachdem der in den Einstellungen angegebene Gewinn akkumuliert wurde, schließt er die verbleibenden Orders bis zum Breakeven. Offene "Breakout"-Aufträge bilden ein Raster entsprechend dem Trend, und jeder einzelne "Trailing"-Auftrag ermöglicht es Ihnen, den Gewinn aus dem Markt zu maximieren. Bitte sehen Sie alle meine Produkte: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Vor
FREE
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
EA Pulse Reversal
Vladimir Dobrov
1 (1)
Experten
Bildet sich eine Kerze mit einem kleinen Körper und einem großen Schatten, eine Umkehrkerze "Hammer oder Sternschnuppe". Der EA erkennt die Wendepunkte und beginnt zu arbeiten! S / L setzt für den Schatten + Sie können eine andere Anzahl von Punkten angeben T / P entspricht der Größe eines langen Schattens + Sie können sie erhöhen Setzen Sie zusätzlich einen Trailing Stop Auftrag nach Zeit löschen Übertragen auf Breakeven. Auch in den Parametern können Sie die Einstellungen selbst festle
Momentum Multiple
Bogdan Mihail Moise
Experten
Hallo und willkommen bei Momentum Multiple, Der EA verwendet weder Martingale noch Grid, er geht nur mit aktiven Orders in den Handel und verwendet einen Stop Loss für jeden Trade ! Dieser Expert Advisor arbeitet durch den Vergleich von Signalen aus Momentum-Indikatoren, genauer gesagt die folgenden : das Verhältnis zwischen durchschnittlichen Momentum - der aktuelle Wert - eine bestimmte Benutzer-Schwelle (MomentumTrigger = 100 durch Standard). Die Anzahl der Balken, die für die Berechnung de
Super Candle
1005880237 Sainbayar
Experten
EINLEITUNG : - Dieser EA handelt nach der Farbe der Kerze. Wenn eine Kerze mit einem grünen Körper erscheint, wird eine Kaufposition eröffnet, wenn eine Kerze mit einem roten Körper erscheint, wird eine Verkaufsposition eröffnet. Der EA arbeitet sehr sensibel und automatisch, indem er der Farbe der Kerze folgt. - Sie brauchen den Markt nicht zu analysieren. Wenn eine Kerze mit einem langen Körper erscheint, werden zusätzliche Positionen eröffnet und der Gewinn wird erhöht. Wenn eine Kerze mit ei
Architect
Tomoyuki Nakazima
Experten
Merkmal Kein Martingale, Grid-Trading oder Mittelwertbildung in diesem EA. Die Logik ist originell, solide und robust. Erweitert durch maschinelles Lernen. ProfitFactor ist über 7. Perfekter EA Der ultimative EA Endlich ist der EA mit echtem Vorsprung auf dem MQL5-Markt angekommen. Dieser EA ist einfach zu bedienen.keine Optimierung ist erforderlich. Ihr Geld wird so schnell zu erhöhen, verspreche ich Ihnen. Währungspaare Dieser EA arbeitet mit USDJPY. Wählen Sie im Strategie-Tester und im L
Super Ngayun Pro
Teguh Santoso
Experten
Super Ngayun Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der zwei Motoren verwendet, um Kauf- und Verkaufstransaktionen gleichzeitig abzuwickeln. Dieser Roboter öffnet eine große Anzahl von Aufträgen und hat eine Alarmfunktion, um Ihr Konto zu überwachen Währungspaar : EURUSD, GPBCAD Zeitrahmen : M15 Mindestguthaben: 500 usd oder 500 Cent pro Paar Einrichtung : Standard Echtzeit-Ergebnisse können angesehen werden: GBPCAD = https://www.mql5.com/en/signals/786910 CENT = https://www.mql5.com/e
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick US30 Quantum EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für den Handel mit dem von Ihrem Broker bereitgestellten Dow Jones Index-Symbol (z. B. US30/DJ30/USA30) entwickelt wurde. Er ist für M15-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz zur Trend- und Volatilitätsbestätigung. Der EA kombiniert Keltner Channel-, Hull Moving Average- und SuperTrend-Bedingungen mit ATR-basiertem Handelsmanagement. Er ist so konzipiert, dass er als EA mit einer einzigen I
