SMC Range Breakout EA MT4

Ti presentiamo SMC Range Breakout EA, la tua porta d'accesso per sfruttare l'incredibile potenziale del concetto Smart Money. Dì addio all'incertezza e dai il benvenuto a un approccio basato sui dati che porterà il tuo trading a nuovi livelli.

Testato su GBP/JPY con intervalli di tempo versatili: test approfonditi sono stati condotti principalmente sulla coppia GBP/JPY e il Range Breakout EA ha mostrato prestazioni favorevoli in vari intervalli di tempo. Anche se l'attenzione si è concentrata sulla prospettiva di 1 ora, è consigliabile che i trader esplorino il potenziale del sistema su asset e intervalli di tempo diversi.

Coppia di valute: GBPJPY
Tempi: M5/M15/H1/H4
Deposito minimo: €50 - €€
Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi.
Broker: utilizzo IC Markets. Ma qualunque sia il broker con gli spread più bassi
IMPORTANTE: è molto importante utilizzare account LOW SPREAD per ottenere i migliori risultati!
Tipo di conto: copertura
Ogni operazione è protetta con 20 pip SL
Caratteristiche principali:

Analisi intelligente del denaro: il nostro EA Breakout della gamma SMC utilizza algoritmi avanzati per analizzare meticolosamente le attività dei principali istituti finanziari sul mercato. Rilevando il flusso degli ordini, ti consente di prendere decisioni di trading informate basate sul concetto Smart Money.
Strategia di trading falsa: saluta i falsi breakout e le perdite frustranti. Il nostro EA è meticolosamente progettato per individuare i falsi out ed eseguire operazioni proprio quando il mercato è pronto a tendere a tuo favore. È il tuo percorso per ridurre al minimo il rischio massimizzando il potenziale di profitto.
Punti di entrata e uscita precisi: non perdere mai più un'opportunità di trading! Il nostro EA individua i momenti ottimali per entrare e uscire dalle operazioni, assicurandoti di acquisire profitti al massimo.
Solida gestione del rischio: comprendiamo il valore del tuo capitale ed è per questo che il nostro EA è dotato di potenti strumenti di gestione del rischio. Imposta i tuoi parametri di rischio preferiti e l'EA gestirà abilmente il resto.
Backtesting e ottimizzazione: perfeziona facilmente la tua strategia di trading utilizzando i dati storici. Il nostro EA ti fornisce gli strumenti necessari per prestazioni ottimali.
Supporto: stai tranquillo, il nostro team di supporto dedicato è disponibile per aiutarti. Hai una domanda o hai bisogno di assistenza? Siamo qui per guidarti verso il successo!
