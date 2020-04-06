SMC Range Breakout EA MT4

スマート マネー コンセプトの驚くべき可能性を活用するためのゲートウェイである SMC レンジ ブレイクアウト EA をご紹介します。不確実性に別れを告げ、トレーディングを新たな高みに引き上げるデータドリブンのアプローチを取り入れましょう。

多彩なタイムフレームで GBP/JPY でテスト: 主に GBP/JPY ペアで広範なテストが実施され、レンジ ブレイクアウト EA はさまざまなタイムフレームで良好なパフォーマンスを示しました。焦点は 1 時間の観点にありますが、トレーダーはさまざまな資産や時間枠でシステムの可能性を探ることをお勧めします。

メタトレーダー 4、リンク



通貨ペア: GBPJPY
時間枠: M5/M15/H1/H4
最低入金額 : €50 - €€
アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い Razor。
ブローカー : 私は IC マーケットを利用しています。ただし、スプレッドが最も低いブローカーであればどこでも
重要: 最良の結果を得るには、低スプレッドアカウントを使用することが非常に重要です。
口座タイプ: ヘッジ
すべての取引は 20 pips SL で保護されます
主な特徴:

スマートマネー分析: 当社の SMC レンジ ブレイクアウト EA は、高度なアルゴリズムを採用して、市場における主要金融機関の活動を綿密に分析します。注文フローを検出することで、スマート マネーの概念に基づいて情報に基づいた取引の意思決定を行うことができます。
フェイクアウト取引戦略: 偽のブレイクアウトやイライラする損失に別れを告げます。当社の EA は、偽のアウトを特定し、市場が有利な傾向にあるときに正確に取引を実行できるように細心の注意を払って設計されています。それは、リスクを最小限に抑えながら、潜在的な利益を最大化するための道です。
正確なエントリーポイントとエグジットポイント: もう取引チャンスを逃すことはありません!当社の EA は、取引の開始と終了の最適な瞬間を正確に特定し、ピーク時の利益を確実に獲得します。
堅牢なリスク管理: 当社はお客様の資本の価値を理解しているため、当社の EA には強力なリスク管理ツールが装備されています。好みのリスクパラメータを設定すれば、残りは EA が巧みに処理します。
バックテストと最適化: 過去のデータを使用して取引戦略を簡単に微調整します。当社の EA は、最適なパフォーマンスに必要なツールを提供します。
サポート: 弊社の専任サポートチームがお手伝いいたしますので、ご安心ください。ご質問がありますか、サポートが必要ですか?私たちはあなたを成功に導くためにここにいます!
