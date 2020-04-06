SMC Range Breakout EA MT4

스마트 머니 개념의 놀라운 잠재력을 활용하기 위한 관문인 SMC Range Breakout EA를 소개합니다. 불확실성에 작별을 고하고 거래를 새로운 차원으로 끌어올릴 데이터 기반 접근 방식을 만나보세요.





다양한 기간에 걸쳐 GBP/JPY에서 테스트됨: 주로 GBP/JPY 쌍에 대해 광범위한 테스트가 수행되었으며 Range Breakout EA는 다양한 기간에 걸쳐 유리한 성능을 보여주었습니다. 초점은 1시간 관점에 맞춰져 있지만 거래자는 다양한 자산과 기간에 따라 시스템의 잠재력을 탐색하는 것이 좋습니다.





메타트레이더 4, 링크













통화쌍: GBPJPY

기간: M5/M15/H1/H4

최소 입금액 : €50 - €€

계좌 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor.

중개인 : 저는 IC 마켓을 이용합니다. 그러나 스프레드가 가장 낮은 브로커는 무엇이든

중요: 최상의 결과를 얻으려면 LOW SPREAD 계정을 사용하는 것이 매우 중요합니다!

계좌 유형: 헤지

모든 거래는 20핍 SL로 보호됩니다

주요 특징들:





스마트 머니 분석: SMC Range Breakout EA는 고급 알고리즘을 사용하여 시장의 주요 금융 기관의 활동을 꼼꼼하게 분석합니다. 주문 흐름을 감지함으로써 스마트 머니 개념을 기반으로 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

페이크 아웃 트레이딩 전략: 허위 브레이크아웃 및 실망스러운 손실에 작별을 고하세요. 우리의 EA는 시장이 귀하에게 유리한 추세에 있을 때 정확하게 가짜를 찾아내고 거래를 실행하도록 세심하게 설계되었습니다. 이는 위험을 최소화하면서 수익 잠재력을 극대화하는 길입니다.

정확한 진입 및 청산 지점: 다시는 거래 기회를 놓치지 마세요! 당사의 EA는 거래 진입 및 청산을 위한 최적의 순간을 정확히 찾아내 최고의 수익을 얻을 수 있도록 보장합니다.

강력한 위험 관리: 우리는 귀하의 자본 가치를 이해하고 있으며, 이것이 바로 EA가 강력한 위험 관리 도구를 갖춘 이유입니다. 선호하는 위험 매개변수를 설정하면 EA가 나머지를 능숙하게 처리합니다.

백테스팅 및 최적화: 과거 데이터를 사용하여 쉽게 거래 전략을 미세 조정하세요. 당사의 EA는 최적의 성능에 필요한 도구를 제공합니다.

지원: 안심하세요. 당사의 전담 지원팀이 귀하를 도와드릴 것입니다. 질문이 있거나 도움이 필요하신가요? 우리는 당신을 성공으로 안내하기 위해 왔습니다!