Ramdom Auto Trade Pro
Nguyen Khac Diep
Experten
Prime Algo_Random Auto Trade Pro Verschlüsselt durch Prime Capital Vietnam Strategie: Crayzy-Strategie - Zufälliger Handel - Zufälliger Kauf - Zufälliger Verkauf - Zufälliger Gewinn - Martingal [Wichtig]: - Backtest bitte sorgfältig - Versuchen Sie die Einstellung von: 0.01 LOT mit 10k Guthaben ------------------------------------------------------------------ Kontaktieren Sie uns vor der Miete Unterstützung: Whatsapp +84879118113 E-Mail: admin@primecapitalvn. com
Rob Feller
Andrey Kozak
Experten
Rob Feller ist ein vollautomatisches Forex-Handelssystem. Der Roboter selbst analysiert den Markt, bestimmt die Punkte, wo Aufträge zu öffnen, berechnet automatisch die Größe der StopLoss und TakeProfit, berechnet automatisch das Volumen der geöffneten Aufträge und deren Anzahl in der Sektion. Der Roboter eröffnet Orders in Abschnitten. Das heißt, der Roboter analysiert den Markt, bestimmt die Richtung des Trends und eröffnet in dieser Richtung einen oder mehrere Abschlüsse. Die Anzahl der Gesc
Foreign Currency Robox EA
Andrey Kozak
Experten
Foreign Currency Robox EA - der Roboter wurde für Händler erstellt, die mit EURUSD handeln. Die Standardeinstellungen des Roboters sind für EURUSD. Wenn Sie mit einem anderen Währungspaar handeln möchten, müssen Sie andere Parameter in den Einstellungen des Roboters auswählen. Mit Hilfe der neuen Funktion Stels_FX ist dieser Roboter in der Lage, die aktuelle Kursrichtung genau zu bestimmen und die zukünftige Trendrichtung vorherzusagen. Dieser Roboter ist in der Lage, sich automatisch an die akt
Alex Week
Aliaksandr Krauchenia
3.43 (14)
Experten
Der Alex Week Expert Advisor handelt GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY ausschließlich mit Pending Orders. Pending Orders werden beim Durchbruch wichtiger Niveaus platziert, die sich im Laufe einer Handelswoche ansammeln. Nach Beendigung der Handelswoche werden die Pending Orders gelöscht. Die Hauptregel des EA ist es, den Kontostand zu erhalten und zu erhöhen, ohne große Risiken einzugehen. Im Gegensatz zu Alex Profis speichert dieser EA alte Signale für eine Woche. Das ist sehr nützlich bei einem stark
EA Pivot SMA
Antoine Diego Horak
Experten
Kurzbeschreibung der Strategie : - Forex-Handel in der Zeiteinheit H1 - Der tägliche Pivot-Punkt (DPP) definiert den Trend - Kaufen oder Verkaufen, wenn SMA15 mit DPP unter Berücksichtigung von SMMA5 und RSI10 und den letzten Kerzenwerten - Schließen Sie Positionen, wenn SMA15 Schnitt und DDP umgekehrt - Nehmen Sie keine Position vor dem 02:00 AM - Mehrere Positionen sind erlaubt, Standard = 5 Positionen - Risikomanagement, Standard Exposure = 1% für jede Order - Verwendung eines Stop Loss -
All Seeing Eye
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
EA All-Seeing Eye ist der neueste Handelsroboter für den Forex- und Goldmarkt. Die mit fortschrittlichen und einzigartigen Algorithmen programmierte Strategie identifiziert ausgeprägte Volatilitätsmuster für den Ein- und Ausstieg, um die Performance zu optimieren, das Risiko zu kontrollieren und kurzfristige Trends auszunutzen. Kombiniert Scalping- und Trailing-Methoden, um schnell kleine Gewinne zu erzielen und den Markt schnell zu verlassen. Stop-Loss- und Trailing-Parameter sind in den Einste
Mind the Gaps
Staffan Ofwerman
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet drei gleitende Durchschnitte, um die Richtung des Trends zu ermitteln. Es gibt drei verschiedene gleitende Durchschnitte, die in der richtigen Reihenfolge sein muss und der EA ist für diese in verschiedenen Zeitrahmen suchen, um sicherzustellen, dass es in der Reihenfolge zu handeln. Dann sucht der EA sowohl nach der Stochastik als auch nach dem RSI in verschiedenen Zeitrahmen, bevor alles gut aussieht. Nun wird er je nach den Indikatoren einen KAUF oder VERKAUF t
