SMC Range Breakout EA MT4

介绍 SMC Range Breakout EA，这是您利用智能货币概念的巨大潜力的门户。告别不确定性，迎接数据驱动的方法，这将使您的交易达到新的高度。

在通用时间范围内对英镑/日元进行测试：主要对英镑/日元货币对进行了广泛的测试，范围突破 EA 在不同时间范围内都展现了良好的性能。虽然重点是 1 小时视角，但鼓励交易者探索该系统在不同资产和时间范围上的潜力。

Metatrader 4，链接



货币对：英镑日元
时间范围：M5/M15/H1/H4
最低存款： €50 - €€
账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低。
经纪商：我使用 IC Markets。但无论哪个经纪商的账户点差最低
重要提示：使用低点差帐户以获得最佳结果非常重要！
账户类型：对冲
每笔交易均受到 20 点止损的保护
主要特征：

智能资金分析：我们的 SMC Range Breakout EA 采用先进的算法来仔细分析市场上主要金融机构的活动。通过检测他们的订单流，它使您能够根据智能货币概念做出明智的交易决策。
虚假交易策略：告别虚假突破和令人沮丧的损失。我们的 EA 经过精心设计，可在市场趋势对您有利时发现假局并准确执行交易。这是您最小化风险同时最大化利润潜力的途径。
精准进出点：不再错过交易机会！我们的 EA 可以精确定位进入和退出交易的最佳时刻，确保您在高峰期获取利润。
强大的风险管理：我们了解您的资本价值，因此我们的 EA 配备了强大的风险管理工具。设置您首选的风险参数，EA 将熟练地处理其余的事情。
回测和优化：使用历史数据轻松调整您的交易策略。我们的 EA 为您提供实现最佳性能所需的工具。
支持：请放心，我们的专业支持团队随时为您提供帮助。有疑问或需要帮助吗？我们在这里引导您走向成功！
