Storm Peak EA MT4

Storm Peak EA - Ein vielseitiges Trading-Tool für Optimierungs-Enthusiasten

Storm Peak EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die gerne ihre Strategien optimieren und feinabstimmen. Dieser EA bietet eine solide Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, die Einstellungen zu verfeinern und an Ihre Marktbedingungen anzupassen. Er ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über seine Leistung haben.

Handelslogik & Strategie
Storm Peak EA arbeitet mit dem Commodity Channel Index (CCI), einem beliebten Momentum-basierten Indikator. Die Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte durch die Analyse von überkauften und überverkauften Marktbedingungen.

  • Kaufsignal: Wird generiert, wenn der CCI die überverkaufte Schwelle überschreitet, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweist.
  • Verkaufssignal: Wird ausgelöst, wenn der CCI unter den überkauften Bereich fällt, was auf einen möglichen Abwärtstrend hindeutet.
  • Ausführung des Handels: Der EA stellt sicher, dass Orders nur dann platziert werden, wenn seit dem letzten Signal ausreichend Zeit vergangen ist, wodurch Fehleinstiege reduziert und die Zuverlässigkeit der Signale verbessert werden.

Hauptmerkmale

  • Anpassbares Risikomanagement: Legen Sie Ihren eigenen Stop Loss, Take Profit und die Losgröße entsprechend Ihrer Risikobereitschaft fest.
  • Visuelles Handels-Panel: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Echtzeit-Handelsaktualisierungen und einem Signalverlauf, der direkt auf dem Chart angezeigt wird.
  • Eingebaute Benachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen über Pop-ups, Tonsignale oder Push-Benachrichtigungen für sofortige Handelsaktualisierungen.
  • Automatische Handelsvalidierung: Der EA prüft die Margin-Anforderungen, die Genauigkeit des Handelsvolumens und die Beschränkungen des Brokers, bevor er einen Auftrag erteilt.

Wer sollte Storm Peak EA verwenden?
Dieser EA ist perfekt für Trader, die:

  • Es bevorzugen, ihre Strategien anzupassen und zu optimieren.
  • verstehen, wie wichtig es ist, Indikatoren für unterschiedliche Marktbedingungen einzustellen.
  • ein automatisiertes System mit eingebauten Sicherheitsmechanismen wünschen.

Preis: $130 - Dies ist eine ausgezeichnete Investition für Händler, die eine solide Grundlage suchen, auf der sie aufbauen und ihre eigene Strategie optimieren können.

Wichtig: Dieser EA ist nicht voroptimiert. Er ist für Trader gedacht, die gerne mit verschiedenen Parametern experimentieren, um die Performance zu maximieren.

Besuchen Sie mein Profil hier, um weitere Expert Advisors und Trading-Tools zu entdecken!