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Experten
Ophiuchus ist das 13. Tierkreiszeichen und es ist auch der Name für diesen EA, da 13 die Schlüsselelemente für diese Handelsstrategie sind . Handelsstrategie Die folgenden Punkte sind die Hauptmerkmale dieses EAs. Martingale-basierte Strategie. Eröffnen Sie nur dann weitere Trades, wenn es in die richtige Richtung geht. Verdienen Sie kleine Gewinne für jeden Handel, aber eine Menge Volumen täglich. Profitieren Sie von der Volatilität des Marktes. Getestet und bewiesen, dass er in der Lage ist,
Advanced Martingale EA Eng
Anton Ohurtsov
5 (1)
Experten
Erweiterte Martingale EA Der Expert Advisor Advanced Martingale EA arbeitet sofort 24/7 und bringt ständig Gewinne. Er kann auf jedes Symbol und jeden Zeitrahmen angewendet werden. Wie der Name schon vermuten lässt, verwendet der Expert Advisor das Martingale-System. Der Expert Advisor berücksichtigt Kommissionen und Swaps, wenn der Take Profit berechnet wird. Außerdem berechnet er den täglichen Take Profit der geöffneten Orders unter Berücksichtigung der neuen Werte der Swaps neu. Eine Beschrei
The Rise of Skywalker
Marta Gonzalez
Experten
The Rise of Skywalker : Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44511) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Ni
Super Gold Scalper EA
Tran Thanh Tuyen
Experten
Es handelt sich um eine automatisierte Forex-Strategie und ein programmiertes Analysesystem, das es Ihnen ermöglicht, sich zurückzulehnen, zu entspannen und einfach zuzusehen, wie der Roboter seine Arbeit erledigt. Nachdem Sie die Parameter, Skalen und Limits für Ihre Transaktionen festgelegt haben, übernimmt der Roboter und wickelt alle Trades für Sie ab. So können Sie die Kontrolle übernehmen und Ihre Energie auf andere wichtige Dinge konzentrieren. Dieser EA ist speziell für den Handel mit de
EA Rocket Market
Yury Zaikouski
Experten
Der EA Rocket Market Trading Advisor wurde für den aktiven Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und ist sowohl für die Beschleunigung von Einlagen als auch für den Einsatz auf großen Konten gedacht. Sein Merkmal ist eine hohe Frequenz von Transaktionen - mehr als 20 pro Tag, die es für Händler, die schnell einen Gewinn zu machen geeignet macht. Trader Schreiben Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf, um VIP-Anpassungen des Expert Advisors zu erhalten. Hauptmerkmale: Handelsstrategie:
Fractals Grip Control MT4
Marta Gonzalez
Experten
FRACTALS GRIP CONTROL , ist ein Handelssystem, das Fraktale und Preisniveaus verwendet, um Marktkorrekturen zu bestimmen und den Grip Recovery Modus mit Los- und Risikokontrolle zu initiieren. FRACTALS GRIP CONTROL ist ein System, das einen Einstiegspunkt erkennt und einen operativen Algorithmus mit einem Multilot-Algorithmus einleitet. Dieser Algorithmus unterscheidet sich je nachdem, ob die Eingabe richtig oder falsch ist. Von den Eingaben aus können Sie das Anfangslot des Algorithmus steue
Ikka Martingale
Noor Ghani Rahman
Experten
Die Ikka Martingale Strategie Der EA ist so konzipiert, dass er auf der Basis von Martingale mit durchschnittlichem TP handelt, aber hier beginnt er mit zwei Arten von anfänglichen Trades "Limit Orders und Stop Orders Pending" zur Bestimmung der Trendrichtung, so dass Sie unterschiedliche Einstellungen für jedes Paar vornehmen sollten, da Sie das Paar optimieren werden und es Gewinn machen wird, da es die offenen Trades nur bei einem bestimmten Take Profit-Wert in Punkten schließt.
