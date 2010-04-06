SMC Range Breakout EA MT4

Présentation de la gamme SMC Breakout EA, votre passerelle pour exploiter l'incroyable potentiel du concept Smart Money. Dites adieu à l'incertitude et bonjour à une approche basée sur les données qui propulsera votre trading vers de nouveaux sommets.

Testé sur GBP/JPY avec des délais polyvalents : des tests approfondis ont principalement été effectués sur la paire GBP/JPY, et le Range Breakout EA a présenté des performances favorables sur différentes périodes. Bien que l'accent ait été mis sur la perspective d'une heure, il est encouragé pour les traders d'explorer le potentiel du système sur différents actifs et échéanciers.

Paire de devises : GBPJPY
Calendrier : M5/M15/H1/H4
Dépôt minimum : 50 € - €€
Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles.
Courtiers : J'utilise IC Markets. Mais quel que soit le courtier proposant les comptes pour les spreads les plus bas
IMPORTANT : Il est très important d'utiliser des comptes LOW SPREAD pour de meilleurs résultats !
Type de compte : Couverture
Chaque transaction est protégée avec 20 pips SL
Principales caractéristiques:

Analyse intelligente de l'argent : notre gamme SMC Breakout EA utilise des algorithmes avancés pour analyser méticuleusement les activités des principales institutions financières du marché. En détectant leur flux d'ordres, il vous permet de prendre des décisions commerciales éclairées basées sur le concept Smart Money.
Stratégie de trading simulée : dites adieu aux fausses cassures et aux pertes frustrantes. Notre EA est méticuleusement conçue pour repérer les fausses sorties et exécuter des transactions précisément lorsque le marché est prêt à évoluer en votre faveur. C'est votre chemin pour minimiser les risques tout en maximisant le potentiel de profit.
Points d'entrée et de sortie précis : ne manquez plus jamais une opportunité de trading ! Notre EA identifie les moments optimaux pour entrer et sortir des transactions, vous assurant ainsi de capturer les profits à leur apogée.
Gestion des risques robuste : nous comprenons la valeur de votre capital, et c'est pourquoi notre EA est équipée de puissants outils de gestion des risques. Définissez vos paramètres de risque préférés et l’EA s’occupera habilement du reste.
Backtesting et optimisation : affinez facilement votre stratégie de trading à l’aide de données historiques. Notre EA vous fournit les outils nécessaires à une performance optimale.
Assistance : Rassurez-vous, notre équipe d’assistance dédiée est disponible pour vous aider. Vous avez une question ou besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous guider vers le succès !
