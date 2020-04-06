SMC Range Breakout EA MT4

Wir stellen Ihnen den SMC Range Breakout EA vor, Ihr Tor zur Nutzung des unglaublichen Potenzials des Smart Money-Konzepts. Verabschieden Sie sich von der Unsicherheit und begrüßen Sie einen datengesteuerten Ansatz, der Ihren Handel zu neuen Höhen führen wird.





Getestet auf GBP/JPY mit vielseitigen Zeitrahmen: Umfangreiche Tests wurden hauptsächlich für das Paar GBP/JPY durchgeführt, und der Range Breakout EA hat über verschiedene Zeitrahmen hinweg eine günstige Leistung gezeigt. Während der Schwerpunkt auf der 1-Stunden-Perspektive lag, wird es Händlern empfohlen, das Potenzial des Systems für verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen zu erkunden.





Währungspaar: GBPJPY

Zeitrahmen: M5/M15/H1/H4

Mindesteinzahlung: 50 € – €€

Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.

Broker: Ich nutze IC Markets. Aber welcher Broker auch immer die Konten mit den niedrigsten Spreads hat

WICHTIG: Für beste Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit geringer Streuung zu verwenden!

Kontotyp: Absicherung

Jeder Trade ist mit 20 Pips SL geschützt

Hauptmerkmale:





Intelligente Geldanalyse: Unser SMC Range Breakout EA verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die Aktivitäten der wichtigsten Finanzinstitute auf dem Markt sorgfältig zu analysieren. Durch die Erkennung ihres Auftragsflusses können Sie fundierte Handelsentscheidungen auf der Grundlage des Smart Money-Konzepts treffen.

Fake-out-Handelsstrategie: Verabschieden Sie sich von falschen Ausbrüchen und frustrierenden Verlusten. Unser EA ist sorgfältig darauf ausgelegt, Fake-Outs zu erkennen und Trades genau dann auszuführen, wenn der Markt zu Ihren Gunsten tendiert. Dies ist Ihr Weg zur Minimierung des Risikos und zur Maximierung des Gewinnpotenzials.

Präzise Ein- und Ausstiegspunkte: Verpassen Sie nie wieder eine Handelsmöglichkeit! Unser EA ermittelt die optimalen Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg in Trades und stellt so sicher, dass Sie Gewinne auf dem Höhepunkt erzielen.

Robustes Risikomanagement: Wir verstehen den Wert Ihres Kapitals und deshalb ist unser EA mit leistungsstarken Risikomanagement-Tools ausgestattet. Legen Sie Ihre bevorzugten Risikoparameter fest und der EA kümmert sich kompetent um den Rest.

Backtesting und Optimierung: Passen Sie Ihre Handelsstrategie ganz einfach mithilfe historischer Daten an. Unser EA stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie für eine optimale Leistung benötigen.

Support: Seien Sie versichert, unser engagiertes Support-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Haben Sie eine Frage oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind hier, um Sie zum Erfolg zu führen!