SMC Range Breakout EA MT4

Представляем советник SMC Range Breakout — ваш путь к использованию невероятного потенциала концепции Smart Money. Попрощайтесь с неопределенностью и приветствуйте подход, основанный на данных, который поднимет вашу торговлю на новую высоту.

Протестировано на GBP/JPY с универсальными таймфреймами. Обширное тестирование в основном проводилось на паре GBP/JPY, и советник Range Breakout продемонстрировал положительную производительность на различных таймфреймах. Хотя основное внимание уделялось 1-часовой перспективе, трейдерам рекомендуется изучить потенциал системы на различных активах и таймфреймах.

Метатрейдер 4, ссылка



Валютная пара: GBPJPY.
Таймфрейм: M5/M15/H1/H4
Минимальный депозит: 50 евро - евро евро.
Тип счета: ECN, Raw или Razor с очень низкими спредами.
Брокеры: Я использую IC Markets. Но какой бы брокер ни обслуживал самые низкие спреды
ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов очень важно использовать счета с НИЗКИМ СПРЕДОМ!
Тип счета: Хеджевый
Каждая сделка защищена SL на 20 пунктов.
Ключевая особенность:

Умный анализ денег: наш советник SMC Range Breakout EA использует передовые алгоритмы для тщательного анализа деятельности крупных финансовых учреждений на рынке. Обнаружив поток их ордеров, вы сможете принимать обоснованные торговые решения на основе концепции Smart Money.
Фальшивая торговая стратегия: попрощайтесь с ложными прорывами и разочаровывающими потерями. Наш советник тщательно разработан, чтобы выявлять ложные ауты и совершать сделки именно тогда, когда рынок настроен на движение в вашу пользу. Это ваш путь к минимизации риска при максимизации потенциальной прибыли.
Точные точки входа и выхода: никогда больше не упустите торговую возможность! Наш советник определяет оптимальные моменты для входа и выхода из сделок, гарантируя, что вы получите максимальную прибыль.
Надежное управление рисками: мы понимаем ценность вашего капитала, поэтому наш советник оснащен мощными инструментами управления рисками. Установите предпочтительные параметры риска, а со всем остальным эксперт умело справится.
Тестирование на исторических данных и оптимизация. С легкостью настройте свою торговую стратегию, используя исторические данные. Наш советник предоставляет вам инструменты, необходимые для оптимальной производительности.
Поддержка: будьте уверены, наша специальная группа поддержки всегда готова вам помочь. Есть вопросы или нужна помощь? Мы здесь, чтобы привести вас к успеху!