Red EA X
Yu Xin Pu
Experten
Red EA X Dieser Expert Advisor ist nützlich für den H1 -Handel. Im Allgemeinen empfehlen wir, diesen Expert Advisor für den USDJPY-Handel zu verwenden! Wir haben die Funktion zum Schutz des anfänglichen Geldes des Kontos hinzugefügt! (AIMP) Diese Funktion schützt die anfängliche Einzahlung Ihres Kontos, damit Sie Ihr anfängliches Geld nicht verlieren! WIE BENUTZT MAN 1.Download von mql5 market oder Sie können uns per E-Mail kontaktieren und das Produkt mit Paypal kaufen. 2.Stellen Sie den EA
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experten
Eröffnungspreis: $49 (6 von 10 Exemplaren übrig) Sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor der Preis steigt! Nächster Preis: $99 Angry Predator ist ein professioneller EA mit vielen Geld-Management-Optionen, wie Martingale und Autolots . Es ist ein Trend-basierte Experten mit Standard-Indikatoren, die zusammen gestellt werden. Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/829058 (gerade gestartet) Alle Einstellungen sind für Indikatoren vordefiniert , siehe Screenshots für Geld-Management-Einste
EA Safe Scalper
Sayed Mohammad Mosavi
4 (1)
Experten
EA Safe Scalper ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MT4, der auf WPR- und Stochastik-Indikatoren basiert. Er ermittelt überkaufte/überverkaufte Punkte und eröffnet sichere und zuverlässige Orders. Unsere größte Anstrengung bei der Entwicklung dieses Experten war es, Ihr Kapital zu schützen. Es gibt kein Martingale No Grid! --- Kontaktieren Sie mich in Nachrichten für kostenloses Geschenk nach dem Kauf! --- Recommended Symbols: NQ100(Nasdaq) - XAUUSD Empfohlene Timeframes: H1 - M5 Para
AW Ichimoku EA
AW Trading Software Limited
4 (2)
Experten
AW Ichimoku EA handelt mit den Signalen des Indikators Ichimoku Kinko Hyo. Der vollautomatische Handelsroboter verfügt über eine flexible Konfiguration und viele Arbeitsszenarien. Viele nützliche Funktionen sind in das Produkt integriert: automatische Losberechnung, virtueller Gewinnmitnahme sowie die Möglichkeit, die erste und letzte Bestellung im Warenkorb zu schließen Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER   / Anleitung   ->   HIER     Vorteile: Einfache, intuitive Einrichtung Mö
Onrex IV Premium
Lee Teik Hong
Experten
Expert Advisor Der Onrex IV Premium verwendet Intraday-Breakout mit RSI-Levels, um den Handel auszuführen. Positionen werden in Übereinstimmung mit dem gewählten Risiko- und Kapitalmanagement eröffnet: Lotgröße entsprechend dem Kontostand und Fixed Lot. Es handelt sich um ein Trading-Tool, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten im manuellen Handel und im Auto-Trading Expert Advisor verbessern können. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Trades in die falsche Richtung gehen, ONREX IV übernimmt und ver
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experten
Stochastic Trade X ist ein EA, der auf dem Stochastic Oscillator basiert. Stochastische Parameter wie %K-Periode, %D-Periode, Slowing, SellValue, BuyValue und Shift können angepasst werden. Stochastic Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Stochastic Trade X wahr werden. Viel Glück! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Weitere Produkte dieses Autors
SMC Range Breakout EA
Carl Alexander Lundin
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den SMC Range Breakout EA vor, Ihr Tor zur Nutzung des unglaublichen Potenzials des Smart Money-Konzepts. Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie einen datengesteuerten Ansatz, der Ihren Handel zu neuen Höhen führen wird. Getestet auf GBP/JPY mit vielseitigen Zeitrahmen: Umfangreiche Tests wurden hauptsächlich für das Paar GBP/JPY durchgeführt, und der Range Breakout EA hat über verschiedene Zeitrahmen hinweg eine günstige Leistung gezeigt. Während der Sc
AI Chess player
Carl Alexander Lundin
Experten
Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf. Entfalten Sie Ihr Forex-Handelspotenzial mit AI Chess Player! Betreten Sie die Spitze des Forex-Handels mit AI Chess Player, dem ultimativen Expertenberater, der entwickelt wurde, um den GBPUSD-Markt im M5-Zeitrahmen zu dominieren. Dies ist nicht nur eine Handelssoftware – es ist Ihr strategischer Partner, der sorgfältig entwickelt wurde, um Marktbewegungen mit Präzision und Finesse zu meistern. Warum AI Ch
Scalping Trading Bot
Carl Alexander Lundin
Experten
Ich werde einen bahnbrechenden Scalping-Handelsbot vorstellen, der maßgeschneidert für kleine Handelskonten ist. Ich werde mich mit den Feinheiten seiner Einstellungen befassen und Ihnen zeigen, wie Sie sie mit Best Practices auf Ihre Diagramme anwenden können. Jede Einstellung wird sorgfältig erklärt, begleitet von umfassenden Backtest-Berichten, um einen klaren Überblick darüber zu geben, was dieser Trading-Bot für Sie erreichen kann. Limitierter Weihnachtspreis von nur 349 USD Der Preis wi
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experten
AlphaEdge - RSI Pullback EA (Trendadaptiv & risikokontrolliert ) AlphaEdge ist ein regelbasierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um kontrollierte Pullbacks innerhalb etablierter Trends zu handeln, nicht zufällige Umkehrungen. Die Strategie basiert auf einem 2-Perioden-RSI-Pullback-Modell , das darauf optimiert ist, nur dann in den Handel einzusteigen, wenn der Preis innerhalb einer bullischen oder bearischen Marktstruktur vorübergehend zurückgeht. Kein Martingal. Kein Raster. Kein Overtr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension